Utile: Cum tii antidieta si cum te ajuta sa slabesti; Profilul utilizatorului care jigneste si umileste online; Ce analize medicale trebuie sa faci in functie de varsta?

Avem, cu siguranta, dreptul la propria opinie, dar unii parca sunt in online doar pentru a vorbi urat. Am intrebat psihologii cum arata profilul utilizatorului care jigneste si umileste pe internet. Mediul online a oferit utilizatorilor posibilitatea de a-si exprima liber opinia despre diverse subiecte, prin intermediul comentariilor postate la articolele jurnalistilor, pe retelele de socializare, pe forumuri sau in diferite grupuri. Insa, uneori comentariile devin agresive, cu insulte, jigniri si mesaje de ura impotriva celorlalti. Exista si persoane care se definesc prin astfel de mesaje. Aceste "personaje" au primit denumirea de "troli" in jargonul mediului online. Putem distinge cateva dintre motivatiile si caracteristicile acestor persoane, incercand sa creionam profilul unui asemenea utilizator. Printre caracteristicile principale ale mediului online se regaseste si anonimitatea. Aceasta provoaca un "efect de dezinhibare", cum il numeste profesorul si psihologul John Suller. Astfel, din fata ecranului, unii oameni au impresia ca nu comunica intr-un spatiu real cu persoane reale si nici nu pot sti care sunt intentiile si caracteristicile acestora, relateaza Psychologies Sa-ti poti face toate poftele iar grija kilogramelor in plus sa nu existe este, cu siguranta, visul oricui. O lume perfecta in care caloriile nu incap in discutie iar silueta nu are de suferit, orice ar fi, este posibila, daca recurgi nu la dieta, ci la antidieta! Da, sa fii sanatoasa, sa ai greutatea ideala si sa te bucuri de ceea ce mananci e posibil si la indemana! "Antidieta iti permite sa mananci, sa bei si totusi sa slabesti, adica iti ofera libertate in privinta tuturor aspectelor pe care dieta le interzice￯, spune Merriam Webster, nutritionist. Pe termen lung, dieta nu functioneaza tocmai pentru ca impune mult prea multe restrictii pe care nu le punem respecta. Exact ca in cazul copiilor, carora atunci cand li se interzice ceva isi doresc acel lucru, cu orice pret, la fel se intampla si in programul dietei. Cand ni se interzice un aliment, exact acela devine de interes maxim si nevoia noastra de a-l consuma constant creste. In felul acesta, ceea ce numim dieta devine mai daunator siluetei decat un meniu normal, echilibrat, in care sa putem consuma ce simtim nevoia. E clar ca, in orice proces care impune restrictii, psihicul lucreaza intens si nu in avantajul nostru. Acest tip de dieta restrictionata ar fi o masura pe termen scurt care trebuie sa fie atent controlata si monitorizata de catre medici pentru ca tratamentul sa fie desfasurat in siguranta, noteaza Diva Hair Starea de lesin se produce atunci cand sangele nu mai ajunge la timp la creier. Daca observi pe cineva care devine brusc palid si vezi ca incepe sa se clatine usor, pot fi semne ca urmeaza sa lesine. Incearca sa ajuti bolnavul ca sa nu cada si sa se loveasca. Cauzele lesinului pot fi diverse: scaderea glicemiei din cauza de nemancat, un soc emotional puternic, stresul prelungit, insolatia, suprasolicitarea. Nu trebuie sa pleci de acasa fara sa mananci ceva inainte. Ai nevoie de o alimentatie echilibrata si sa mananci dimineata, la pranz si seara, adica nu trebuie sa sari peste niciuna dintre aceste mese. Consuma alimente bogate in fibre (fructe si legume) si mai putin zahar, faina. Nu uita sa te hidratezi. Daca victima este acasa si ai la indemana ulei de levantica, o poti masa usor cu acest remediu, in zona tamplelor. Leacul pe baza de levantica o poate revigora. Mai poti sa pui 1-2 picaturi pe un servetel si sa dai cu el pe la nasul bolnavului pentru a inhala vaporii respectivi. Daca problema celui care a lesinat este scaderea glicemiei, ii poti da ceva dulce ca sa isi revina mai repede, scrie ClickSanatate.ro La 30 de ani nu mai esti ca la 20, iar la 40 problemele de sanatate vor incepe sa se adune. Daca depistezi bolile din vreme, acestea vor fi mai usor de tratat. Cel mai bine este sa mergi la medic o data pe an pentru a-ti face analizele de rutina, inca de cand esti tanara. Cu atat mai mult in cazul in care la tine in familie exista antecedente de boli incurabile, precum diabetul, tuberculoza, bolile cardiovasculare, cancerul de san sau de colon. Cu cat o afectiune medicala este descoperita mai devreme, cu atat sansele de vindecare sunt mai mari. Problemele de sanatate nu te ocolesc nicicand, insa pe masura ce anii se aduna acestea tind sa fie tot mai numeroase. E bine de stiut ca fumatul, consumul de alcool si stilul de viata influenteaza direct sanatatea. Medicii specialisti indica o serie de analize pe care femeile ar trebui sa le aiba in vedere, in functie de varsta pe care o au. Pana la 25 de ani, eventualele probleme sunt legate de anemie, hipocalcemii. Dupa aceasta varsta insa ar trebui urmate programele de screening, printre care si cel pentru cancerul de col uterin, anunta Doctorul Zilei Impotriva radicalii liberi, dusmanii aprigi a sanatatii noastre, cercetatorii din lumea intreaga cauta remedii eficiente, la indemana noastra. Studiile multor cercetatori de renume demonstreaza ca impotriva radicalilor liberi, care au o contributie semnificativa in procesul de imbatranire precoce a organismului uman, exista leacuri benefice care sa le combata puterea distructiva. "Efectul unor condimente precum: salvia, busuiocul, ardeiul iute, ghimbirul, scortisoara, maghiranul si sovarful, renumite pentru proprietatile lor antioxidante, au o influenta pozitiva asupra starii noastre de sanatate atunci cand sunt incluse in dieta. Totodata, aceste condimente cu proprietati antioxidante prelungesc speranta de viata sanatoasa". Aceasta este concluzia unui studiu, realizat de nutritionistii de la Universitatea Nebraska din Lincoln (SUA). Specialistii prestigiosului for universitar au constatat ca cele sapte plante au un puternic efect antioxidant, fie ca sunt consumate in stare proaspata sau uscata, deoarece aceste remedii scad riscul imbolnavirii de cancer, de boli cardiovasculare si cresc durata de viata sanatoasa. Totodata, cercetatorii americani sustin ca imbatranirea prematura este asociata cu dezvoltarea bolior cronice, iar cele 7 plante, nominalizate in studiul realizat la Universitatea Nebraska, trebuie consumate frecvent, scrie Click