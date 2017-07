Utile: De ce nu este sanatos sa mananci pepene rosu cu paine; Metode de a tine tantarii la distanta; Cum sa ai un somn odihnitor cand este canicula

Am auzit, poate, la bunici ca pepenele rosu nu contine decat apa si zahar, insa acesta este, de fapt, un aliment foarte nutritiv. Are un continut ridicat de vitamine, minerale si antioxidanti. Ca sa nu amintim si de numarul foarte mic de calorii. Pe langa aceste beneficii, pepenele rosu este recomandat si in curele de slabire, tocmai pentru ca este redus in calorii. Acesta poate fi consumat in cantitati generoase, elimina senzatia de foame si faciliteaza eliminarea apei pe care corpul o retine, avand si efect diuretic. Insa la bunici, multi dintre noi obisnuiau sa se delecteze cu o felie uriasa de pepene si ...paine. Este gustul vacantelor de vara, intr-adevar, insa sunt putini cei care stiu ca aceasta combinatie nu este deloc una sanatoasa. Oricat de gustoasa ar fi, aceasta combinatie este cat se poate de nesanatoasa. Si asta pentru ca pepenele este un aliment foarte acid, care fermenteaza in stomac, incetinind astfel digestia altor produse, relateaza Diva Hair Expunerea la soare timp indelungat si inaintarea in varsta pot duce la aparitia unor pete pe pielea mainilor, fetei, umerilor si picioarelor. Un tratament naturist le poate estompa sau le poate face sa dispara. Bronzatul la mare, munte sau solar timp indelungat, fara a aplica lotiune de protectie solara dupa bai sau daca transpiri abundent, poate sa duca la aparitia petelor pe piele. Limitarea expunerii la soare si evitarea bronzului artificial sunt cele mai bune metode sa-ti protejezi pielea. Melanina, pigment continut de piele, este produs intr-o cantitate mai mare sub influenta razelor ultraviolete, pielea prinzand aspectul bronzat, pentru a-si proteja straturile profunde. Petele nu sunt periculoase, dar daca se inmultesc si variaza ca marime ori se maresc, este nevoie sa recurgi la un consult dermatologic, scrie Libertateapentrufemei Oboseala este una din problemele cu care ne confruntam cu totii, aproape in fiecare zi. Foarte multi oameni adorm greu si nu reusesc sa se odihneasca. Vara vine cu multe avantaje, dar canicula nu este de ajutor cand vine vorba de un somn de calitate. Dimpotriva! Iata cateva trucuri care te vor ajuta sa ai un somn odihnitor, chiar si intr-o noapte in care temperaturile sunt foarte ridicate. Sticla cu apa calda este un truc des folosit in lunile reci pentru a ridica temperatura corpului. Pentru lunile de vara, incearca varianta cu apa rece. Umple o sticla cu apa, pune-o la congelator si apoi racoreste-ti asternuturile cu ea. Inainte de culcare, pune perna intr-o punga si las-o la frigider timp de 15 minute. Poti incerca sa racesti un prosop, cu care sa invelesti ulterior perna. O alta solutie ar fi racirea pijamalelor! Dusurile rece nu sunt cele mai placute experiente, dar cand vine vorba de canicula pot fi unul dintre cele mai rapide moduri de reduce temperatura corpului. Cu toate acestea, cele mai indicate sunt dusurile cu apa usor calduta, nu cu apa foarte rece, noteaza CSID Culoarea pielii si consistenta se modifica in boli de ficat, in unele boli pulmonare, sau in afectiunile tiroidei. "In unele afectiuni endocrine pielea poate sa isi schimbe consistenta , gradul de hidratare, stratul lipidic sau sa isi schimbe culoarea. In afectiuni ale ovarelor (sindrom de ovar polichistic) pielea poate deveni "grasa", la fel si parul, in afectiuni tiroidiene (hipotiroidii sau hipertiroidii) poate fi foarte uscata si pergamentoasa, rece, sau umeda si calda, in afectiuni ale suprarenalelor si hipofizei poate sa isi schimbe culoarea sau consistenta, etc", explica dermatologul Anca Zranca. Daca pielea devine uscata si apare senzatia de mancarime, poate fi o simpla alergie la unul dintre produsele cosmetice pe care le folositi sau poate indica lipsa fierului din organism, afectiuni ale tiroidei sau anemie. In cazul in care aveti o iritatie care nu dispare cu niciun tratament, poate fi un semn ca sunteti prea stresat. Paloarea pielii, insotita de mancarimi, poate fi semnul unor boli de rinichi. "La cei cu insuficienta renala cronica apare un miros de uree prin piele si respiratie. Mancarimile pielii apar tocmai din cauza cristalelor de uree care se elimina prin aceasta", explica Loredana Pop, medic nefrolog. Parul uscat si fragil, dar si oboseala completeaza semnele care pot indica prezenta insuficientei renale, anunta Doctorul Zilei Exista o sumedenie de metode prin care poti tine tantarii la distanta, in afara de insecticidele care prezinta adesea probleme de sanatate. Aceste plante emit mirosuri neplacute pentru tantari si ii vor pastra astfel la distanta. Este dovedit stiintific ca tiofenul, compusul insecticid continut de diferite specii de galbenele, poate provoca moartea tantarilor. Nu este garantat, totusi, ca doar cateva galbenele vor expune insectele la un nivel de pesticide suficient de inalt cat sa ii omoare. Dar daca plantezi galbenele alaturi de alte plante, ierburi si flori, un colt biodivers de vegetatie va atrage pasari colibri si alte pasari care te pot scapa de tantari. Pune cinci picaturi de ulei intr-o cana cu apa, apoi pune amestecul intr-un recipient din plastic pentru spray si aplica doua sau trei "puf"-uri inainte sa iesi din casa. Aroma uleiului va tine tantarii la distanta, scrie descopera.ro