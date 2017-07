Utile: Alimente care trebuie consumate pe stomacul gol; Secretele unui somn linistit; Sapte simptome timpurii ale cancerului de plamani

Adesea, oamenii nu aleg corect alimentele pe care sa le consume la micul dejun si astfel pierd beneficiile mancatului pe stomacul gol. Lipsa de timp ne determina de multe ori sa ne multumim cu un covrig sau cu alte produse de patiserie, care nu sunt deloc indicate la primele ore ale zilei. Acest obicei trebuie neaparat schimbat, deoarece consumarea alimentelor potrivite pe stomacul gol iti va oferi energia de care ai nevoie, dar si mineralele si vitaminele necesare unui organism sanatos. Ouale sunt o sursa importanta de proteine sanatoase si le poti manca sub orice forma doresti. Daca le preferi ochiuri, ai grija la cantitatea de ulei pe care o folosesti, dar si la tipul acestuia. Afinele sunt unele dintre cele mai sanatoase fructe din lume. Acestea ajuta memoria si imbunatatesc circulatia sangelui. De asemenea, afinele scad presiunea sangelui. Poti consuma afine la micul dejun fie intr-o salata de fructe, fie cu iaurt sau cereale, potrivit Divahair Cercetatorii americani au descoperit ca vara este anotimpul insomniilor. Pentru a elabora formula somnului perfect, ei au studiat timp de un an 823 de voluntari de ambele sexe. Iata ce au descoperit! Somnul e o activitate care trebuie "pregatita" cu cateva ore inainte sa va bagati in pat. E musai sa aveti o perna moale si in camera sa fie bezna. Insa nivelul de stres, gandurile si tensiunea ridicata sunt elementele care nu ne lasa in pace atunci cand vrem sa atipim. Conform studiului realizat de cercetatorii de la Universitatea de Medicina Feinberg, din Illinois, majoritatea respondentilor dorm in medie 6 ore pe noapte in loc de 8-9 ore. Lipsa somnului predispune la boli precum diabet, dementa, Alzheimer si insuficienta cardiaca. Pentru a ne proteja sanatatea trebuie: sa ne relaxam inainte de a intra in pat, cu cel putin o ora inainte de a ne pune la somn, nu trebuie sa mai intram in contact cu tableta, telefonul sau laptopul, este recomandata citirea unei carti, la lumina veiozei si nu deschideti televizorul din dormitor, noteaza Click Cauza principala a cancerului pulmonar este reprezentata, la peste 90% din pacienti, defumat. Statisticile arata ca, in randul barbatilor fumatori, riscul de aparitie a cancerului pulmonar este de 17%, in timp ce in randul femeilor fumatoare este de 12%. Persoanele care fumeaza mai mult de un pachet de tigari pe zi au un risc de a dezvolta cancer pulmonar de pana la 25 de ori mai mare decat un nefumator. Diagnosticarea cancerului pulmonar este dificila, deoarece simptomele lui pot fi confundate cu cele ale unei raceli persistente sau cu tusea cauzata de fumat. In majoritatea cazurilor, afectiunea este diagnosticata cand deja se inregistreaza metastaze. Medicii recomanda sa va prezentati imediat la medic daca aveti in mod repetat urmatoarele simptome: tuse; sputa cu sange; dispnee; durere; pneumonii sau bronsite repetate; oboseala; lipsa poftei de mancare si scadere in greutate sau raguseala, scrie doctorulzilei.ro Umiditatea combinata cu temperaturile ridicate creste si ea riscul declasarii unor probleme de sanatate. Varsta, obezitatea, bolile cardiace, circulatia sangvina deficitara, arsurile solare, anumite medicamente, consumul de alcool pot juca si ele un rol negativ pe canicula. De aceea, foloseste metode naturale pentru a face fata caniculei. Cei mai afectati sunt cei in varsta de peste 65 de ani, copiii mai mici de doi ani si cei cu boli cronice. Acestia ar fi mai bine sa nu iasa afara sau sa stea doar la umbra intre orele 11 si 17. Nu gati la aragaz sau cuptor in acea perioada. Va incalzi si mai tare locuinta. Pentru pastrarea unei temperaturi suportabile, cel mai indicat este aerul conditionat. Ventilatoarele sau evantaiele nu sunt eficiente in aceste conditii. Bea suficienta apa (mai mult de doi litri pe zi) si asigura-te ca si cei din familia ta fac asta. Ai mai ales grija de copii si batrani. Nu lasa copii sau animale in automobil fara supraveghere, informeaza Libertatea pentru femei Te-ai fi gandit acum cativa ani ca operatiile nu vor mai presupune durere, hemoragie, saptamani intregi de recuperare, plus risc major de infectie? Ei bine, a venit acel moment in care un robot coordonat de un chirurg cu experienta poate sa faca ceea ce era de domeniul fantasticului cu ani in urma. In primul rand, pacientul experimenteaza o durere extrem de redusa si aceasta doar in primele 24 h, nu pierde sange, nu risca infectii postoperatorii, se mobilizeaza extrem de repede, recuperarea fiind foarte rapida. Acestea sunt avantajele principale ale operatiei robotice, plus faptul ca acest tip de operatie este ideala pentru multiple probleme medicale - de la operatiile pentru cancer pana la cele de hernie sau splina. De asemenea sunt multe alte avantaje si pentru doctori: timpul redus de operatie ma ajuta sa ma focusez mai bine, nu stau mult in picioare, tot mediul este mult mai sigur si pentru mine si pentru pacient, a declarat profesorul Konstantinos Konstantinidis, conform CSID