Utile: 3 remedii la indemana impotriva arsurilor solare; Cand ar trebui sa te ingrijorezi daca iti trosnesc articulatiile; Scapa de tuse sau sforait cu ulei de masline

Substantele nutritive pe care porumbul le contine sunt: vitaminele B si C, fibre, proteine, magneziu si potasiu, dar si doi antioxidanti importanti pentru vedere si piele - zeaxantina si luteina. In plus, porumbul ofera o cantitate mare de fibre dietetice de care ai nevoie impreuna cu alti carbohidrati complecsi asimilati din alte alimente, care sunt surse excelente de energie. Foarte important este faptul ca porumbul nu contine gluten! Porumbul poate fi mancat in orice moment din zi, mai ales cand ai pofta de o gustare. Daca si tie iti place sa mananci porumb fiert sau copt vara, iata care sunt beneficiile lui asupra sanatatii, noteaza Click. Otetul este acid si acru, deci probabil ca nu te-ai gandi in mod normal sa il aplici pe pielea arsa de soare. Dar surprinzator, acesta poate ajuta destul de mult la calmarea pielii. Otetul de mere si otetul alb functioneaza cel mai bine pentru acest lucru. Daca ai o sticla cu pulverizator la indemana, umple-o cu otet si pulverizeaza pe pielea cu arsuri la fiecare cateva ore (sau ori de cate ori revine senzatia inconfortabila). Acidul acetic din otet calmeaza si hidrateaza pielea arsa de soare - exact ceea ce ai nevoie pentru a te simti mai bine si pentru a minimiza peelingul inestetic care s-ar putea dezvolta mai tarziu. Nu pulveriza pe fata (otetul va rani ochii). In schimb, aplica-l cu ajutorul unei dischete demachiante, un prosop sau un servetel de hartie, scrie CSID Pentru a avea articulatii sanatoase, trebuie sa le protejezi si sa le fortifici, pentru a preveni diversele afectiuni ce pot aparea. Vestea buna este ca prin exercitiu fizic, o dieta echilibrata si o postura corecta iti poti recapata usor mobilitatea articulatiilor. Activitatea fizica este vitala pentru sanatatea articulatiilor. Cu cat faci mai multa miscare, cu atat articulatiile vor fi mai mobile. Exercitiul fizic ajuta si la intarirea sistemului muscular, care, la randul lui, mentine stabilitatea incheieturilor. Sunt recomandate activitatile fizice care intaresc muschii, dar fara sa afecteze cartilajele, precum: pilates, yoga, inot, informeaza Divahair. In majoritatea cazurilor, tensiunea arteriala este masurata doar la un singur brat. O greseala, sustin expertii. Oamenii de stiinta britanici de la Facultatea de Medicina si Stomatologie din cadrul Universitatii Exeter au descoperit ca o diferenta a valorilor tensiunii sistolice (mari) intre cele doua brate de peste 15 mm coloana de mercur este un simptom al unei afectiuni grave. Mai exact, medicii britanici sustin ca aceasta diferenta indica faptul ca vasele sangvine care iriga membrele sunt intarite si, probabil, ingustate, astfel ca sangele nu mai circula corespunzator. Rezultatul cercetarii, care a constat in analizarea a 28 de studii anterioare, a aratat ca diferenta de 15 mm coloana de mercur a tensiunii masurate la ambele brate este echivalenta cu un risc de 2,5 ori mai mare de a suferi de boala vasculara periferica, potrivit doctorulzilei.ro. Te-ai obisnuit sa pui ulei de masline in salate, dar beneficiile sale pentru sanatate sunt multiple. Ajuta in caz de tuse, sforait si e bun pentru toata familia, inclusiv animalul de companie. Iata cum. A venit vremea frumoasa si ai cam exagerat cu bauturile reci la terasa. Te doare in gat, tusesti si te-ai saturat de cliseul ala ca "oamenii destepti racesc vara". Amesteca o lingura de miere cu una de ulei de masline, efectul calmant e aproape instantaneu. Sforaitul partenerului tau aproape ca va distruge relatia? Nu il mai trimite sa doarma pe canapea, spune-i ca inainte de culcare sa bea o gura de ulei de masline. Lubrifiaza gatul si il scapa de sforait, arata Psychologies