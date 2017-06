Utile: Pericolele din piscina; Cum te ajuta cafeaua sa elimini stresul si depresia; Turita-mare elimina pietrele la rinichi

Este vorba despre armurai, o planta originara din regiunea mediteraneana, care a fost utilizata pentru proprietatile medicinale inca din secolul I i.Hr. John Gerard, un botanist englez din secolul al XVI-lea spunea despre armurai ca este "cel mai bun remediu care creste pe aceasta planeta pentru toate bolile provocate de melancolie". Potrivit studiilor, armuraiul ajuta celulele ficatului prin blocarea patrunderii toxinelor periculoase si prin eliminarea acestora din urma din celulele hepatice. Ca antioxidant, armuraiul mentine starea de sanatate si creste nivelul de energie prin protejarea organismului de radicalii liberi, informeaza Divahair. Un aliat in reumatism. Prepara-ti o infuzie de turita-mare, din 10 g de planta maruntita la 200 ml de apa clocotita. Lasi 15 minute la infuzat si bei 2-3 cani pe zi. Aceeasi infuzie se poate consuma nu doar pentru a alina simptomele reumatismului cronic articular, ci si pentru a calma reumatismul muscular, in cazul anemiei si in bolile splinei, cu mentiunea ca pentru acestea se vor consuma 2 cani pe zi, dimineata si seara. Elimina calculii renali. Planta ajuta la eliminarea calculilor renali si biliari, fiind de ajutor in colica renala si biliara. Prepara-ti o tinctura de turita-mare din 20 g de planta, noteaza Click. Clorul este o chimicala ce omoara bacteriile si germenii, oxideaza (controleaza reziduurile organice din transpiratie si uleiurile de corp) si indeparteaza algele. Substanta are un miros puternic, intepator, ce poate provoca anumite reactii alergice la unii inotatori, in special inrosirea ochilor. Este cunoscuta ca fiind carcinogena, ceea ce inseamna ca are legatura cu cancerul. Clorul este absorbit de piele, iar expunerea lunga poate provoca probleme grave de sanatate, chiar defecte la nastere sau de reproducere. Aceasta usuca pielea si parul, iar expunerea deasa si prelungita cauzeaza aparitia ridurilor, arata Libertatea. Infectia cu H. pylori este cea mai importanta si in acelasi timp, unul dintre factorii de risc cei mai tratabili in cazul cancerului de stomac. Helicobacter pylori sau H. pylori este o bacterie localizata in stomac si poate cauza imflamatii cronice sau ulcer de stomac. Daca aceasta situatie persista de cativa zeci de ani, poate evolua in cancer. Cu toate acestea, infectia va trece prima data printr-un numar de stadii pre-canceroase (cum ar fi gastrita atrofica, metaplazia si displazia) care ar putea, dar nu in mod sistematic, sa se transforme in cancer. Aceste etape pot fi deja depistate si tratate inainte de a evolua in cancer, precizeaza doctorulzilei.ro. Cafeaua iti da o stare de bine Cafeaua afecteaza direct neurotransmitatorii din creier, responsabili cu buna dispozitie, consumul de cafea marind nivelul de serotonina si dopamina. Cafeaua protejeaza creierul Cercetatorii au aflat ca daca bei zilnic cafea riscul de a te imbolnavi de Alzheimer este considerabil redus. Reduce tensiunea arteriala cauzata de stres Un studiu din 2005 a aratat ca oamenii care au baut cafea in perioade mai agitate au avut o tensiune constanta si au fost mai calmi, decat cei care au evitat consumul acesteia, anunta Click pentru femei.