Utile: Ce sa mananci ca sa nu te mai trezesti noaptea; Ce spune culoarea fetei despre sanatatea noastra; Primul semn al cataractei, principala cauza de orbire

Problema somnului a devenit una foarte raspandita in ultima vreme. Ritmul de viata prea agitat nu le permite multora dintre noi sa se odihneasca asa cum si-ar dori. Sunt multe consecinte care provin de la lipsa odihnei corespunzatoare: de la oboseala fizica si psihica, la stari de moleseala sau chiar probleme mai grave. Alimentatia este un aspect foarte important pentru un somn profund toata noaptea, fara intreruperi. Beneficiile odihnei sunt nenumarate: somnul te ajuta sa te mentii fericita, creierul va functiona la capacitate maxima, sistemul imunitar va fi intarit, imbatranirea pielii va fi intarziata, iar riscul producerii tensiunii arteriale si a declansarii bolilor de inima va scadea. Iata vestea buna: poti sa ajungi foarte usor sa te simti bine prin introducerea acestor 9 alimente in dieta, care iti cresc sansele de a avea un somn odihnitor, potrivit Divahair Tegumentul reprezinta o carte de vizita pentru starea noastra de sanatate, sustin cercetatorii din diferite tari. Totodata, cercetatorii americani au constatat ca atunci, cand fata se decoloreaza cat de putin, organismul trage un semnal de alarma! Avertismentul ne spune ca starea noastra de sanatate se deterioreaza. Paloarea fetei poate fi un semn de anemie, iar o tenta galbuie a tenului si a ochilor, deseori, este asociata cu o afectiune a ficatului. Cand culoarea tenului anticipeaza o efctiune cardiaca Daca buzele sau unghiile prezinta o culoare albastruie, aceasta schimbare anticipeaza o afectiune cardiaca sau pulmonara. De aceea, trebuie sa tinem seama la timp cand tegumentul fetei se decoloreaza si sa facem investigatiile necesare, ne atrage atentia doctorul Malika Marshall, medic la Spitalul General din Massachusetts, noteaza Click Studiile arata ca peste 70% din persoanele de peste 65 de ani vor dezvolta mai devreme sau mai tarziu cataracta, principala cauza de orbire, din lume. Momentul aparitiei bolii poate fi marcat de semnul cunoscut sub numele de "bucuria de scurta durata" , mai exact momentul in care pacientul constata o imbunatatire a vederii si renunta la purtarea ochelarilor. Desigur, in scurt timp, persoana afectata constata scaderea vederii si incearca, in zadar, schimbarea ochelarilor. Acesta este momentul in care pacientul trebuie neaparat sa consulte un oftalmolog. Cataracta cauzeaza anumite tulburari vizuale. Printre acestea se numara:vedere tulbura,neclara sau dubla,disconfort vizual cauzat de lumina farurilor,a lampilor sau a luminii soarelui,vederea neclara a culorilor,precum si trecerea frecventa de la ochelari la lentile de contact, scrie doctorulzilei.ro . Virusurile si bacteriile nu salasluiesc numai in focare de infectie, asa cum ai putea crede. Pana si lor le place curatenia. Ne straduim sa mentinem igiena impecabila a propriului camin. Pentru ca zicala "nicaieri nu-i mai bine ca acasa" sa fie cat se poate de adevarata. Chiar si asa, e bine de stiut ca virusurile si bacteriile, intoxicatiile nu ne ocolesc. Dimpotriva, au "viza de flotant" in orice domiciliu. Iti vine sa crezi ca nici macar acasa nu mai suntem in siguranta? Cel putin in ceea ce priveste sanatatea. Oricat de curate am fi, tot riscam, chiar si la domiciliul nostru perfect igienizat. Si nu e doar un zvon, ci rezultatul studiilor de specialitate. Cercetatorii americani au ajuns la concluzia ca cinci dintre cele mai raspandite boli la nivel mondial se dobandesc in mediu casnic. Ba mai mult, cica pe fiecare centimetru patrat din locuinta se lafaie in voie vreo 330 de mii de bacterii, conform Libertatea pentru femei Este renumita cura cu namol mai ales din statiunea Techirghiol, insa tu stii care sunt intr-adevar avantajele acestui tratament? Proprietatile terapeutice ale namolului dateaza inca din antichitate, chiar daca intre timp s-au efectuat destul de multe studii, rezultatul a fost acela ca o cura de tratamente cu namol sunt o sursa reala de sanatate pentru extrem de multe afectiuni. Succesul unui astfel de tratament este dat de particulele fine ale substantelor minerale si vegetale care se depun pe fundul unui lac pe o perioada mare de timp. Noi suntem norocosi deoarece tara noastra este extrem de bogata la acest capitol, avand foarte multe ape minerale, lacuri si namoluri atat de benefice organismului uman si nu numai. Daca te intrebi cine poate beneficia de actiunea curativa a acestor namoluri, ei bine, raspunsul este toata lumea, deoarece acesta poate fi aplicat si preventiv, mai ales ca ajuta la absorbtia toxinelor din organismul uman, informeaza Click pentru femei