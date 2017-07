Utile: Testul care depisteaza cancerul si alte boli este disponibil si in Romania; Sase obiceiuri zilnice care provoaca boli de tiroida; Principalele beneficii ale consumului de oua

Traim intr-o perioada in care diverse boli grave ne afecteaza din ce in ce mai mult, dar apar si solutii de tratare si chiar de prevenire, potrivit celor de la playtech.ro. Bolile de care unii dintre noi ajungem sa suferim la un moment dat in viata au diverse cauze, iar unele pot fi prevenite chiar si prin intermediul unor schimbari simple in stilul de viata. Astfel, American Institute for Cancer Research arata ca jumatate dintre cancerele colorectale pot fi prevenite daca oamenii adopta un stil de viata sanatos si isi schimba dieta. Factori precum obezitatea si nutritia inadecvata incurajeaza aparitia cancerului, fiind insa lucruri pe care le putem schimba. Nutrigenetica are o solutie in ceea ce priveste prevenirea cancerului, dar si a altor afectiuni, cum ar fi boli de inima sau diabetul zaharat de tip II. Aceasta ramura a stiintei presupune efectuarea unei testari nutrigenetice; pentru aceasta, este nevoie de o mostra de saliva, de unde este prelevat ADN, acesta fiind ulterior testat, potrivit Click Tiroida este o glanda importanta a corpului deoarece e responsabila de producerea hormonilor necesari metabolismului. Asta inseamna ca atunci cand acesti hormoni nu sunt suficienti, organismul nu va functiona corect si nu va putea arde caloriile. Obisnuiesti sa petreci peste 5 ore din zi stand pe scaun? Nu ai inca un program de sport la sala sau acasa? Ai o viata sedentara? Ei bine, trebuie sa stii ca exercitiile fizice ajuta glanda tiroida sa isi exercite functiile. Mai mult decat atat, surplusul de kilograme afecteaza tiroida. O viata activa si un program de miscare ajuta la mentinerea greutatii normale - un plus pentru sanatatea tiroidei. Orice exces este daunator. E valabil si in cazul bauturilor care contin cofeina. Prea multa cofeina afecteaza, printre altele, glanda tiroida, noteaza doctorulzilei.ro Indiferent daca le consumi fierte sau sub forma de omleta, ouale iti asigura toti nutrientii de care ai nevoie si chiar te ajuta sa slabesti! Iata care sunt principalele beneficii ale acestui aliment. Asigura o nastere fara probleme. Consumul de oua in timpul sarcinii asigura sanatatea nou-nascutilor datorita nutrientilor, vitaminelor si mineralelor pe care acest aliment le contine si care sunt foarte necesari bebelusilor. Cu toate acestea, femeile insarcinate ar trebui sa evite sa manance oua parjite sau crude. Contribuie la o buna functionare a creierului. Un ou fiert contine in jur de 300 de coline, nutrienti esentiali care regleaza functionarea sistemului nervos. Conform unor studii realizate de cercetatorii Facultatii de Medicina a Universitatii din Boston, oamenii care mananca oua si pui, alimente bogate in coline, prezinta un risc mai scazut ca la batranete sa sufere de probleme precum dementa, scrie Click Desi vara este cel mai placut anotimp pentru majoritatea dintre noi, ea vine si cu lucruri mai putin placute. Intepaturile de insecte sunt inevitabile pe parcursul acestui sezon. Desigur, exista mai multe solutii care sa tina daunatorii la distanta, dar acestea nu garanteaza protectia absoluta in decurs de 24 de ore. Asa ca, data viitoare cand te inteapa o insecta, nu te grabi sa fugi la cea mai apropiata farmacie. Oricat de sensibila sau de rezistenta ar fi pielea ta, nu trebuie sa suferi din aceasta cauza. Mai bine incearca unul dintre aceste remedii naturale care iti vor calma durerea. Le gasesti chiar la tine acasa si te pot ajuta sa scapi de senzatia neplacuta de usturime si mancarime. Medicii spun ca acestea ar putea fi mai eficiente decat multe dintre medicamentele pe care le gasesti la farmacie. Primele reactii pe care le are corpul atunci cand esti intepata de o insecta sunt roseata, mancarimile si umflaturile, conform Divahair Iti promiti sa slabesti, iar acum nu te mai poate opri nimic. Incepi ziua cu un mic dejun slab caloric, dar pentru ca nu te-ai saturat parca abia astepti pranzul. Pe masura ce trece timpul, entuziasmul tau scade si te simti frustrata de la senzatia de foame pe care o experimentezi. Se poate sa intervina si gandul sa abandonezi dieta de slabire si sa o tii altadata. Dupa alte cateva zile iar te uiti dupa diete care sa fie rezonabile, sa nu te lase infometata si sa te ajute sa slabesti. Nu alegi dieta potrivita Aceasta este cea mai comuna greseala pe care o fac femeile cand decid ca este timpul sa slabeasca. Suntem inspirate de povestile altora, prieteni, vedete, colegi de munca si vrem si noi, dar este cea mai proasta abordare. Uitam de faptul ca suntem diferite ca indivizi, organism, metabolism si nu are loc nicio transformare magica la final. Ce are efect la o anume persoana, poate sa nu aiba niciun rezultat pozitiv in cazul alteia, informeaza Libertatea pentru femei