Utile: 9 tipuri periculoase de durere radianta; Care sunt etapele menopauzei si cat dureaza fiecare; Hidratarea precara a corpului are efecte grave in organism

Durerile pe care le resimtim in diferite parti ale corpului sunt cel mai rau lucru care ni se poate intampla. Nu doar ca ne simtim ingrozitor, insa ne strica si intreaga zi! Uneori este atat de grav, incat suntem nevoiti sa ne anulam orice plan si sa stam in pat pentru pana seara. Desi luam pastile pentru a ne simti mai bine, durerea parca nu vrea sa ne lase. Acest lucru se intampla indeosebi in cazul durerii radiante. Exista mai multe tipuri de dureri. Conform webmd.com, durerile pot fi acute si cronice, cele cauzate de lezarea tesuturilor si cele care se resimt atunci cand nervii sunt afectati. Durerea radianta este de fapt durerea cronica. Aceasta dureaza mai mult decat durerea acuta si este in mod normal rezistenta la medicamente. De obicei, este asociata cu alte boli grave si de aceea cunoasterea tipurilor acestora este importanta pentru evitarea unor afectiuni serioase, potrivit Divahair Menopauza nu este o boala, este o etapa normala in viata unei femei si apare o data cu epuizarea rezervei foliculare ovariene si scaderea producerii de hormoni sexuali - estrogen si progesteron - pana la disparitia lor totala. Aceasta se instaleaza, in medie, in jurul varstei de 45-55 de ani, insa corpul fiecarei femei are propriul ritm. Perioada despre care vorbim e precedata de premenopauza, care se caracterizeaza prin menstre cu fluxuri mai mult sau mai putin abundente, aparute la interval de timp neregulat din cauza dereglarilor hormonale. Etapele menopauzei. Menopauzei ii sunt definite mai multe perioade. E vorba despre premenopauza, care se desfasoara pe parcursul a patru-sase ani, si se caracterizeaza prin reducerea si apoi disparitia fertilitatii. Apoi e vorba despre menopauza propriu-zisa, ce corespunde opririi definitive a menstruatiilor - uneori sistarea menstrelor poate sa survina dintr-o data si sa ramana definitiva, iar alteori pot sa survina neregularitati menstruale inainte ca acestea sa inceteze definitiv, noteaza doctorulzilei.ro Vara in special, ne confruntam cu fenomenul deshidratarii si organismul pierde o cantitate mare de lichide- de apa si de saruri minerale. Disconfortul are mai multe cauze: consumul redus de apa sau pierderea lichidelor din corp prin transpiratie, diaree, voma sau prin eforturi fizice. Trebuie sa combatem deshidratarea precara in organism. Totdeauna hidratarea precara a corpului se manifesta printr-o senzatie de oboseala accentuata si prin crampe musculare. In mod obsnuit, corpul absoarbe lichide din sange sau din alte tesuturi ale organismului. Cand organismul este deshidratat nu mai poate sa asigure cantitatea necesara de lichid pentru ca sangele sa circule normal si in acest caz poate sa apara starea de soc. In zilele toride metabolismul se accelereaza. Deshidratarea corpului influenteaza cresterea metabolismului, informeaza Click Pentru majoritatea barbatilor, bauturile alcoolice fac parte din "meniul de distractie al verii" si sunt nelipsite la iesirile cu prietenii. Totusi, caldura specifica sezonului estival nu face casa buna cu alcoolul, pentru ca, se stie, acesta deshidrateaza extrem de rapid si intensifica senzatia de sete, determinand un consum si mai mare de alcool, care poate avea efecte extrem de nocive asupra organismului. Poate ca suna ciudat, insa incercati sa respectati o regula esentiala: beti o bere, un pahar cu vin. abia dupa ce v-ati potolit setea cu apa, pentru ca acesta este singurul lichid care va potoleste setea cu adevarat si va inlocuieste electrolitii pierduti prin transpiratie, scrie CSID.ro. Sau, daca doriti ca efectele alcoolului sa nu vi se urce la cap, beti un pahar cu apa dupa fiecare bautura alcoolica. Aceasta metoda nu numai ca va mentine echilibrul hidric al organismului, ci va preveni si starile de mahmureala de a doua zi, oferindu-i corpului suficient timp pentru a procesa alcoolul consumat, scrie Descopera Recomandat de toti nutritionistii la micul dejun sau inainte de culcare, ovazul imbunatateste sanatatea si starea de spirit! Iata care sunt tipurile de ovaz. Consumat adesea in Marea Britanie, Irlanda, Germania sau in tarile nordice, terciul de ovaz a fost preparat chiar si de stramosii nostri. Cand vei merge la cumparaturi, vei constata ca exista mai multe tipuri de ovaz. Ovazul integral. Acest tip de ovaz este aburit inainte si de aceea este mai usor de gatit. Mai mult decat atat, este bogat in proteine, oferind corpului aportul de energie de care are nevoie zilnic. Ovazul scotian Aceste cereale sunt bogate in nutrienti si au o textura fina. Odata combinate cu apa fiarta, devin cremoase si usor de preparat. De aceea, ovazul scotian este consumat de sute de ani, dinainte ca moara de macinat cereale sa fie inventata, potrivit Click pentru femei