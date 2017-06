Utile: Uleiul de ricin, bun pentru par si tumori; La ce riscuri te expui cand iei contraceptive orale; Ce protectie solara ti se potriveste

Unul dintre cele mai des utilizate tipuri de ulei este uleiul de ricin, un remediu natural care poate imbunatati conditia fizica a corpului, ii ofera rezistenta si frumusete. Nervul sciatic: Uleiul de ricin amelioreaza sciatica, o conditie dureroasa caracterizata de dureri si inflamatie in partea inferioara a spatelui si in zona membrelor inferioare. Artrita: Masajul articulatiilor artritice cu ulei de ricin va estompa inflamatia, durerea si oboseala muschilor. Par: Este de mare ajutor in tratarea calvitiei. Acesta previne caderea parului si este considerat un remediu puternic pentru podoaba capilara. Nu numai ca nu o sa-ti mai cada parul, ci stimuleaza si cresterea lui, scrie Click Fie ca vorbim despre anticonceptionalele cu doze repartizate pentru intreaga luna, fie despre pilula "de a doua zi", contraceptivele orale sunt combinatii de hormoni menite sa impiedice sarcina nedorita. Desi se folosesc in toata lumea de mai bine de jumatate de secol, cu timpul, s-au dovedit a nu fi atat de inofensive pe cat se credea la inceput. De aceea e neaparat necesar un control de specialitate riguros, inainte de a incepe tratamentul cu anticonceptionale orale. Medicul e singurul in masura sa ofere alternative, mai ales daca ai trecut de 35 de ani, esti fumatoare, supraponderala, ai probleme cu ficatul, suferi de hipertensiune, diabet, boli cardiovasculare, lupus, dereglari menstruale, daca esti sub tratament cu antiinflamatoare nesteroidiene, antibiotice sau alte medicamente, anunta Libertatea pentru femei In mod evident, este bine sa optam pentru o crema cu protectie solara in spectru larg sau in mai multe spectre pentru UVB si UVA. Ingredientele cu protectie in spectru larg includ benzofenone (oxibenzona), cinamati (cinamat de octilmetil si cinoxat), sulizobenzona, salicilati, dioxid de titan, oxid de zinc, avobenzona si ecamul (Mexoryl SX). SPF 15 sau mai mare pentru protectia impotriva UVB. Factorul SPF evalueaza cat de eficienta este protectia solara in prevenirea arsurilor solare cauzate de razele UVB. Pentru marea majoritate a oamenilor, SPF 15 este foarte bun, spune doctorul dermatolog Leffell pentru WebMD, dar persoanele care au o piele foarte sensibila, un istoric familial al cancerului de piele sau conditii cum ar fi lupus - care cresc sensibilitatea la lumina soarelui - ar trebui sa ia in considerare SPF 30 sau mai mare, informeaza CSID. Primul semn este durerea in piept. Whelton ne spune ca este ca si cum ai avea un elefant pe piept. "Simtiti ca v-ati intins un muschi in piept? Poate fi vorba de o boala cardiovasculara." spune Ashley Simmons, cardiologist la Spitalul Universitar din Kansas. Simmons mai spune ca durerea nu este neaparat ascutita, de asemenea se reflect uneori din gat, mandibula, brat sau umar. Un alt semn este pierderea suflului. Daca dupa depunerea unui efort minim respirati greu inseamna ca exista potentiale afectiuni ale inimii. Iar daca disconfortul respirator apare cand va intindeti poate fi vorba de o boala a valvelor, noteaza doctorulzilei.ro Zaharul din nuca de cocos este din ce in ce mai recomandat, mai ales in dietele de slabire. Principalele diferente intre zaharul din nuca de cocos si alti indulcitori naturali Desi se considera ca mierea de exemplu este o alternativa mai buna la zaharul din sfecla de zahar, de fapt, lucrurile nu stau tocmai asa. S-a dovedit ca mierea are aceleasi efecte asupra corpului nostru precum are zaharul, continand o cantitate similara de glucoza si fructoza, care ajunge in corp in aceeasi masura. S-a demonstrat insa ca zaharul din nuca de cocos contine cea mai mica doza de fructoza. De exemplu, daca zaharul obtinut din sfecla de zahar contine 50% fructoza, cel din nuca de cocos are doar 40% fructoza, potrivit Click pentru femei