Utile: Ce e bine sa mananci inainte si dupa sala; De ce nu ar trebui sa refolosim sticlele de apa; Alternative sanatoase la sarea de masa. Ce tip de sare e mai bine sa consumi

Daca faci sport in prima parte a zilei, poti manca inainte o banana, iar pranzul sa il iei dupa antrenament. Iulian Dinu iti recomanda un orez brun cu piept de pui la gratar sau pulpa dezosata la tava. Dupa-amiaza. Mananca inainte un pumn de caju sau migdale crude, iar dupa sala vei lua cina (o salata de ton sau muschi de porc la gratar cu o salata de telina cu morcov). Daca la masa de pranz sunt permisi carbohidratii (paste, orez, paine), seara poti manca doar proteine (carne) si legume. Seara. Cei care merg la sala seara tarziu e bine sa apuce sa ia inainte cina. Dupa efort, daca iti mai e foame, poti bea o sana sau un shake proteic, pentru refacerea masei musculare, scrie Click. O fiinta umana poate trai pana la trei saptamani fara mancare. Totusi, cand vine vorba despre apa, maximumul de zile care poate trece in lipsa acestui lichid este de sapte. Totusi, exista un pericol cand vine vorba despre recipientul din care oamenii beau apa. Cu un corp compus in proportie de 60% din apa si avand in vedere faptul ca in jur de patru litri de apa sunt eliminati, zilnic, prin intermediul transpiratiei, urinei si respiratiei, hidratarea este un element esential pentru o viata sanatoasa, mai ales in timpul zilelor calduroase de vara, scrie Gandul. Cei mai multi dintre noi, cumparam o sticla de apa si apoi o refolosim. Este un lucru bun pentru mediul inconjurator, insa nu si pentru sanatate, potrivit descopera.ro. Sarea roz de Himalaya veritabila este extrasa din minele Kewra din Pakistan. Contine peste 84 de elemente chimice diferite. Ai grija ca poate fi usor contrafacuta. Sarea grunjoasa se ia direct din zacaminte. Contine, pe langa clorura de sodiu, peste 80 de substante minerale si oligominerale. Sarea neagra este poate cel mai gustos dintre sortimentele de sare, dar se gaseste mai rar pe la noi. Este o sare extrasa din Hawaii, dintr-o zona cu vulcani activi. Are aceasta culoare de la cenusa vulcanica pe care o contine, care s-a transformat in carbune vegetal. De aceea, sarea neagra are proprietati laxative si digestive, arata Libertatea pentru femei. Pentru a vedea daca ai o digestie sanatoasa, poti sa faci un test simplu chiar la tine in casa. Ai nevoie doar de carbune medicinal, pe care il poti cumpara de la farmacie, sub forma de comprimate sau capsule. In functie de problemele cu care te confrunti, acest test poate dura 24 de ore sau cateva zile. Cu doua ore inainte de a manca si cu cinci inainte de somn, ia aproximativ 5-10 g de carbune. Acesta trebuie sa fie eliminat dupa un interval cuprins intre 12 si 24 de ore. Daca eliminarea lui dureaza mai mult, este posibil sa te confrunti cu afectiuni digestive cauzate de blocaje toxice. Daca este eliminat in mai putin de 12 ore, atunci digestia ta este problematica, iar nutrientii nu sunt absorbiti cum trebuie in organism, relateaza Divahair Tinctura de usturoi facuta in casa este cel mai bun medicament natural impotriva racelii si bolilor de inima. Iata la ce ajuta, cum se prepara si cum trebuie consumata: In prezenta tincturii de usturoi facuta in casa, germenii de raceli, gripe si viroze au sanse minime de supravietuire. Tinctura de usturoi facuta in casa combate infectiile, degajeaza sinusurile, bronhiile si plamanii. Un miligram din acest preparat are aceeasi putere ca douazeci si cinci de unitati de penicilina. Intern, tinctura de usturoi facuta in casa se foloseste ca adjuvant in bronsite acute si cronice, tuse, gripa, candidoze bucale si digestive, informeaza Click pentru femei.