Utile: Boli care se agraveaza pe canicula; Cum te poate imbolnavi telefonul mobil; Lupta impotriva cancerului primeste forte noi din stiinta moderna

Chiar daca temperaturile ridicate reprezinta o problema pentru fiecare persoana, riscurile nu sunt egale. Cei care au diferite boli cronice pot ajunge mult mai usor la complicatii. "Diabeticii, cei cu boli de inima, astm sau tensiune pot face infarct sau atac vascular-cerebral pe fondul temperaturilor extreme si deshidratarii", avertizeaza Aurelia Constantin, medic primar boli interne. Mai jos, afla detalii despre cele mai importante boli care se pot agrava pe canicula.Bolile de inima. Unul dintre mecanismele corpului de aparare impotriva caldurii este reprezentat de bataile inimii. Daca aceasta nu bate suficient de repede, organismul nu poate face fata caldurii. Bolnavii de inima iau de obicei medicamente numite diuretice menite sa reduca surplusul de fluide din organism lucru care duce la deshidratare, noteaza Doctorul zilei Iti imaginezi probabil ca telefonul tau mobil are microbi, dar stii oare cat de multi si cat este de murdar? Poate ca vei fi socata sa afli ca este aproape la fel de contaminat precum o toaleta publica, deoarece intra zilnic in contact cu o multime de microbi, bacterii, fungi si virusuri, insa este foarte rar curatat. In urma cercetarilor, s-a descoperit ca telefonul mobil este un focar de infectii, continand bacterii extrem de daunatoare pentru organism, care se raspandesc cu usurinta in cavitatea bucala si cea nazala, cat si pe piele. In urma testelor, au fost gasite si agenti patogeni, precum stafilococul auriu, rezistenti la antibiotice, cunoscuti pentru infectiile de sanatate pe care le pot declansa, unii dintre ei putand duce chiar si la moarte, in cazul persoanelor cu sistem imunitar scazut. Bacteria E.coli, regasita in materiile fecale, poate fi prezenta in interiorul stomacului multor persoane sanatoase, ducand la stari de voma, crampe abdominale, diaree si in cazuri severe, la moarte, informeaza Click pentru femei Lupta impotriva cancerului e deja in mare parte castigata. Boala secolului, cea care s-a obisnuit sa nu ierte pe nimeni si sa rapuna nenumarate vieti, incearca din rasputeri sa reziste in fata noilor provocari ale stiintei. Lupta e stransa, insa aparatura moderna i-a cam venit de hac. Pana nu de mult, cancerul era considerat drept boala incurabila. De aici si noianul de prejudecati legate de tratament. Sectiile de oncologie au devenit "bau-bau", in vreme ce escrocii au facut averi de pe urma naivitatii si disperarii celor aflati in suferinta, vanzandu-le "leacuri miraculoase". Si asta pentru ca nu ne informam suficient si preferam sa urmam tot felul de tratamente transmise din gura-n gura. Despre radioterapie (raze X sau Gamma focalizate pe locul afectat) si chimioterapie (medicamente si perfuzii sau injectii cu substante citostatice) se stie deja, potrivit Libertatea pentru femei Pana si pietrele simt ca se topesc atunci cand termometrul incepe sa indice 39-40 de grade Celsius. Pentru a supravietui pe arsita, trebuie sa tinem cont de cateva lucruri esentiale. Alimentatia. Mancati putin si des, evitati proteinele si consumati hrana picanta pentru a stimula metabolismul, circulatia si transpiratia (n.r. care are un rol important in racirea corpului). Umbra. Adapostiti-va de razele soarelui, trageti draperiile si daca aveti pivnita, stati acolo intre orele 14:00 si 16:30 (n.r. cel mai fierbinte interval). Ceai. Cel mai sanatos efect de racire a corpului il are ceaiul de crizanteme. Beti doua cesti pe zi si evitati pe cat posibil bauturile acidulate, dulciurile si alcoolul. Racirea. Folositi pansamente racoritoare (contin un gel special, se pastreaza in congelator si se gasesc in farmacii), aplicandu-le direct pe piele pentru a va racori pe termen mai lung, conform Click Grupa de sange este unul dintre lucrurile care nu pot fi schimbate in organismul uman. Aceasta este determinata de substante miscroscopice, mostenite de la parinti si care se gasesc la suprafata globulelor rosii ale sangelui. Multi dintre noi consideram ca trebuie sa stim grupa de sange a celor din familie doar in caz de urgenta sau cand este nevoie de o transfuzie. Iti prezentam mai jos cinci motive vitale pentru care este bine sa stii grupa de sange a rudelor tale. Nepotrivirea de grupa sangvina intre primitor si donator determina accidente grave, chiar mortale: soc hemolitic ori insuficienta renala acuta. Incompatibilitatea duce la aparitia socului transfuzional, manifestat clinic prin: anxietate, varsaturi, febra, frisoane sau pierderea vietii. Pentru a preveni accidentele, se vor respecta cu strictete anumite reguli, scrie Diva Hair