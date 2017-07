​Utile: Siropul de bere alunga tusea seaca; Combate problemele pielii cu mastile cu varza; Beneficiile nebanuite ale cuburilor de gheata asupra pielii

Berea este un adevarat medicament atunci cand este consumata cu moderatie, mai ales datorita continutului sau bogat de vitamine, minerale si antioxidanti. Daca te confrunti cu tusea fumatorului sau ai fost racit si totusi ai ramas cu o tuse seaca care nu iti da pace mai ales noaptea, afla cum se prepara siropul de bere si cat de benefic este pentru sanatatea ta din acest articol. Doar cu doua ingrediente, usor de procurat, iti poti prepara chiar la tine acasa un sirop extrem de eficient. Pentru a-l prepara ai nevoie de 150 de grame de zahar si o jumatate de litru de bere, scrie Click Fructe bogate in: vitamina B6, importanta pentru mentinerea echilibrului psihic, ajuta la inlaturarea oboselii, durerilor de cap si stresului si regleaza colesterolul si tensiunea arteriala: fistic, alune de padure, banane, avocado, nuci. vitamina C, cu o contributie importanta in prevenirea si tratarea infectiilor: macesele, guavele, kiwi, papaya, portocalele. vitamina E ajuta la functionarea normala a glandelor sexuale si endocrine, ofera protectie vaselor sanguine si are efect anticancerigen: migdale, arahide in coaja, caise uscate, alune de padure, fistic, noteaza CSID. Carnea de vita si de pui. Carnea de vita si de pui este o alta sursa buna de coenzima Q10. O portie de friptura de vita (de marimea unei carti de joc) contine aproximativ 2,6 miligrame. O portie similara de pui are doar 1,4 miligrame. Chiar si ouale fierte au o cantitate mica, de 0,1 miligrame. Nuci, seminte, uleiuri vegetale. Exista si surse vegetale de coenzima Q10. Alunele sunt una dintre cele mai bune. O mana de alune contine 0,8 miligrame. Semintele de susan nu sunt nici ele prea departe: contin 0,7 miligrame, dar nu poti consuma o cantitate atat de mare. Dintr-o portie de fistic vei obtine 0,6 miligrame. Uleiurile vegetale contin si ele coenzima Q10, arata Libertatea pentru femei. Varza este foarte buna pentru eliminarea excesului de sebum si pentru prevenirea neplacerilor pielii, cum sunt acneea, cosurile si petele. Datorita substantelor pe care le contine, leguma poate fi inclusa in rutina de ingrijire a parului, pielii si unghiilor. Keratina care se gaseste in varza este proteina necesara pentru mentinerea sanatatii parului, pielii si unghiilor. Iar vitamina C combate inflamatia, tine sub control productia de sebum, previne dezvoltarea ridurilor si vergeturile. In plus, substanta elimina petele de varsta si incetineste procesul de imbatranire a tegumentului, potrivit Click pentru femei. Poate parea putin bizar, insa un banal cub de gheata ne ajuta sa avem o frumusete de cinci stele. Expertii sunt de parere ca utilizarea ghetii pe piele o poate mentine sanatoasa si stralucitoare mult timp. Gheata este foarte utila in timpul verii pentru a imbunatati frumusetea tenului. Acneea poate fi combatuta cu succes cu gheata, aplicata pe zonele afectate timp de un minut, care se tamponeaza apoi usor cu un prosop. Procedura se repeta in fiecare seara, inainte de culcare. Pleoapele umflate si pungile de sub ochi se reduc imediat cu ajutorul unui cub de gheata invelit intr-o bucata de tifon. Inainte de aplicarea fardului, se recomanda masajul delicat al tenului cu un cub gheata, care ofera un aspect tonifiat si proaspat si inchide porii, relateaza descopera.ro.