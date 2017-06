Utile: Schema pe care o urmeaza oamenii care nu se ingrasa niciodata; La ce boli grave pot duce infectiile urinare netratate?; Cum sa obtii si sa intretii un bronz sanatos

Ne rezumam sa credem ca oamenii care nu se ingrasa niciodata au fost daruiti de la natura cu un metabolism perfect, in timp ce noi, ceilalti, muritorii de rand, suntem obligati sa depunem eforturi colosale, sa ne abtinem sau sa ne chinuim cu diete istovitoare pe tot parcursul vietii. Nu e insa asa! Desi exista si norocosi care pot manca orice, fara ca vreun gram sa se depuna pe silueta lor impecabila, persoanele mereu suple especta o schema bine definita, care ii apropie tulburator de perfectiune! Renunta la invidie si apeleaza in schimb la tactica imitatiei: acum poti face si tu ca ei! Cu ce sunt ei deosebiti de cei care se confrunta permanent cu probleme de greutate? E intrebarea pe care si-au pus-o specialistii de la Cornell Food and Brand Lab, care, oameni de stiinta fiind, au descoperit rapid si modalitatea prin care pot sa afle mult doritul raspuns, potrivit Divahair Infectiile tractului urinar sunt des intalnite, femeile fiind mai expuse decat barbatii: frecventa depinde de varsta si sex, aproximativ 50% din femei si 15 % din barbati suferind cel putin o infectie a tractului urinar de-a lungul vietii. Faptul ca femeile fac mai des astfel de infectii decat barbatii este cauzat de anatomia aparatului urinar, identic la ambele sexe cu exceptia uretei. Acest organ care inchide aparatul renal are dimensiuni mai mici in cazul femeilor si astfel devine permisiv in fata germenilor. "Sunt afectiuni inflamatorii produse de diferite microorganisme care ajung la nivelul aparatului urinar, unde se dezvolta si determina in timp modificari in functionarea normala a rinichilor si a cailor urinare. Se intalnesc la nivelul: aparatului urinar superior - rinichi, uretere (nefrite, glomerulonefrita) si aparatul urinar inferior - uretra, vezica urinara (uretrita, cistita)", sunt explicatiile expertilor clinicii ExMedica din Bucuresti, noteaza doctorulzilei.ro Ai asteptat cu nerabdare momentul oportun pentru a obtine un bronz perfect. Iata cateva ponturi pentru a te bucura de o piele bronzata cat mai mult timp! Chiar daca statul la plaja poate fi extrem de placut, trebuie sa tii cont de anumite aspecte inainte de a te expune razelor solare. In caz contrar te poti confrunta cu arsuri solare care nu sunt deloc placute si cu alte afectiuni, cea mai grava fiind cancerul de piele. O piele frumoasa si sanatoase are nevoie in mod constant de o igiena corespunzatoare. Gomajul este primul pas deoarece ajuta la indepartarea celulelor moarte, activeaza circulatia sangvina si se comporta precum un masaj. Alege una dintre variantele naturale si sanatoase de gomaj de la zat de cafea cu diferite uleiuri pana la cele mai abrazive daca este cazul. Trebuie sa tii cont ca expunerea prelungita la soare are si efecte negative asupra pielii fortand astfel procesul natural de imbatranire a corpului, scrie Click In anumite cazuri este nevoie sa iti detoxifiezi gura, cea considerata o oglinda a starii de sanatate. Dintii si limba spun multe despre cum te simti. De cele mai multe ori uitam ca organismul nostru este un sistem holistic si interconectat, care functioneaza optim cand toate merg la viteza moderata. Daca ai probleme la ficat, de exemplu, acest lucru nu afecteaza grav intreg organismul. Cam acelasi lucru se poate spune si despre gura. Gura, poarta catre organism. Gura ta este poarta spre corpul tau, pe care o folosesti fie pentru al hrani cu alimente sanatoase, fie pentru a-l distruge cu toxine. Ceea ce bagi in gura ajunge, la un moment dat, sa afecteze dramatic tot corpul. O gura curata nu este numai o placere vizuala, ci si extrem de importanta pentru mentinerea sanatatii. Are un rol cheie in prevenirea imbolnavirilor. O igiena dentara precara atrage inflamatii, diabetul, bolile de inima, chiar cancerul, conform Libertatea Pe langa faptul ca trateaza crizele de tuse, ceapa este remediu natural excelent si pentru a estompa cicatricile aparute in urma unor rani sau chiar vergeturile. Cum functioneaza. Cepele sunt eficiente pentru cicatricile de pe piele deoarece stimuleaza regenerarea acesteia. In locurile unde extractul de ceapa este aplicat este stimulata productia de colagen, pielea isi recapata elasticitatea si astfel aspectul pielii este imbunatatit. Extractul de ceapa este recomandat pe cicatricele cheloide, adica cele aparute in urma dezvoltarii in exces a tesutului, mai exact arsuri, incizii chirurgicale, rani, zgarieturi minore sau urmele de la acnee. Rezultatele se vad in 6-8 saptamani de la inceputul tratamentului. Nu este de ajuns sa freci zona afectata cu bucati de ceapa, deoarece pielea se poate irita. Ai nevoie de apa, gheata, sapun, filtre de cafea si sare. Amesteci 3 grame de sare cu 10 grame de sapun. Toci o ceapa marunt, in cubulete egale, pe care le pui intr-un bol si adaugi peste ele amestecul de sare si sapun, informeaza Click pentru femei