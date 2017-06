​Utile: Cata apa trebuie sa bei pe canicula; 21 de alimente care te racoresc; Ce temperatura optima trebuie sa aiba aerul conditionat pe canicula

Deshidratarea poate provoca oboseala, dureri de cap si greata si poate avea consecinte mai grave asupra sanatatii pentru copii si pentru varstnici. Exista alte beneficii in a ramane hidratat- de la o piele mai curata pana la un somn mai bun. Potrivit Mayo Clinic, este vorba despre greutatea corporala si activitatea pe care o desfasori atunci cand soarele este puternic. Deci, de cata apa are nevoie un adult sanatos care traieste intr-un climat temperat? Institutul de Medicina a stabilit ca un aport adecvat pentru barbati este de aproximativ 13 pahare (3 litri) din totalul bauturilor pe zi. Aportul adecvat pentru femei este de aproximativ 9 pahare (2,2 litri) din totalul bauturilor pe zi, scrie Divahair Pe canicula, cel mai important aspect de care trebuie sa tinem seama este hidratarea. Insa esentiala este si dieta. Castravete. E racoritor si contine 95% apa. Mancand castraveti, vei reusi sa treci mai repede peste efectele neplacute ale caniculei. Vei fi hidratat si racorit. Salata verde. Cu un continut de 80-95% apa, salata este usor de digerat si extrem de hidratanta pe timp de canicula. E unul dintre cele mai sanatoase alimente de consumat pe canicula. Fructele de padure. Afinele, murele, zmeura, catina, coarnele sunt fructe cu continut mare de antioxidanti si fibre. Sunt usor de consumat pe canicula. Ardeiul iute. Desi ne face sa ne infierbantam, ardeiul iute este perfect ca aliment de consumat pe canicula. Acesta ne face sa transpiram, deci sa ne racorim, noteaza Click Reglati temperatura aerului conditionat, astfel incat sa nu existe o diferenta mai mare de 10 grade intre cea de afara si cea din casa sau masina. Problemele tind sa apara atunci cand diferenta de temperatura este resimtita de organism ca fiind una foarte mare; 2. Evitati contactul direct cu aerul conditionat si directionati-l catre mijlocul camerei. Daca totusi va aflati intr-un mediu in care nu il puteti evita, incercati sa va protejati si purtati o esarfa in jurul gatului; 3. Daca nu ati respectat aceste reguli si ati ramas "intepenit", faceti o evaluare la fizioterapeut pentru a localiza problema si a o rezolva printr-un program de recuperare medicala ce poate combina diverse tehnici si proceduri: terapie manuala, laserterapie, electroterapie, potrivit CSID. Sarea, un dusman tacut. Daca mananci alimente bogate in sodiu, chipsuri, covrigei, sticksuri, cereale, alune, produse alimentare procesate sau daca alegi bauturi cu acid si tipuri de apa minerala care au un continut ridicat de sodiu - toate acestea pot cauza marirea tensiunii arteriale. De aici pana la atacul de cord sau accidentul vascular cerebral (AVC) nu mai e decat un pas. Ce efecte are caldura. Arsita duce la dilatarea vaselor de sange, ceea ce permite fluidelor sa circule in jurul tesuturilor. Expertii mai spun ca daca stai prea mult asezat sau in picioare pe loc, daca ai mers foarte mult pe jos, gravitatia contribuie la coborarea lichidelor la nivelul picioarelor si gleznelor, anunta Click Desi apa sarata nu poate indeparta singura neoplasmul, poate ajuta la reducerea inflamatiei sinusurilor. Polipii obstructioneaza ventilatia aerului in interiorul si in exteriorul cavitatii nazale, ceea ce duce la un potential mai mare de afectare a nasului. Sinuzita cronica joaca, la randul sau, un rol important in cresterea polipilor. Ea face ca problemele sa devina mai grave. Prin urmare, folosirea solutiei saline poate fi un excelent mod de a incetini dezvoltarea bolii. Apa sarata are o actiune antimicrobiana si dezinfecteaza natural, ceea ce o face cea mai buna si mai simpla alegere ca solutie la domiciliu, relateaza Libertatea pentru femei.