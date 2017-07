Utile: De ce este periculos sa racesti vara; Ce tipuri de cancer se pot mosteni de la rude; Cum previi intepaturile de insecte

Bagajul pentru plaja este pregatit, costumul de baie este la locul lui, iar calendarul este plin de planuri distractive care presupun gratare si petreceri in curte. Brusc, planurile sunt complet stricate din cauza unei raceli care te fac sa stai in casa. In mod suprinzator, vara este sezonul in care se intampla destul de des acest lucru. Medicii spun ca nu este nimic suprinzator in acest lucru si ca, de obicei, virusurile care declanseaza o astfel de raceala sunt diferiti de cei care apar in timpul sezonului rece. Diferentele de temperatura la care este supus corpul cu buna stiinta au consecinte asupra sistemului de aparare al organismului care incepe sa se degradeze si sa determine aparitia simptomelor racelii. Virusurile care cauzeaza infectii ale cailor respiratorii superioare pe timpul iernii sunt suplimentate in lunile calde de un complice deosebit de periculos: enterovirus, care poate conduce la afectiuni mai complicate, informeaza Divahair Cercetatorii americani sustin ca cele 12 tipuri de cancer pentru care este dovedit ca sunt declansate si de mutatii genetice mostenite sunt cancerul ovarian, de stomac, la san, la prostata, doua tipuri distincte de afectiuni ale plamanilor, cancerul tesutului glial, la cap si la gat, cancerul endometrial, la rinichi, glioblastomul si leucemia acuta mieloida. Descoperirile facute de cercetatorii de la Universitatea din Washington sunt extrem de valoroase, pentru ca deschid calea unei testari cu rezultate mult mai precise pentru depistarea celulelor canceroase aflate in structura ADN-ului uman. De asemenea, acestea pot sa determine producerea unei game mai variate de teste pentru tumori din ce in ce mai diverse. "Era general cunoscut faptul ca, in ceea ce priveste cancerul ovarian si pe acela la san, aceste forme de boala au o componenta semnificativa de mostenire genetica, pe cand la altele, precum leucemia acuta mieloida si cancerul la plamani, contributia genetica mostenita este mult mai mica", a declarat doctorul Li Ding, autorul studiului, potrivit doctorulzilei.ro In timpul verii, tantarii, albinele, viespile, capusele, bondarii si taunii pot fi, din cauza intepaturilor pe care le produc, dusmanii pielii tale. Dar nu trebuie sa te dai batut in fata lor, ci sa intelegi cum actioneaza inamicii tai. Descopera cateva metode care actioneaza impotriva intepaturilor de insecte. Poarta haine mai groase. Piesele din bumbac nu reprezinta chiar cea mai buna armura in fata tantarilor, astfel ca ar trebui sa-ti indrepti atentia spre cele sintetice. Spre exemplu, atunci cand faci sport seara, in parc, te poti baza pe echipamentele sportive dedicate sportivilor de performanta. De asemenea, hainele care ofera protectie UV te feresc de muscaturile insectelor. Evita sa faci obiceiuri care iti cresc rata metabolica: exercitiile fizice, consumul de alcool si de alimente picante. Asadar, relaxeaza-te! Dioxidul de carbon (CO2) e principalul criteriu dupa care se ghideaza tantarii atunci cand isi cauta victima. Atunci cand inima bate mai tare, corpul tau tinde sa produca mai mult CO2, ceea ce devine irezistibil pentru aceste insecte, scrie Click Daca ai probleme cu tensiunea sau cu inima ar trebui sa eviti anumite alimente care nu sunt bune pentru tine. Ele iti pot face mai mult rau! Afla care sunt aceste alimente pentru a te feri de pericole. Multe alimente moderne fac mai mult rau organismului. Agraveaza bolile existente sau altele chiar le usureaza aparitia. Calitatea proasta a mancarii va lasa daune in organismul care nu va mai functiona asa cum trebuie. Consumul mare de sare/sodiu este unul dintre motivele multor probleme de sanatate. Din aceasta cauza, ar trebui sa eviti urmatoarele alimente pentru a avea o sanatate buna. Daca consumi mai multa sare decat este necesar, te vei trezi ca ai probleme cu vederea si cu circulatia sangelui. Atunci cand ai o problema la circulatie, inima, rinichii si creierul tau sunt puse in pericol. Cine ar refuza o portie de cartofi prajiti, mai ales ca sunt extrem de populari in meniurile romanesti, conform Libertatea pentru femei Stii bine ca unele alimente duc mai usor la balonare, cu suita neplacuta de simptome: dureri abdominale, flatulenta, eructatii (eliminarea pe cale bucala a gazelor). Din fericire, exista remedii din plante care favorizeaza eliminarea gazelor intestinale. Fasolea, mazarea sau varza provoaca balonare, la fel si legumele si fructele crude, consumate in cantitati mari. Fitoterapeutii recomanda atat plante cu actiune carminativa, care favorizeaza eliminarea gazelor intestinale, cat si remedii antispastice, care ajuta digestia si calmeaza spasmele. Remediile cu menta au actiune benefica si favorizeaza digestia. Totodata, au actiune usor analgezica si carminativa. Pentru a facilita eliminarea gazelor din intestin, este utila infuzia de menta. Aceasta se prepara dintr-o lingurita de frunze uscate, lasate la infuzat 10-15 minute in 150 ml de apa clocotita. Strecoara si bea 2 cani pe zi, dupa mesele principale, noteaza Click pentru femei