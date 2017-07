Utile: Invinge oboseala cu iaurt; Beneficiile pentru sanatate ale consumului de prune; Ce alimente sunt indicate cand este canicula

Atunci cand te simti fara vlaga este important sa oferi organismului tau vitaminele si mineralele de care are nevoie. Introdu in dieta ta zilnica aceste alimente si vei reusi sa faci fata mult mai usor provocarilor pe care le intalnesti de-a lungul zilei. Iaurtul. Pentru ca are in compozitie probiotice si proteine, iaurtul iti ofera energia necesara pentru a face fata tuturor provocarilor de peste zi. Avand in vedere ca acesta este usor de digerat, corpul il transforma repede in energie. E ideal mai ales dupa-amiaza, cand te simti molesit, scrie Click. Prunele au proprietati diuretice. Au efecte stimulentc ale sistemului nervos, laxative, decongestive hepatice si dezintoxicante. Se recomanda in special in constipatiile cronice. In acest caz, sunt utile atat proaspete cat si uscate, inmuiate in apa. Sunt un bun laxativ si pentru cei care sufera de hemoroizi, dar nu si de colita. Amelioreaza starile inflamatorii ale ficatului. In medicina populara, se recomanda si in inflamatiile splinei, precizeaza Libertatea pentru femei. Pentru calculi de mici dimensiuni si nisip, cea mai buna solutie sunt diureticele. Ceaiurile favorizeaza dizolvarea sarurilor si eliminarea lor prin urina. Cresterea cantitatii de urina spala caile urinare si mobilizeaza nisipul si calculii mici. Cand pietrele sunt mari exista o restrictie cu privire la plantele cu efect diuretic pentru ca exista riscul ca acesti calculi mari sa porneasca pe caile urinare si sa provoace colica renala, infectii sau hidronefroza (retentia de urina, produsa de un obstacol la nivelul tractului urinar), informeaza doctorulzilei.ro. Castravetele asigura hidratarea organismului. O sursa buna de vitamina C, indicati a fi consumati mai ales atunci cand temperaturile de afara sunt in crestere. Opteaza pentru o salata de castraveti la care sa adaugi patrunjel din plin, marar, zeama de la o lamaie, avocado si spanac. Spanacul iti va aduce un aport bun de magneziu si luteina, substante benefice pentru a-ti proteja pielea de arsurile solare. Pepenele, fructul sezonului. Fie ca iti place pepenele galben sau rosu, ambele variante sunt indicate a fi consumate pe vreme caniculara. Ambele fructe contin foarte multa apa, au un aport semnificativ de vitamine si minerale, potrivit Click. Ce trebuie sa faci? Sa iti supui painea unui proces de pregatire! Mai intai, pune-o la congelator, apoi dezgheat-o si adaposteste-o in prajitorul de paine. Conform expertilor, astfel scazi indicele glicemic al painii si nu doar ca nu iti mai umpli corpul de calorii, dar nici nu iti mai afectezi tensiunea, nu te mai "abonezi" la boli de inima sau la obezitate ori la unele forme de cancer. Cum au descoperit oamenii de stiinta trucul salvator? Ca intotdeauna, apeland la un studiu, publicat in European Journal Of Clinical Nutrition. Cercetarea a reunit 10 adulti sanatosi, care au fost rugati sa consume ori paine alba, proaspata, pregatita la toast, ori inghetata si dezghetata sau inghetata, dezghetata si apoi introdusa in prajitor, arata Divahair.