Utile: Cum afli acasa daca ai tiroida bolnava; Cum recunoasteti din timp un accident vascular cerebral si care sunt masurile de prim ajutor; Alimentele care duc la cresterea tensiunii arteriale

Datorita hormonilor pe care ii produce, glanda tiroida influenteaza aproape toate procesele metabolice din organism. Afectiunile tiroidei pot varia de la o gusa mica (o glanda marita), care nu are nevoie de tratament, pana la cancer. Majoritatea problemelor legate de tiroida sunt cauzate de producerea anormala de hormoni tiroidieni. Atunci cand sunt eliberati prea multi hormoni, insemna ca suferi de hipertiroidism. Productia insuficienta de hormoni este cunoscuta sub numele de hipotiroidism. Iata cum afli daca ai tiroida bolnava. Pentru a face acest test de tiroida, ai nevoie doar de o foaie de hartie. Inchide ochii, intinde bratele in fata cu palmele in sus si tine degetele rasfirate. Roaga pe cineva sa aseze foaia in mainile tale. Daca foaia de hartie incepe sa tremure, la fel si degetele tale, atunci este indicat sa mergi la un endocrinolog, deoarece sunt sanse mari sa suferi de o boala de tiroida, noteaza Divahair Atacul cerebral reprezinta a treia cauza majora a mortalitatii la nivel mondial. Impactul bolii asupra individului este major, fiindca poate duce la invaliditate pe viata. Pentru a recunoaste un eventual atac cerebral, utilizati algoritmul FBVT - Fata, Brat, Vorbire. F -slabiciune faciala, victima are un zambet ciudat, iar gura sau ochiul poate fi lasat in jos; B - slabiciune a unui brat, victima poate ridica doar un brat; V - probleme de vorbire, victima nu poate vorbi clar sau nu poate intelege ce i se spune; T - este timpul sa sunati la 112 pentru ajutor de urgenta. Puteti constata si alte simptome: slabiciune brusca sau rigiditate la nivelul fetei, al bratului sau al piciorului pe o parte sau pe ambele parti ale corpului, pierdere subita sau tulburare a vederii la unul sau la ambii ochi, stare brusca de confuzie, durere mare de cap brusca, fara motiv evident, ameteala, instabilitate sau cadere brusca, scrie doctorulzilei.ro De cele mai multe ori, sarea este considerata principala cauza a hipertensiunii arteriale. Insa, multe dintre alimentele pe care le consumam in fiecare zi afecteaza nivelul tensiunii arteriale. Tensiunea arteriala crescuta este cunoscuta ca boala care duce cel mai repede la deces. Daca bolile cardiovasculare nu sunt tinute sub control, sanatatea iti este pusa in pericol. Stiai ca retentia de sodiu este una dintre principalele cauze ale hipertensiunii arteriale? Studiile au aratat ca, daca ai tensiunea arteriala crescuta, valorile pot fi reduse printr-o alimentatie sanatoasa. Exista alimente pe care le poti manca, dar si unele pe care trebuie sa le eviti. Iata care sunt alimentele care afecteaza tensiunea arteriala. Bauturile carbogazoase. Produsele care contin sodiul ca ingredient nu sunt recomandate persoanelor cu hipertensiune arteriala. Daca bei bauturi carbozagoase, cresti riscul de a suferi de tensiune arteriala crescuta, potrivit Click Trebuie sa iti ingrijesti pielea si pe perioada verii, mai ales atunci cand te expui la soare. Altfel, pielea va arata semne de imbatranire, arsuri si alte probleme care o afecteaza destul de serios. Expunerea la soare cauzeaza mari probleme pielii. Razele UV nu sunt foarte sanatoase iar asta inseamna ca trebuie sa iti iei masuri de protectie. Pielea poate deveni mai grasa si uleioasa, pot sa apara cosuri, acnee, noi riduri, pete. Trebuie sa previi toate acestea luand masuri simple de protectie. Foloseste mango si papaya. Fa o masca faciala care sa contina iaurt, mango si papaya. Aceasta lupta impotriva cosurilor si a pielii inchise la culoare. Zdrobeste fructele si amesteca pulpa lor cu iaurtul. APlica masca pe fata si o lasi sa actioneze 30 de minute, dupa care te clatesti. Iaurtul albeste pielea si o hidrateaza, informeaza Libertatea pentru femei Vertijul este afectiunea care apare atunci cand simti ca totul se invarte in jurul tau. In plus, tulburarea nu apare atunci cand iti este frica de inaltime, ci este simptomul care poate ascunde grave probleme de sanatate. Tulburarea poate fi cauzata din mai multe motive. Principala cauza este depozitul de calciu din urechea interna, care afecteaza echilibrul corpului. Afectiunea mai poate fi cauzata de cresterea fluidelor si a presiunii din urechea interna sau de la o infectie virala. Asadar, daca urechea interna este afectata, este posibil sa te confrunti cu vertij. Desi exista mai multe medicamente disponibile pentru tratarea vertijului, este intotdeauna de preferat sa se stabileasca cauza principala a problemei pentru a sti cum poate fi combatuta. Persoanele care se confrunta cu stari de ameteala trebuie sa doarma mai mult. O noapte fara somn poate sensibiliza pe oricine la intamplarile din jur, iar senzatia de oboseala va fi prezenta si iti va da mari batai de cap. Pentru a evita aceasta tulburare, dormi cel putin 8 ore pe noapte, conform Click pentru femei