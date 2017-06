Caru cu vedete: Primul salariu de prezentator al lui Slav, tocat de Bianca Dragusanu. Ce vicii are; Alex Velea traieste o noua telenovela si-n procesul de custodie! Nici iubit oficial pentru Antonia, nici tata pentru copiii sai; Andreea Banica este noua prezentatoare de la "Bravo, ai stil!"

Victor Slav i-a luat locul lui Madalin Ionescu in calitate de prezentator WowBiz, alaturi de Andreea Mantea. Chiar daca luni, 12 iunie, a fost prima zi de lucru a noului prezentator, Biancai nu i-a luat mult sa se gandeasca pe ce ii va cheltuia acestuia primul salariu. Victor Slav a intrat oficial in familia WowBiz. Luni dimineata, echipa emisiunii a mers acasa la prezentator pentru a arata lumii cum decurge o zi normala din viata lui, alaturi de iubita sa, Bianca Dragusanu, si fetita lor, Sofia. Nici bine nu s-a acomodat cu noul job ca primul salariu al lui Victor este ca si cheltuit de Bianca. "Nu am niciun viciu, dar pantofi si posete imi place sa cumpar, deci din primul salariu...", a declarat Bianca luni in prima emisiune a lui Victor in calitate de prezentator. Madalin Ionescu a renuntat la televiziune si se dedica intru totul cresterii celor trei copii ai sai, noteaza Click Alex Velea traieste o noua telenovela, dupa cea a divortului iubitei sale, Antonia, de Vincenzo Castellano, care nu s-a pronuntat nici acum. Artistul nu le poate da inca numele sau celor doi copii, Dominic si Akim. De cand a devenit iubitul Antoniei, Alex Velea a ajuns actor, fara voia sa, in telenovelele vietii sale. Artistul asteapta de mai bine de trei ani ca mama copiilor sai sa devina o femeie libera, si-n acte, doar ca divortul acesteia tot nu se pronunta. Obisnuit deja cu ideea ca mai are de asteptat pana cand s-o declare pe Antonia drept sotia sa, Velea si-a dorit totusi ca baietii pe care-i are cu aceasta, Dominic si Akim, sa-i poarte numele. Motiv pentru care, sfatuit si de avocati, artistul si-a dat in judecata iubita si pe inca sotul acestuia, Vincenzo Castellano, la sfarsitul anului 2016, potrivit Libertatea Ilinca Vandici se pregateste sa intre in concediu de maternitate caci in doar cateva luni va aduce pe lume primul ei copil. Vedeta, insarcinata in aproape 8 luni, i-a predat stafeta Andreei Banica, solista fiind noua gazda a show-ului de stil de la Kanal d. Aceasta nu este prima data cand artista cocheteaza cu televiziunea. Andreea Banica a pasit ieri pentru prima data in platoul "Bravo, ai stil!", in calitate de prezentatoare a show-ului. Vedeta a facut cunostinta cu cei din echipa, a discutat in culise cu juratii si, pe scena a preluat stafeta de la Ilinca Vandici. "Am fost foarte emotionata. "Bravo, ai stil!" este o emisiunea care a devenit un adevarat fenomen, ma bucur enorm sa fac parte din acest proiect ambitios si unic din Romania. II admir pe jurati si apreciez faptul ca in cadrul acestui show se formeaza adevarate personalitati. Fetele care reusesc sa treaca prin aceasta competitie evolueaza foarte mult, nu numai din punct de vedere al alegerilor vestimentare, ci si al caracterului. Nu e usor sa convingi juriul, publicul, dar si pe contracandidate ca esti foarte bun in ceea ce spui, alegi", a declarat Andreea Banica, scrie Click Curtea de Apel a decis sa amane doua saptamani pronuntarea privind instituirea masurii plasamentului fetei lui Dan Condrea, decedat in mai 2016 intr-un teribil accident rutier catalogat drept sinucidere. In aceasta situatie, Magda Condrea, in varsta de zece ani, va locui cu mama sa si va sta astfel departe de orfelinat inca jumatate de luna. "Amana cauza pana la data de 27 iunie in vederea administrarii de probe", ne-au precizat reprezentantei instantei. Completul de doi judecatori trebuia sa analizeze daca ridica sau nu ordonanta presedintiala prin care Laura Georgescu - fosta sotie a omului de afaceri si mama Magdei Condrea zece ani) - a obtinut suspendarea executarii deciziei prin care Tribunalul Bucuresti o trimitea pe copila la un centru special al Protectiei Copilului din Sectorul 1, informeaza Libertatea Luxul nu a lipsit nici acum. Madalina Ghenea si iubitul ei milionar si-au luat fetita si au plecat in prima vacanta in trei! Nu au ales vreun resort de lux, ci au preferat linistea marii si se relaxeaza pe un iacht. Madalina Ghenea traieste clipe minunate in vacanta alaturi de tatal copilului ei, dar si de bebelusul lor. Vedeta se relaxeaza pe un yacht si nu se plictiseste deloc. Proaspata mamica si-a inceput saptamana cu un joc de sah, unde cu siguranta si-a invins adversarul, care a fost, cel mai probabil iubitul sau, Matei. In acelasi timp, vedeta a admirat peisajul care o inconjoara. In mica croaziera , Madalina are parte de un meniu de exceptie. Adevarul este ca isi permite sa manance orice. Nici n-ai spune ca este proaspata mamica, potrivit Spynews