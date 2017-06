​Utile: Ce temperatura optima trebuie sa aiba aerul conditionat pe canicula; Cat sa dormi ca sa slabesti, in functie de varsta; Mit sau realitate? Au oamenii frumosi mai mult succes in iubire?

Suntem invatati de mici sa spalam mancarea inainte sa o consumam, deoarece asa putem sa ne protejam sanatatea. Apa inlatura toate bacteriile si microbii de pe fructele si legumele noastre preferate si astfel suntem siguri ca nu avem probleme digestive si ca nu ne lasam organismul prada virusurilor. Desi ai crede ca doar fructele si legumele trebuie sa fie spalate, se pare ca si conservele trebuie clatite inainte de a le deschide, deoarece contin impuritati si alti microbi care pot intra in interior atunci cand o deschidem. Acest lucru este valabil si pentru bauturile la doza. Intr-o lume obsedata de microbi si de curatenie, este ciudat sa afli ca sunt anumite mancaruri care nu necesita spalare inainte de a le consuma. Spalarea acestor alimente poate, din contra, sa faca mai mult rau decat bine. Desi ai crede ca trebuie sa speli puiul sau orice alt tip de carne proaspata pentru a inlatura bacteriile si pentru a te proteja de boli, adevarul este exact opusul. In cazul unei astfel de carni, apa poate sa faca mai mult rau, scrie Diva Hair Frumusetea fizica este un avantaj clar atunci cand iti cauti un partener. Dar oare oamenii frumosi chiar au mai mult succes in iubire? Tindem sa credem ca oamenii care sunt frumosi din punct de verede fizic au mai mult succes in iubire, sunt mai fericiti decat ceilalti, idee alimentata, probabil, de diversele povesti de pe marile si micile ecrane, din carti sau din alte surse. Pe de alta parte, supraestimand persoanele atragatoare, generalizam succesul lor in toate aspectele vietii. Conform cercetarilor pe aceasta tema, este cat se poate de adevarat ca oamenii frumosi au mai mult succes in cariera. Daniel Hamermesh, autorul cartii Beauty Pays: Why Attractive People Are More Successful, face un rezumat al acestor studii ce demonstreaza ca persoanele care sunt inzestrate cu un nivel de atractivitate peste medie vand mai bine sau aduc mai multi bani in companie si, prin urmare, sunt considerati angajati mai valorosi si obtin cu o mai mare usurinta promovarile si alte beneficii sau bonusuri, anunta Psychologies Temperaturile crescute de afara ne dau batai de cap si am face orice ca sa ne mai racorim putin. Un dus rece, o inghetata si aerul conditionat la o temperatura cat mai scazuta par sa rezolve pentru moment problema. Insa specialistii nu sunt de acord si ne avertizeaza ca toate aceste masuri nu fac decat sa ne agraveze starea de disconfort termic, cauzand chiar grave probleme ale muschilor si articulatiilor. "Muschii au un rol vital atat in determinarea miscarii, cat si in mentinerea unei temperaturi optime a corpului. Iata de ce, atunci cand intra in contact direct cu temperaturile scazute ale aerului conditionat, muschii vor lucra mai intens pentru a regla statusul termic al organismului. Pentru a accentua senzatia de racorire, cele mai multe persoane se pozitioneaza chiar in directia in care bate aerul conditionat sau in lateral. Insa acest lucru nu face decat sa creeze un alt disconfort termic si sa determine muschii tonici sa se contracte mai puternic, riscand astfel sa ramana incordati, relateaza CSID Cercetatorii reusesc in ultima perioada sa ne lase tot mai mult cu gura cascata cu ultimele lor descoperiri, distrugandu-ne preconceptiile, dar raspunzand unor intrebari pe care nici macar nu stiam ca ar trebui sa ni le adresam. De data aceasta, ei fac si mai multa lumina intr-un domeniu vast, cel al siluetei perfecte. Incerci de ceva vreme sa slabesti, tii diete peste diete si faci si sport, dar rezultatele intarzie sa apara? De vina poate fi faptul ca nu dormi suficient! Daca ai sub 25 de ani si faci parte din categoria tinerilor, atunci este musai sa bifezi cele 8 ore de somn pe noapte. Daca te simti obosita, poti prelungi durata de odihna pana la 11 ore, dar nu depasi acest interval! De ce? Expertii au ajuns la concluzia ca un somn insuficient va conduce la dezechilibre hormonale, crescand concentratia din organism a leptinei si grelinei, responsabile cu instalarea senzatiei de foame, scrie Diva Hair Din pacate, depresia a devenit una dintre cele mai nocive afectiuni ale secolului. Desi primele simptome sunt asemanatoare cu ale unei pase proaste, depresia este o boala ce trebuie tratata corespunzator. Depresia de vara, este o problema ce nu ar trebuie ignorata. Conform specialistilor 70% dintre persoanele afectate de aceasta boala sunt femeile. Apare mai ales in jurul varstei de 30 de ani. Printre simptomele obisnuite se numara oboseala accentuata, iritabilitatea, tristetea, scaderea libidoului si tulburarile de somn. Indiferent de anotimpul in care apare depresia, aceasta accentueaza scaderea poftei de mancare ce poate avea consecinte nefaste asupra organismului tau. Daca te confrunti cu momente in care te simti trist, fara a avea aparent un motiv serios, si aceasta stare persista mai multe zile la rand, atunci este momentul sa ie masuri. Este posibil sa te confrunti cu depresia de vara, noteaza ClickSanatate