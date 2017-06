Utile: Dieta lenesilor in doi pasi simpli; Osteoporoza - un inamic silentios. De la ce varsta e indicat sa va masurati masa osoasa?; Simptome care-ti spun ca inima ta nu functioneaza corect

Cine mai are timp in secolul XXI sa numere caloriile? Sau ca cumpere tot felul de mancaruri exotice, sarace in calorii, si sa renunte la mancarurile rapide, pe care si le poate cumpara in fuga spre locul de munca la un pret mic? O dieta necesita timp si multi bani, si tocmai de aceea majoritatea persoanelor nu isi pot permite un astfel de lux. Totusi, exista o cale prin care poti pierde in greutate fara prea multe eforturi. Dieta lenesilor nu consta in taierea anumitor alimente din regim, ci presupune un consum corect al alimentelor. Regimul este inspirat de obiceiurile alimentare ale calugarilor budisti din Tailanda. Acestia au doar o masa pe zi la 9 dimineata cu toate alimentele care le pot da energie pentru intreaga zi, amestecate toate intr-un bol. Dimineata este bine sa mananci doar fructe sau o cana de cafea sau de ceai verde, potrivit Divahair Osteoporoza este considerata de Organizatia Mondiala a Sanatatii drept o problema de sanatate publica. Preventia si diagnosticarea precoce a osteoporozei devin astfel o prioritate, in contextul in care OMS estimeaza ca 15% dintre femeile cu varste intre 50-59 ani sufera de aceasta afectiune, iar procentul ajunge la 70% la cele de peste 80 de ani. Numita si "maladia silentioasa", osteoporoza face parte din categoria bolilor asimptomatice, care evolueaza fara simptome pana in stadiile avansate, cand pacientul incepe sa resimta diferite dureri cauzate cel mai frecvent de complicatiile acestei afectiuni. Din acest motiv, boala este adesea subdiagnosticata si subtratata. In acest context, specialistii recomanda persoanelor trecute de 45 de ani masurarea mesei osoase la nivelul coloanei vertebrale lobare, soldului si al antebratului - principalele locuri in care apar primele modificari produse de osteoporoza, noteaza doctorulzilei.ro Cand vine vorba de sanatate, cel mai important organ din corp este inima. La urma urmei, este cea care ne tine in viata. Cu toate acestea, problemele cardiace au devenit tot mai frecvente din cauza obiceiurilor nesanatoase, care dauneaza sanatatii. Afectiunile cardiovasculare nu apar, de obicei, peste noapte. Acestea sunt rezultatul alimentatiei nesanatoase, lipsei de antrenament fizic, fumatului sau a lipsei de odihna. Daca consideri ca inima nu functioneaza cum ar trebui si te confrunti cu simptome care te-au ingrijorat, este important sa mergi la un medic de specialitate. Durerea toracica poate semnala mai multe probleme de sanatate. Insa, ar trebui sa-i acorzi atentie atunci cand devine intensa si provoaca un sentiment de sufocare. Inima primeste sange cu mai putin oxigen si in timp va duce la dezvoltarea afectiunilor cardiovasculare, scrie Click Un loc de munca poate fi stresant si pentru cei care inca il au, dar cu mult mai stresanta este pierderea sa. Pierderea locului de munca iti afecteaza negativ starea de sanatate. Cercetatorii au urmarit un grup de persoane de peste 40.000 de barbati si femei, cu varste cuprinse intre 40 si 59 de ani, in diferite situatii de angajare. S-a descoperit ca experienta prin care trece o persoana ce a fost concediata are repercursiuni asupra starii de sanatate. Mai precis, exista o legatura care conduce la aparitia unui risc crescut de a face un accident vascular cerebral. Pierderea locului de munca poate avea ca rezultat o crestere a viciilor - fumat, alcool, dar si hipertensiune arteriala sau diabet. Stresul resimtit in urma schimbarilor stilului de viata poate creste riscul unui AVC, spun neurologii. Persoanele care nu mai lucreaza, nu au un venit financiar stabil, dezvolta o nesiguranta pentru ziua de maine, astfel ca stresul se instaleaza rapid, informeaza Libertatea Grasimile Omega 3 sunt esentiale pentru sanatatea organismului nostru. Un studiu recent a aratat insa ca majoritatea femeilor sufera de deficienta de Omega 3, ceea ce le predispune la aparitia unor simptome precum insomniile sau pielea uscata, precum si a altor simptome care pot duce la riscul unui infarct cardiovascular. Nu intrati in panica, insa. Deficientele de Omega-3 din organism pot fi reduse cu usurinta, important este sa stiti care sunt semnalele ce indica aceasta lipsa. Nutritionistii ne spun tot timpul ca Omega-3 este esentiala in organism pentru o piele tanara si frumoasa. Daca ai tot timpul pielea uscata, atunci acesta este un semn clar al lipsei acizilor grasi Omega-3. Acestia ajuta organismul sa absoarba nutrientii buni si sa-i elimine pe cei nesanatosi, rezultatul fiind o piele frumoasa si stralucitoare, conform Click pentru femei