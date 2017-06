Utile: Cum tratezi bataturile prin remedii naturale si cum iti faci plasturi anti-bataturi singura; 5 beneficii nestiute ale trezitului de dimineata; Obiceiuri care te scapa de matreata

1. Periaza-ti regulat parul. Acest obicei de a-ti peria de cateva ori pe zi parul, va ajuta uleiurile naturale sa ajunga pe intreaga lungime a parului, de la radacina inspre varfuri si sa curete podoaba capilara de impuritatile adunate de-a lungul zilei. 2. Pastreaza ustensilele curate. Peria, pieptanul, bigudiurile trebuie curatate periodic, recomandat ar fi saptamanal, deoarece acumuleaza praf, ulei, scame, incarcand firul de par, ceea ce poate duce la aparitia matretii, noteaza Click Rodia este sursa importanta de minerale (calciu, fier si potasiu), vitaminele (A, B5, C si E) si contine o cantitate mare de fibre. Beneficiile pe care le are sucul de rodie sunt: Curata ficatul si sangele. Sucul de rodie este foarte bun pentru ficat, deoarece il intareste si elimina toxinele acumulate. In plus, are efect de curatare si la nivelul sangelui, care este detoxificat si purificat. Un pahar de suc de rodie baut zilnic pe parcursul a trei luni imbunatateste fluxul de sange. In plus, datorita continutului sau ridicat de acid citric, potasiu si apa, este stimulata functia renala si sunt eliminate lichidele, informeaza Click pentru femei Atunci cand cumperi ananas proaspat pastreaza coaja si foloseste-o pentru a scapa de bataturi. Freaca o bucata de coaja cu partea umeda pe pielea curata de o batatura. Se va inmuia si va fi mai usor sa o elimini cu o piatra ponce. Inainte sa te culci inmoaie o bucata de pansament steril in ulei de in. Bandajeaza zona afectata de bataturi cu el. Pune deasupra al bandaj uscat si sosete de bumbac curate. Lasa sa actioneze peste noapte. A doua zi clateste si foloseste piatra ponce. Bataturile se vor elimina mai usor, relateaza Libertatea. Vei fi mai fericit. In cadrul unui studiu din 2012 a fost descoperita tendinta oamenilor care se trezesc devreme de a fi mult mai fericiti cu propria persoana. Autorul studiului sugereaza ca expunerea la razele solare ale diminetii ar putea avea un efect asupra starii. 2. Ai putea cantari mai putin. In cadrul unui studiu din 2016 in care au fost analizate aproape 90.000 de persoane au fost testate genele care influenteaza cronotipul. Studiul publicat in revista ,,Nature Communications'' a descoperit o legatura intre trezitul devreme si scaderea indicelui masei corporale, potrivit descopera.ro Atunci cand sunt luate in exces, laxativele pot indeparta vitaminele si nutrientii necesari inainte ca acestia sa fie absorbiti complet. Laxativele contribuie de asemenea la o eliminare excesiva de apa, sodiu si potasiu. Mai mult, utilizarea frecventa a laxativelor tinde sa slabeasca muschii intestinali si ii face mai putin capabili sa functioneze cum trebuie. Ca rezultat, odata ce incetati sa mai luati laxative in mod regulat, constipatia nu doar ca va reveni, ci chiar s-ar putea inrautati. De asemenea, administrarea de laxative in exces poate duce la aparitia sindromului de intestin lenes, noteaza CSID.