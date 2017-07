Utile: Vergeturile: de ce apar si cum pot fi estompate; Metode naturale pentru dizolvarea si eliminarea pietrelor la rinichi; 2 lucruri de care ai nevoie ca sa-ti albesti dintii

Pierderea in greutate a devenit, din pacate, o obsesie. Prea multe modele ale asa-zisei perfectiuni, prea multa reclama negativa kilogramelor in plus si prea mult compromis pe care il facem de dragul unei siluete de reviste. Toate aceste alegeri constiente conduc rapid catre probleme serioase de sanatate. Slabiciunea, ametelile, confuzia, coma si chiar moartea sunt cateva dintre cele mai grave efecte ale impachetarii cu folie alimentara, care pot rezulta din cauza pierderii excesive de lichide. Daca ai urma sfatul de baza in orice dieta si ai bea doi litri de apa zilnic, metodele iluzorii nu ar mai prezenta interes si ai slabi natural si sanatos! Nu doar transpiratia in exces poate fi o problema care cauzeaza atat de multe reactii nedorite, scrie Divahair. Pentru prevenirea vergeturilor, este necesara hidratarea atat din interior, cat si din exterior, prin folosirea unor produse adaptate precum cele care au in compozitie colagen, elastina, coenzima Q10 sau aloe vera. Sunt de evitat baile fierbinti, dar mai ales variatiile bruste de greutate - ingrasare sau slabire. O atentie sporita trebuie acordata in perioadele de schimbari hormonale - adolescenta, sarcina si menopauza. Aplicate cu regularitate, cremele antivergeturi au o eficienta moderata. Nu exista o modalitate care sa le faca sa dispara complet, dar sunt cateva modalitati dermatocosmetice care le fac mai putin vizibile, informeaza Click. Calculii renali de dimensiuni mici pot fi eliminati fara interventie chirurgicala, cu ajutorul remediilor naturiste. Cei mai multi calculi renali sunt formati din calciu si apar din cauza modificarii concentratiei acestui mineral in urina. Factorii genetici pot fi o cauza, dar si lipsa hidratarii corespunzatoare, tulburari hormonale, boli inflamatorii inestinale samd. Uneori, pietrele la rinichi de dimensiuni foarte mici, sub 5 mm, se elimina pe cale naturala, fara a provoca durere. Doctorii recomanda in aceste cazuri consumul de lichide, adica minimum 10 cani cu apa plata, zilnic. Pentru dizolvarea si eliminarea calculilor renali, fitoterapeutii te sfatuiesc sa incerci o serie de plante care au efect diuretic: merisorul, cozile de cirese, matasea de porumb, frunzele de mesteacan, potrivit Click pentru femei. Nu lasati sa treaca vara fara sa preparati suc de rosii si rosii in bulion. In felul acesta, veti consuma toata iarna o varianta a salatei proaspete. Rosiile prelucrate termic contin o cantitate mare de licopen, un antioxidant cu efect dovedit impotriva cancerului. Consumati rosii din belsug in plin sezon! 100 de grame au doar 18 kilocalorii si reprezinta un remineralizant ideal. Alegeti rosiile de gradina, crescute fara ingrasaminte de sinteza. Acestea merita sa fie conservate si pentru iarna. Rosiile cherry spre exemplu pot fi perfect congelate. Pot fi de asemenea uscate si devin astfel delicatese. "Ele se trec printr-o baie de aburi care accelereaza intr-un fel patrunderea un cantitati mai mari de apa, dupa care se asaza intr-un loc umbros, cu o temperatura relativ constanta" spune dr. Cristina Balanescu, nutritionist, citata de CSID. Alege periuta potrivita! Ai nevoie, in primul rand, de o periuta potrivita. Te-ai gandit sa incerci una sonica? Este o investitie in sanatatea si aspectul dintilor tai pentru ca indeparteaza cu pana la 100% mai multe pete de pe dinti decat periutele manuale. Nu uita! Un cap de periuta sonica trebuie schimbat o data la 3-4 luni pentru ca acesta isi pierde calitatile, in timp. Daca periuta prezinta urme de deteriorare inainte de trei luni, se recomanda, la fel, schimbarea. Periaza dintii corect! In al doilea rand, un periaj corespunzator este foarte important daca vrei sa-ti albesti dintii. Facut de doua ori pe zi, va tine la distanta si va indeparta resturile alimentare ce pot pata smaltul, noteaza Unica