​Utile: Cum scapi de bataturi cu ajutorul unui absorbant; 7 moduri sa folosesti usturoiul pentru a favoriza cresterea parului; Apa infuzata, cel mai bun mod de a preveni deshidratarea

Pentru a alunga oboseala acumulata si stresul multe persoane consuma mai multe cesti de cafea pe zi. Cand este consumata in exces, cafeaua are efecte negative asupra organismului, deoarece contribuie la cresterea nivelului de colesterol "rau". In aceasta situatia de vina este cafestolul, un compus care apare in compozitia cafelei, atunci cand licoarea indragita este preparata prin incalzire trepata (tip expresso sau cafeaua la ibric, foarte gustoase, dar nesanatoase). Specialistii olandezi au constatat ca un consum constant (de cinci cesti de cafea pe zi, timp de o luna) cresc nivelul colesterolului cu un procent de 7%. Si cafeauna decofeinizata este nociva, scrie Click. Pentru acest truc ai nevoie doar de un absorbant si de o foarfeca. In functie de zona in care te jeneaza incaltamintea, taie o bucata de absorbant, care sa se potriveasca perfect. Lipeste cu grija absorbantul de pantof, astfel incat sa nu ramana cute, apoi probeaza. Daca simti ca incaltamintea continua sa te jeneze, repeta procesul si lipeste un strat dublu. Absorbantul poate fi o solutie excelenta si in cazul in care incaltamintea este prea mare. Foloseste un absorbant mai gros pe care poti sa il lipesti atat in spate, la calcai, cat si pe toata lungimea pantofului, informeaza Divahair. Persoanele care consuma foarte multa ceapa rosie sunt mai putin expuse riscului de a dezvolta un cancer ovarian, intestinal sau la san, spun noi studii, scrie Gandul. S-a descoperit ca quercetinul si antocianii, substantele care dau culoarea rosie legumelor sunt niste compusi care pot lupta cu cancerul. "E adevarat insa ca ceapa cu cea mai intunecata culoare are cea mai mare putere de lupta impotriva cancerului", sustine autorul studiului, Abdulmonem Murayyan. Expertii cred ca ceapa rosie ar trebui consumata in stare bruta, deoarece gatitul ii distruge proprietatile, arata CSID Usturoiul - cum ajuta la cresterea parului Usturoiul este o sursa bogata de sulf, al treilea mineral ca si cantitate din organism si are un rol important in cresterea parului. Acesta este esential in dezvoltarea de cheratina, proteina ce ofera parului structura si forma ca strat protector. O cantitate insuficienta de sulf in par conduce la vulnerabilitate si la ruperea usoara a acestuia. Studiile au aratat ca aplicatiile locale cu ustoroi stimuleaza cresterea parului. Astfel, daca ai probleme la acest capitol, poti folosi usturoi sub diferite forme. Suc de usturoi: zdrobeste cativa catei de usturoi si colecteaza sucul. Maseaza scalpul cu aceasta zeama insistand pe zonele afectate. Lasa sucul sa se usuce pe scalp, apoi clateste cu apa, potrivit Libertatea pentru femei Apa infuzata nu numai ca te mentine hidratata, ci este satioasa, hranitoare si contine cantitati mari de vitamine si minerale. Pentru a o prepara, ai nevoie doar de un borcan sau de o sticla in care sa pui apa si fructele. Iata cateva retete de bauturi infuzate, usor de preparat si cu care-ti vei potoli setea, in timp ce previi deshidratarea. Apa infuzata cu pepene rosu si struguri Atat pepenele rosu, cat si strugurii sunt fructe pe care le putem gasi pe tarabele din piete in timpul verii. In plus, ambele fructe au un continut mare de apa si de electroliti, noteaza Click pentru femei.