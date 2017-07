Utile: Cum ne fac magazinele sa ne cheltuim banii; Ce sa mananci ca sa nu te mai trezesti noaptea; De ce nu e bine sa bei apa cu arome

Problema somnului a devenit una foarte raspandita in ultima vreme. Ritmul de viata prea agitat nu le permite multora dintre noi sa se odihneasca asa cum si-ar dori. Sunt multe consecinte care provin de la lipsa odihnei corespunzatoare: de la oboseala fizica si psihica, la stari de moleseala sau chiar probleme mai grave. Alimentatia este un aspect foarte important pentru un somn profund toata noaptea, fara intreruperi. Beneficiile odihnei sunt nenumarate: somnul te ajuta sa te mentii fericita, creierul va functiona la capacitate maxima, sistemul imunitar va fi intarit, imbatranirea pielii va fi intarziata, iar riscul producerii tensiunii arteriale si a declansarii bolilor de inima va scadea. Cele mai multe tipuri de pesti, in special somonul, halibutul si tonul, contin o cantitate ridicata de vitamina B6, care este necesara pentru producerea melatoninei (hormonul care provoaca somn atunci cand este intuneric), scrie Diva Hair Tot ceea ce mancam si ceea ce bem ne afecteaza sanatatea. Daca te-ai hotarat sa schimbi bauturile carbogazoase cu apa cu arome, vestile nu sunt atat de bune. Dr. Edward R. Hewlett, purtator de cuvant al American Dental Association a declarat presei ca apa cu arome ar putea sa ne provoace mai mult rau decat bine, indiferent daca este apa plata sau minerala. Fanii apei cu arome trebuie sa afle efectele neplacute ale consumului acestui tip de bauturi. Apa cu arome este considerata alternativa sanatoasa la bauturile dulci carbogazoase. Din pacate, aceasta contine cantitati mari de acizi care deterioreaza smaltul dintilor. Hewlett a declarat ca strict aromele cresc ph-ul apei si nu carbonatarea in sine. Apa farar arome are risc foarte mic de erodare a dintilor si nu prezinta risc pentru deterioarea smaltului. Un smalt deteriorat inseamna dinti cu sensibilitate mare la cald si rece si potential mare de a face carii, relateaza Unica Marea majoritate a persoanelor consuma zilnic produse pe baza de gluten, cum ar fi: paine, paste, cereale ori bere. Unii oameni au insa intoleranta la aceasta proteina din cereale - Glutenul. Potrivit statisticilor, circa 85% dintre cazuri nu stiu ca au intoleranta la gluten sau boala celiaca (o afectiune autoimuna cu predispozitie genetica). Aceasta poate aparea la orice varsta, adica si la bebelusi dupa ce a inceput diversificarea si au avut voie sa pape si paine sau paste. Conform specialistilor, boala celiaca este cea mai severa forma de intoleranta la gluten. Astfel ca, daca pacientul nu se duce din timp la medic pentru diagnosticare si tratament, boala se poate agrava ajungandu-se la urmatoarele probleme de sanatate: infertilitate, avorturi spontane repetate, anemie feripriva (deficit de fier), osteoporoza sau cancer de anumite tipuri. Atentie! Este foarte important sa se stie cum se recunosc simptomele intolerantei la gluten pentru ca bolnavul sa mearga la doctor. Doar acesta va confirma sau infirma diagnosticul si va prescrie tratament, daca e cazul. Glutenul actioneaza ca un stimulent al sistemului imunitar al persoanelor cu predispozitie genetica la aceasta forma de intoleranta alimentara si distruge mucoasa intestinala, anunta ClickSanatate Tuturor ni s-a intamplat sa simtim o durere sau un disconfort in piept, la un moment dat. Desi in cele mai multe cazuri, cauza este o infectie respiratorie, atunci cand va confruntati des cu acest simptom, e indicat sa mergeti la medic. Daca simtiti o durere puternica ce iradiaza in spate, este un semn rau. O afectiune severa este disectia de aorta (ruptura unui perete al vasului mare care duce sangele de la nivelul inimii iin periferie). Aceasta se manifesta prin durere toracica intensa, sfasietoare la nivelul toracelui, poate iradia in spate, are risc crescut de deces si apare la pacientii cu hipertensiune arteriala severa si factori de risc cardiovascular, dar si la tineri cu anomalii ale tesutului conjunctiv si aorta dilatata (sindrom Marfan etc.). Daca durerile in piept se simt ca niste intepaturi si sunt insotite de amortirea unui brat, cea mai comuna cauzaa este o duere musculara. Daca durerea se intensifica atunci cand schimbati pozitia sau cand respirati adanc, aceasta este cu siguranta cauza, noteaza Doctorul Zilei Te-ai simtit vreodata urmarit in magazin? Chiar esti urmarit. Ai avut senzatia ca o forta nevazuta te face sa cumperi lucruri de care nu ai nevoie? O echipa de specialisti a explicat pentru "The Sun" metodele prin care magazinele ne fac sa ne tocam banii, desi, initial, nu voiam sa cheltuim nimic. Managerii magazinelor monteaza pe manechinele de plastic microfoane sau camere video pentru a urmari miscarile clientilor si comportamentul acestora in procesul de cumparare. Camerele au si rolul de a proteja magazinul de hoti si de a studia dilatarea pupilei clientilor, la rafturi. Ati observat ca cele mai multe magazine au podele in dungi sau cu modele colorate? Acest lucru este conceput special pentru a va incetini deplasarea. In plus, orice magazin si-a conceput un labirint de rafturi special pentru a va distrage atentia de la lista initiala. n vitrine, magazinele vor afisa culori calde precum portocaliu, rosu si galben. Insa, odata intrat in magazin, veti fi loviti de culori reci, de genul albastru sau verde. Asta este pentru a va convinge creierul sa cheltuiti banii pe care ii aveti la voi, scrie Click