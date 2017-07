Utile: Ce sa mananci pentru a tine la distanta tantarii; 8 fructe si legume care iti vor reda energia si puterea de concentrare; 8 greseli de sanatate pe care le-ai facut in ultima ora 

Vitamina B1 modifica mirosul pielii. Una dintre vitaminele hidrosolubile, se elimina atat prin urina cat si prin transpiratie, avand puterea de a tine insectele la distanta de pielea ta. Regasesti aceata vitamina in alimente precum orez, varza kale, oua, sparanghel sau ficat. Persoane predispuse la intepaturile de tantari. Desi se credea pana de curand ca atragi tantarii daca ai o anumita grupa se sange, in special grupa zero, insa cercetatorii afirma faptul ca printre persoanele predispuse la atacul tantarilor se regasesc femeile gravide, deoarece aceastea elimina mai mult dioxid de carbon. Dixidul de carbon fiind un fel de feromon pentru aceste insecte, scrie Click. Bananele. Bananele sunt o gustare care nu ar trebui sa lipseasca din alimentatia ta zilnica. Comparativ cu alte fructe, acestea au un numar scazut de calorii si sunt bogate in antioxidanti si zaharuri precum glucoza si fructoza. Fiind usor de digerat, acestea sunt absorbite rapid de organism si se transforma energie. Citricele. Bogate in vitamina C, potasiu si fibre, citricele sunt mai degraba o sursa de energie care se elibereaza in timp. Vitamina C ajuta la formarea aminoacizilor, care contribuie la reglarea nivelului de energie al organismului. Din acest motiv, unul dintre primele semne ale carentei acestei vitamine este oboseala, noteaza Unica Migdalele Migdalele contin grasimi benefice Omega 3, care iti taie pofta de mancare. In plus, previn bolile cardiovasculare. Pentru ca nu au multe calorii, nu se depun. Sunt bogate in magneziu si ajuta la formarea muschilor. Daca ai mai multa masa musculara, ai si mai putina grasime pe burta. In plus, au un continut ridicat in fibre. De aceea, te ajuta sa te simti satula mai mult timp si combat constipatia. Mananca migdale ca gustare de sine statatoare sau adauga-le in salate. Nu depasi cantitatea de 15-20 de migdale pentru ca pot deveni toxice daca vei consuma prea multe, informeaza Libertatea pentru femei. Iti simti picioarele grele ca plumbul din cauza caldurii? Ai gleznele umflate si te dor? Nu poti purta rochii de vara pentru ca iti este jena sa-ti afisezi picioarele pline de vanatai si umflaturi? Toate aceste senzatii neplacute si aspectul inestetic fac parte din sindromul picioarelor grele. Acesta afecteaza persoanele cu insuficienta venoasa cronica, in special pe timpul verii. Exista insa solutii eficiente pentru combaterea suferintelor circulatorii de la nivelul picioarelor. Cauza: insuficienta venoasa cronica. Insuficienta venoasa cronica este o afectiune din ce in ce mai frecventa in prezent, fiind intalnita la aproximativ 50% din populatia globului, respectiv la 32% dintre romani, arata doctorulzilei.ro. 1. Ti-ai atins fata. Nu poti sa iti tii mainile departe, nu-i asa? Oamenii isi ating fata in medie de 4 ori pe ora, potrivit cercetatorilor de la National Institutes of Health. De ce este acest lucru o problema? Ei bine, biroul adaposteste de sute de ori mai multe bacterii pe centimetru decat toaletele din cladirea in care lucrezi, potrivit cercetatorilor de la Universitatea din Arizona. Atunci cand iti lasi mainile pe o suprafata plina de germeni si ii aduci in zona fetei, riscul de a te imbolnavi creste. Doar o simpla atingere a fetei sau scarpinare poate duce la aparitia unei boli numite acnee mecanica, conform menshealth.com. Frecarea porilor duce la blocarea acestora, iar boala apare dupa 2 saptamani intr-o forma destul de violenta. 2. Ai mancat pe birou. Degetele sunt principalul indiciu ca ai rontait ceva pe birou. Si firimiturile care sunt pe tine te pot invinovati, potrivit Divahair.