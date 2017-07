Utile: Factori care indica lipsa de calciu din organism; Cum scapi de dependenta de zahar; 8 greseli de sanatate pe care le-ai facut in ultima ora

Calciul joaca un rol extrem de important in mentinerea sanatatii oaselor si, daca nu ai suficient, organismul are de suferit si poti dezvolta in timp osteoporoza. Cum iti poti da seama daca ai deficiente de calciu? Excluzi tofu din alimentatie. Daca esti o iubitoare de carne si probabil ca nu obisnuiesti sa consumi tofu, branza obtinuta din soia nemodificata genetic, e timpul sa o introduci in alimentatia ta. Tofu iti asigura mai mult de 40% din doza zilnica necesara de calciu si este recomandata si celor care sufera de intoleranta la lactoza. Ti-ai rupt un os intr-un accident minor. Daca ti-ai rupt incheietura in urma unei cazaturi usoare, acesta poate fi un semn ca ai lipsa de calciu, potrivit Click. Dependenta de zahar - un drog pentru organism. Nutritionistul Brooke Alpert si dermatologul Patricia Farris sustin faptul ca zaharul creeaza o dependenta. Corpul reactioneaza la el ca la un drog si vrea mereu mai mult. Este greu sa renunti la el dintr-o data. Detoxifierea de zahar - cum scapi de dependenta de zahar in 3 zile. De-a lungul celor 3 zile nu se va consuma lactate, fructe (in afara de lamaie si lime), fulgi de ovaz, orice altceva ce ar putea sau contine deja zahar. Aceasta dieta de detoxifiere sustine consumul de carne slaba de pui, peste, oua, tofu, legume. Gustarile pot fi compuse din nuci crude, hummus. Poti bea apa din plin, ceai verde cu lamaie sau lime, anunta Libertatea pentru femei. Caisele - Vitamine si minerale din belsug! Caisele crude sunt surse pretioase de vitamine, minerale si substante nutritive cu rol extrem de benefic asupra organismului, printre acestea amintind potasiul, fosforul, calciul, riboflavina, fierul, vitamina A, magneziul, zincul, betacarotenul si vitamina C, precum si seleniu, mangan, tiamina, cupru, folati, vitamina B6, acid pantotenic si colina. Caisele - beneficii pentru sanatate. Fibrele continute de caise asigura un bun tranzit intestinal si are usor efect laxativ, prevenind tulburarile digestive si constipatia cronica, precum si aparitia ulcerului, informeaza descopera.ro. 1.Ti-ai atins fata. Nu poti sa iti tii mainile departe, nu-i asa? Oamenii isi ating fata in medie de 4 ori pe ora, potrivit cercetatorilor de la National Institutes of Health. De ce este acest lucru o problema? Ei bine, biroul adaposteste de sute de ori mai multe bacterii pe centimetru decat toaletele din cladirea in care lucrezi, potrivit cercetatorilor de la Universitatea din Arizona. Frecarea porilor duce la blocarea acestora, iar boala apare dupa 2 saptamani intr-o forma destul de violenta. 2. Ai mancat pe birou Degetele sunt principalul indiciu ca ai rontait ceva pe birou. Si firimiturile care sunt pe tine te pot invinovati, noteaza Divahair. Sfecla rosie este leguma care contine cea mai mare cantitate de substante nutritive esentiale, precum vitaminele A, B si C, mineralele potasiu, magneziu, fier, dar si fibre. In plus, prin consumul regulat intaresti sistemul imunitar, imbunatatesti circulatia sangvina, avand efecte pozitive asupra sanatatii fizice si mentale. Motivul pentru care este recomandat ca sfecla sa fie mancata cruda este ca prin fierbere scade continutul de acid folic cu pana la 25%, iar aceasta substanta este esentiala pentru creier. Broccoli contine mai multa vitamina C, calciu, potasiu si alte substante nutritive decat orice alta leguma, relateaza Click pentru femei.