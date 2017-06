Utile: Sucuri care tin loc de mic dejun; Beneficiile nestiute ale vinului alb; Terapia cu apa de mare intareste imunitatea

Smoothie de vara cu afine si pepene. Pepenele galben este un fruct delicios, slab in calorii si grasimi, o sursa excelenta de vitamina A, antioxidanti si potasiu. Regleaza tensiunea arteriala si sustine sanatatea inimii. Vei folosi o jumatate de pepene galben, o cana de zmeura, una de afine, seminte de chia si 250 ml apa. Rezulta un smoothie plin de vitamine si minerale, puternic antioxidant, care poate inlocui o masa. Detoxifiant verde. In general, fructele contin multe vitamine si minerale organice, usor asimilabile, insa frunzele verzi vin cu ceva in plus: o cantitate imensa de clorofila, informeaza Click. Desi tratam cu nepasare o banala stare de nervi, aceasta poate avea consecinte extrem de grave pe termen lung. La fel se intampla si in cazul ingrijorarii prelungite, al preocuparilor apasatoare constante. Stresul declanseaza in organism un adevarat camp de lupta. Adrenalina si cortizolul, asa-numitii "hormoni ai stresului", starnesc valuri de probleme: cresc pulsul si tensiunea arteriala, fac ca hipofiza sa favorizeze transformarea grasimilor in glucide, provocand hiperglicemie, chiar daca nu s-au consumat alimente, declanseaza crampe musculare si dau peste cap metabolismul, atacand, in special, ficatul si pancreasul. Astfel, rezervele de zahar stocate in ficat, sunt eliberate brusc in sange, scrie Libertatea pentru femei Fototerapie si talasoterapie. Cicatricele, acneea, dermatita, psoriazisul sunt cateva dintre problemele pielii care se pot ameliora prin fototerapie (terapie cu lumina) si talasoterapie (terapie cu apa de mare). Ambele opresc multiplicarea bacteriilor si previn infectarea ranilor. Prin baile in mare, aproximativ 90 de oligoelemente (sulf, magneziu, clor, sodiu) patrund in piele si o regenereaza. Magneziul este unul dintre aceste substante care au efect antistres si de combatare a anxietatii. Nu intamplator, te simti lipsita de griji si de relaxata dupa cateva zile petrecute pe litoral. Efect antibiotic. Daca te incearca o raceala exact inainte sa pleci la mare, nu-ti amana plecarea! Apa sarata de mare creste imunitatea, alunga simptomele virozelor si-ti elibereaza sinusurile, noteaza Click pentru femei Vinul alb poate contribui la imbunatatirea metabolismului si ritmului cardiac. In cadrul unui studiu, publicat in 2015, cercetatorii i-au pus pe participantii, care sufereau de diabet zaharat de tip 2, sa bea vin rosu, alb sau apa la cina, pentru doi ani, urmand o dieta stricta mediteraneana. In timp ce bautorii de vin alb si rosu au afisat cele mai notabile imbunatatiri in ceea ce priveste functionarea inimii si metabolismului, scrie Gandul, citat de site-ul descopera.ro. Frunzele verzi. Contin luteina si zeaxantina, niste antioxidanti care, potrivit studiilor citate de health.com, scad riscul de a dezvolta cataracta si degenerescenta maculara. Consuma mult spanac, salata verde, stevie si tot ce gasesti verde in piata. Ouale. Galbenusul este o sursa importanta de luteina si zeaxantina, in plus, contine zinc, devenind astfel un aliment important, care poate preveni degradarea vederii. Citricele si fructele de padure. Sunt bogate in vitamina C, care si ea are puterea de a reduce riscul dezvoltarii de cataracta si degenerescenta maculara, arata Click.