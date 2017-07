Utile: Sucul din doua ingrediente care topeste grasimea; Cum te protejezi de razele ultraviolete prin metode naturale; Uita de balonare cu aceste remedii din plante

Ceea ce trebuie sa stii despre citrice este ca au capacitatea de a sustine tranzitul intestinal si de a mentine o digestie sanatoasa. Acesti doi factori sunt esentiali pentru orice program de succes care prevede pierderea in greutate. Este foarte important ca persoanele supraponderale sa includa in dieta lor suficienta vitamina C, pentru a scapa de kilogramele in exces intr-un mod complet natural. Vitamina C este, de asemenea recomandata pentru planul de mentinere a unei greutati normale. Combinata cu exercitiile fizice, aceasta poate face minuni pentru sanatate, informeaza Divahair. Toti trebuie sa folosim creme de protectie solara. Dar multe contin compusi toxici care fac rau organismului. Evita mai ales produsele care contin oxybenzone, care poate sa produca dezechilibre hormonale. Cele mai bune sunt cele care contin oxid de zinc. Exista si alternativa sa te protejezi de razele ultraviolete prin metode naturale. Iata cateva ingrediente individuale care au factori de protectie: uleiul de migdale (SPF 5), uleiul de cocos (SPF 5), uleiul de morcovi (SPF 35-40), relateaza Libertatea pentru femei. Menta: remediile cu menta au actiune benefica si favorizeaza digestia. Totodata, au actiune usor analgezica si carminativa. Pentru a facilita eliminarea gazelor din intestin, este utila infuzia de menta. Aceasta se prepara dintr-o lingurita de frunze uscate, lasate la infuzat 10-15 minute in 150 ml de apa clocotita. Strecoara si bea 2 cani pe zi, dupa mesele principale. Maghiranul: este recomandat de fitoterapeuti pentru actiunile sale antispastice stomacale si carminative. Are in compozitie ulei volatil, bun in caz de tulburari digestive, potrivit Click pentru femei Continutul de fibre alimentare intr-un anumit produs poate fi dedus, tinand cont de aspectul exterior, de originea si de calitatea acestuia. In general, cu cat este mai putin rafinat produsul de origine vegetala, cu atat acesta contine mai multe fibre. Produsele de origine animala, cum sunt carnea, lactatele si ouale, nu contin fibre, acestea gasindu-se doar in produsele vegetariene, precum legumele, cerealele integrale, semintele, nucile si plantele cu boabe (fasole, mazare). Cantitatea de fibre difera de la un produs la altul. Fibrele nu au valoare energetica (calorii), scrie descopera.ro. Anumite medicamente si alimente pot influenta negativ efectele contraceptivelor. Conteaza si modul in care le pastrezi. Inainte de toate, insa, afla daca nu cumva metoda iti este contraindicata si ce teste e bine sa faci pentru a alege tipul potrivit! Ceaiurile si sucurile; Nu bea ceai de sunatoare si suc de grapefruit cand iei anticonceptionale, deoarece acestea scad efectele lor. Daca vrei sa bei una din cele doua bauturi, foloseste prezervativul. Antibioticele si laxativele Nu incepe un tratament cu antibiotice sau laxative in paralel cu conceptionalele fara sa anunti medicul, precizeaza Click