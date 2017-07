Utile: Ce schimbari ciudate au loc in corpul tau pe caldura; De ce apare cancerul la ficat; Medici de renume sustin ca exista si tratamente nefolositoare

Caldura excesiva ne influenteaza in mod negativ comportamentul, avertizeaza un grup de medici francezi, citati de madame.lefigaro.fr. In zilele in care maximele depasesc 30 de grade Celsius, ne simtim goliti de energie si suntem mai nervosi. Uite ce se petrece in corpul nostru cand afara aerul devine irespirabil! Caldura ne da o stare de oboseala. "Cand este foarte cald, temperatura corpului creste. Organismul trebuie atunci sa cheltuiasca mai multa energie pentru a o regla. Acest lucru provoaca oboseala brusca, dureri de cap si, uneori, stare de greata", explica nutritionistul Alexandra Murcier. De altfel, pierderea de apa, in special pierderea de sare prin transpiratie, oboseste corpul. "Cand transpiram, pierderea acestor doua elemente provoaca o cadere de tensiune. Trebuie, deci, sa compensam, amestecand putina sare in sticla cu apa", a avertizat dr. Remi Mifsud, potrivit Click Cancerul de ficat este cancerul care se formeaza in celulele ficatului. Acest tip de cancer apare mai des la persoanele trecute de varsta de 50 de ani, iar barbatii prezinta un risc de doua ori mai mare decat femeile de a dezvolta aceasta boala. Cel mai frecvent tip de cancer la ficat este de carcinomul hepatocelular. Specialistii Organizatiei Mondiale a Sanatatii afirma ca boala apare, in medie, la 30 din 100.000 de persoane, la nivel mondial. Ciroza, boala cronica hepatica in care apare fibroza severa a ficatului: aproape 80% din pacientii diagnosticati cu carcinom hepatocelular au si ciroza. Cele mai importante cauze de aparitie a cirozei sunt reprezentate de consumul abuziv si cronic de alcool, infectia cu virusurile hepatice C si B. Hepatita virala B: infectia cronica cu acest virus duce la aparitia cirozei, ceea ce creste riscul de cancer de aproximativ 1.000 de ori, informeaza doctorulzilei.ro In epoca medicinei avansate, medicii sunt tentati sa recomande pacientilor proceduri, teste si tratamente variate, chiar daca nu sunt necesare. Din aceasta cauza, specialistii, cercetatori de renume, sustin ca la insistenta pacientilor, medicii sunt tentati sa prescrie tratamente nefolositoare. In mod ingrijorator, unele dintre acestea pot avea chiar un efect daunator. "De multe ori le repet pacientilor mei ca cel mai bun instrument pe care-l avem la dispozitie este timpul. Cand nu stim ce sa facem, e mai bine sa nu luam decizii pripite, doar de dragul de a face ceva. Doctorii se pripesc uneori sa recomande teste si proceduri, la insistenta pacientilor, proceduri care pot face mai mult rau", sustine dr. David Katz, un cunoscut nutritionist si cercetator din cadrul Centrului de Cercetari si Prevenire al Universitatii Yale. Dr. Katz este nemultumit si de contradictiile stiintifice privind ponderea glucidelor, lipidelor si proteinelor in alimente care, in opinia sa, sunt de-a dreptul naucitoare, scrie Click Cele mai bune diete de slabit sunt cele care iti permit sa mananci, dar mai ales sa o faci sanatos. Un corp armonios nu se poate obtine si fara sport, cel putin 30 de minute pe zi. Din dieta nu trebuie sa lipseasca nici grasimile nesaturate. Acestea nu sunt create de organism, ci trebuie sa le consumam din alimente. Aceste grasimi au o multime de avantaje precum scaderea colesterolului, a depresiei, a inflamatiilor, etc. O sursa buna de astfel de grasimi sunt semintele de in, care pot fi consumate si de cei care au o dieta ce include carne, dar si de cei vegetarieni. Ce contin semintele de in? Acestea sunt bogate in vitamine, minerale, grasimi nesaturate omega-3, lingan. Linganul are agenti de prevenire a cancerului, iar inul contine de pana la 800 de ori aceasta substanta decat orice alta planta. De ce ar trebui sa consume femeile seminte de in? Deoarece are si estrogen si lingan, bune in diverse tratamente hormonale, in menopauza, bufeuri, transpiratii nocturne, conform Libertatea Stim cu totii cat de neplacut este sa te confrunti cu aceasta boala ce iti face viata un adevarat calvar. Oricat ai incerca sa reduci din simptomele hemoroizilor, pur si simplu nu poti scapa de disconfort si de durere. Atunci cand mai apar si sangerari, lucrurile pot deveni cu adevarat complicate si poate fi nevoie de o interventie chirurgicala. Pentru fazele incipiente, cele mai bune metode de preventie si de vindecare sunt cele naturale, prin leacuri si alimentatie. Anumite fructe si legume calmeaza hemoroizii si reduc considerabil neplacerile provocate de aceasta afectiune. Astfel, poti sa te bucuri din nou de libertate printr-o metoda simpla si placuta - mancatul. Fructele de padure rosii si coacazele sunt bogate in vitamina C si tocmai de aceea au un impact puternic asupra modului in care functioneaza organismul. Totusi, motivul principal pentru care trebuie sa le incluzi in dieta ta este faptul ca sunt bogate in acizi grasi gama-linolenici (Omega-6), noteaza Diva Hair