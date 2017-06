Utile: Ce afectiuni se pot "citi" pe unghii; Hainele sintetice, un pericol pentru pielea noastra; Picioare umflate si grele: cauze si solutii

Unghiile sanatoase au o culoarea roz pal, ceea ce inseamna ca sunt bine vascularizate. Daca incep sa-si schimbe culoarea inseamna ca le lipseste o anumita substanta nutritiva, ca ai o infectie sau o deficienta de vitamine. Unghiile albe: atunci cand culoarea unghiilor se deschide si devine alba este un semn ca nu ai suficient fier in organism. Din acest motiv, circulatia sangelui este deficitara, iar sangele nu mai ajunge la unghii in mod corespunzator. Poti rezolva aceasta problema, daca iei suplimente de magneziu, ceea ce va permite organismului sa asimileze mai bine fierul, informeaza Click. Imbracamintea sintetica a avut o perioada de glorie, apoi a fost abandonata, acum se reintoarce in moda, dar cu numeroase riscuri pentru organism. Dermatitele si alergiile sunt doar cateva dintre afectiunile pe care haine sintetice le pot provoca. "Am uitat necazurile produse si, incantati de culorile stralucitoare, costurile reduse si versatilitatea, incepem sa folosim din ce in ce mai mult tesaturile obtinute din petrol. Desi riscurile sunt greu de contabilizat, pentru ca in acesti ani tesaturile sintetice au evoluat tehnologic, acum exista si microfibre care absorb transpiratia, tesaturi care lasa apa sa treaca, tesaturi care rezista la radiatia ultravioleta etc, cu toate astea, materialele sintetice au anumite caracteristici. In primul rand, nu lasa pielea sa respire (in special fibrele de nylon, poliamida, lycra)", spune dr. dermatolog Viviana Iordache pentru Gandul, citata de CSID. Insuficienta venoasa cronica este o afectiune din ce in ce mai frecventa in prezent, fiind intalnita la aproximativ 50% din populatia globului, respectiv la 32% dintre romani. Cele mai afectate sunt femeile, estimandu-se ca dintre persoanele cu boala venoasa cronica, aproximativ 80% sunt femei, iar 20% - barbati, potrivit studiului international VeinConsult, in care au fost inclusi peste 91.500 de pacienti din 20 de tari, printre care si Romania. Insuficienta venoasa cronica are simptome variate, de la cele mai simple, cum sunt senzatiile de picioare dureroase, grele, umflate sau "nelinistite", pana la complicatii ce pot afecta serios calitatea vietii persoanelor afectate, precum varicele, tromboflebita superficiala sau profunda, noteaza doctorulzilei.ro Merita oare frumusetea piciorului cocotat pe tocuri pretul sanatatii atat de scumpe? Unde duce dorinta de a fi la inaltime: si la propriu, si la figurat, dorinta de a fi la inaltime dauneaza in cele mai multe dintre cazuri. Si asta pentru ca tot ce e prea mult strica. Asa se intampla si cu tocurile. Daca sunt mai inalte de 5 cm, nu fac decat rau celor care le poarta. Poate ca dau ele un plus de eleganta tinutei, ne-o face ele gambele mai zvelte, mai sexy, ne-or da ele un plus de siguranta, de incredere, dar numai daca le purtam o ora, doua. Insa, daca suntem nevoite sa stam cocotate pe tocuri o zi intreaga, trebuie sa suportam si consecintele: picioare umflate, dureri insuportabile de gambe si de spate, crampe musculare... Si asta numai pe termen scurt, scrie Libertatea pentru femei. Daca esti insarcinata. Consumul ghimbirului in timpul sarcinii poate duce la contractii puternice si chiar la nastere prematura. Daca esti in ultimul trimestru de sarcina, cu siguranta vei fi avertizata de medic sa eviti consumul acestei plante. Inainte de o operatie. Daca te pregatesti de o interventie chirurgicala, este important sa nu consumi ghimbir, pentru ca acest lucru poate duce la sangerari excesive. In aceasta situatie, ghimbirul este interzis cu doua saptamani inainte de operatie. Daca ai sub greutatea normala. Ghimbirul este bogat in fibre care cresc acidul gastric si stimuleaza enzimele digestive, potrivit Click pentru femei.