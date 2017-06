Utile: Ce sa faci ca sa nu mai retii apa, in functie de varsta; 10 metode prin care putem preveni boala Alzheimer; Ce suplimente trebuie sa luam pentru a preveni deficitul de vitamine

Peste 70% din corpul uman este alcatuit din apa, lichid care se gaseste atat in interiorul celulelor, cat si in exteriorul acestora. Sangele este alcatuit din apa, la fel si organele si muschii. Retentia de apa apare atunci cand o cantitate mai mare de H2O ramane blocata in sistemul circulator, in tesuturi sau in alte cavitati ale corpului. Corpul uman retine apa atunci cand presiunea din interiorul vaselor de sange se schimba, cand sistemul limfatic este coplesit, cand inima nu mai face fata sau cand circulatia sangelui din interiorul rinichilor este afectata. De asemenea, femeile insarcinate sunt mult mai predispuse in a retine apa, dar si persoanele care nu fac miscare. Apa mai ramane blocata in organism si atunci cand nivelul de proteine este scazut, in cazul unei inflamatii, in cazul unui tratament medicamentos sau ca efect al simptomului premenstrual. Tocmai de aceea trebuie sa stii cu ce probleme te poti confrunta in functie de varsta si cum poti evita neplacerile cauzate de retinerile de apa, potrivit Divahair Prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, seful Clinicii de neurologie de la Spitalul Colentina arata ca exista 10 lucruri simple pe care, daca le facem putem intarzia aparitia cumplitei boli care deocamdata nu are leac Din ce in ce mai frecvent, prieteni, cunoscuti, pacienti, oameni cu care ma intalnesc ma intreaba daca pot preveni boala Alzheimer", isi incepe expozeul despre aceasta maladie "fara leac" prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, seful Clinicii de neurologie de la Spitalul Colentina. "Ei bine, nu exista niciun medicament sau supliment care sa previna boala, insa preventia functioneaza. Pentru pacientii care au deja dementa, sigur, exista un tratament complex, care incetineste declinul cognitiv. Insa pentru preventie, nu", opineaza specialistul. Astazi, intelegem prin aceasta boala acumularea progresiva in creier a unor proteine agregate, ca un fel de gunoi, pe care creierul nu il poate epura. Aceste modificari duc in timp la moartea neuronilor, afectarea circuitelor neuronale si slabirea performantei intelectuale a individului, pana la stadiul de dementa, noteaza doctorulzilei.ro Te simti obosita, lipsita de energie si nu ai nici pofta de mancare? Este posibil sa suferi de diferite deficiente de vitamine si minerale. Daca organismul tau nu asimileaza aceste substante nutritive din alimentatie, trebuie sa iei suplimente care vor imbunatati sanatatea. Deficientele nutritive sunt frecvente in randul femeilor. Dar, daca suplimentele sunt luate zilnic, ele ii vor da organismului substantele nutritive care-i lipsesc. Asadar, pentru a combate carentele si preveni dezvoltarea bolilor, este important sa stii care sunt cele mai bune pentru tine. Magneziul este unul dintre mineralele esentiale pentru organism. In timp ce magneziul se gaseste in multe alimente, multi oameni se confrunta cu deficienta lui. De aceea este recomandat sa iei un supliment cu acest mineral in fiecare zi pentru a te mentine sanatoasa, conform Click Si persoanele dupa varsta de 50 - 60 de ani trebuie sa se mentina in forma, pentru a avea un tonus sanatos. Sportul si miscarea ajuta mintii, echilibrului emotional, sanatatii organismului. Sedentarismul nu face altceva decat sa degradeze intens corpul, iar acest lucru atrage dupa sine o serie de probleme nedorite. Niciodata nu este prea tarziu sa te apuci de sport, chiar daca ai 50 sau 60 de ani. Important este sa incepi. Bineinteles, exercitiile fizice vor fi adaptate varstei si starii in general. Nu sunt recomandate excesele, nici macar cele fizice. Sportul te ajuta sa iti mentii si o greutate corporala normala, ceea ce este un plus pentru mobilitatea articulatiilor. Introdu in rutina zilnica cateva minute de miscare si vei vedea ca viata ti se va imbunatati. Cum poti sa te pastrezi in forma de-acum inainte. Iti oferim cateva ponturi eficiente. Daca ai de gand sa faci acest pas, mergi mai intai la specialist pentru a-ti face o serie de analize de rutina, scrie Libertatea pentru femei .'Statul in fata calculatorului poate avea consecinte nefaste, insa fructele de goji vin in ajutorul tau. Originare din Asia, goji au culoarea rosu-portocaliu, gust dulce acrisor si reprezinta gustarea ideala pentru a-ti mentine vederea buna si nu numai. In cazul in care stai foarte mult in fata calculatorului, asigura-te ca ai un bol cu aceste fructe langa tine. Te ajuta sa iti controlezi greutatea. Gustul lor bun este cea mai mica dintre calitatile lor. Au un continut mare de vitamine, minerale, fibre si antioxidanti care te pot ajuta sa iti tii in frau kilogramele, datorita putinelor calorii si sa ai grija de digestie. Avand in vedere ca au un indice glicemic mic, nivelul de zahar din sange nu va fi influentat de valoarea lor nutritionala, iar vitaminele si acizii esentiali pe care ii contin le transforma intr-o gustare perfecta indiferent de perioada zilei, informeaza Click pentru femei