Utile: Coacazele negre ajuta digestia si memoria; Cum ne afecteaza lipsa expunerii la soare organismul; De ce nu ar trebui niciodata sa faci plaja pe sezlong

Imunitate: Sucul de coacaze combate parazitii intestinali, stimuleaza functionarea ficatului, a pancreasului si a splinei. Ceaiul din frunze de coacaze constituie un tratament natural pentru problemele legate de rinichi, deoarece are proprietati diuretice. Circulatia sangelui: Aceste fructe intensifica circulatia periferica, mentin colesterolul la limite normale si favorizeaza eliminarea toxinelor din sange. Fiind bogate in fier, cresc productia de globule rosii. Coacazele mai contin o cantitate mare de flavonoide, promovand astfel sanatatea cardiovasculara, informeaza Click. De ce apar herniile? Cu cat ne miscam mai putin, cu atat musculatura nu mai este capabila sa sustina coloana vertebrala. Pe de alta parte, si daca suntem sportivi de performanta riscam sa ne pricopsim cu asa ceva, din cauza traumelor la care este supusa coloana. Asa se face ca, dupa traumatizarea unui disc, in urma unor eforturi puternice sau a presiunii crescute la nivel lombar, apare hernia. Procesul de imbatranire in sine face ca discul dintre vertebre sa isi modifice pozitia, nemaireusind sa-si indeplineasca rolul fundamental de a absorbi socurile la care este supusa coloana si de a-i asigura protectia, relateaza Libertatea pentru femei. Sa imparti un sezlong cu sute de alte persoane care l-au utilizat inaintea ta e echivalent cu o baie comuna cu niste straini de la care habar nu ai ce boli poti lua. Comparatia poate suna absurd, dar este exact acelasi lucru. Contactul direct cu sezlongul sau salteaua acestuia supune pielea la adevarate pericole ascunse, insa efectele se vad in scurt timp. Ce boli poti lua daca faci plaja pe sezlong: 1. Pitiriazisul - boala de piele caracterizata prin aparitia unor pete cafenii, localizate in special pe piept. Prosopul personal nu ar trebui sa lipseasca de pe sezlongul inchiriat, precizeaza Divahair. Te ajuta sa arati mai tanara. Nu-ti mai cheltui banii pe creme si tratamente corporale si adauga lamaia in alimentatia ta zilnica. Potrivit unor studii americane, vitamina C din acest fruct te ajuta sa nu mai ai pielea uscata si previne aparitia ridurilor. Ajuta la scaderea tensiunii. Daca ai probleme cu tensiunea, lamaia te poate ajuta sa scapi de aceasta grija. Consumul de lamai in mod regulat, combinat cu mersul pe jos - 7.000 de pasi pe zi -, iti va tine tensiunea sub control, precizeaza Click pentru femei mpul petrecut in aer liber este foarte benefic pentru sanatate. Aerul curat si lumina soarelui sunt responsabile cu asigurarea unei doze importante de vitamina D pentru organism, informeaza Gandul. In vreme ce multe vitamine pot fi asimilate prin mancare si bautura, vitamina D ajunge in corp prin piele, sub actiunea razelor soarelui. Daca nu petrecem suficient timp in afara casei, vom avea, cu siguranta un deficit de vitamina D obtinuta natural. Ce rol are acesta? Vitamina D ajuta la mentinerea oaselor puternice si poate ajuta la protectia impotriva diabetului sau bolilor cardiovasculare, scrie descopera.ro.