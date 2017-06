Utile: Retii apa in organism? Afla care sunt posibilele cauze; Plante pentru memorie si concentrare; Cojile de oua te refac dupa dereglarile digestive

Umple un pahar cu apa rece ca gheata (daca e nevoie, include si cateva cuburi, proaspat scoase din congelator), apoi scufunda-ti degetele in el. Rezista timp de 30 de secunde si scoate la suprafata mana, examinand-o cu atentie! Ceea ce te intereseaza este aspectul degetelor tale. Arata normal sau, dimpotriva, s-au albit sau au devenit albastre la varfuri? Daca te incadrezi in al doilea caz, iti vom da o veste proasta: este posibil sa suferi de probleme ale circulatiei. Consulta-ti medicul de familie sau un specialist, ca sa fii sigura ca ai obtinut rezultatul corect, scrie Divahair. Previne osteoporoza. Calciul este un element important atunci cand vorbim despre oasele corpului uman si nu numai. O alimentatie corespuzatoare cu suficient calciu si miscare adecvata pot face diferenta dintre sanatate si boala. Osteoporoza este o afectiune cauzata, printre altele, si de carenta de calciu. Odata cu inaintarea in varsta este indicat sa acordam o atentie sporita acestui element. Apa este extrem de importanta deoarece contribuie la hidratarea tesuturilor osoase. Te pune pe picioare dupa o indigestie. Nu doar calciul este atuul cojilor de ou. Se pare ca acestea sunt indicate si in cazul in care ai parte de chinuitoarele dureri de stomac cauzate de indigestie, potrivit Click. Statul pe scaun ore in sir. Statul pe scaun prea mult timp, pe langa faptul ca duce la aparitia durerii in partea inferioara a spatelui, mareste riscul de infectii vaginale. Timpul lung de sedere in aceeasi pozitie creste temperatura si, prin urmare, umiditatea din zona genitala din cauza ventilatiei reduse. Caldura, frecarea si umiditatea provoaca iritatii in regiunea vaginala si creeaza conditii excelente pentru dezvoltarea germenilor si ciupercilor patogene. Cele mai frecvente amenintari la adresa sanatatii genitale cu care se confrunta femeile in timpul lunilor calde de vara sunt candidozele si infectii urinare, informeaza CSID 1.Exces de sare. Citeste etichetele de pe ambalaj. Daca sarea e la inceputul listei de ingrediente, renunta la acel produs! Cu cat mai putina sare, cu atat mai bine. 2.Dereglari hormonale. Retentia de lichid se manifesta cu precadere inainte si in timpul menstruatiei, dar si la menopauza. 3.Insuficienta renala. Cand rinichii nu functioneaza corespunzator, nu mai reusesc sa elimine reziduurile lichide din organism. 4.Insuficienta venoasa. Cronica sau nu, aceasta afectiune inseamna ca inima nu mai pompeaza suficient oxigen prin artere, asa incat sangele nu mai circula cum ar trebui. Tot problemele venelor sunt responsabile pentru aparitia varicelor si a tromboflebitei, relateaza Libertatea pentru femei Cele mai comune cauze ale tulburarilor de memorie sunt: Stresul. Conform unui studiu realizat in anul 2010 de catre un grup de cercetatori de la Universitatea din Iowa si publicat in Journal of Neuroscience, un nivel ridicat de cortizol - "hormonul stresului" afecteaza sinapsele din zona creierului ce se ocupa cu memoria de scurta durata. Cortizolul se leaga de receptorii din zonele dedicate invatarii si memoriei, iar in faza de amintire impiedica accesarea informatiilor stocate. Oboseala cronica. Afecteaza functiile cognitive, scade capacitatea de concentrare, determina pierderi de memorie. Privarea de somn. Privarea de somn intensifica stresul, starile de anxietate, de confuzie, cauzeaza stari schimbatoare si pierderi de memorie, precizeaza Click pentru femei.