Utile: ​Ce miracole face seleniul in organismul uman; Scapa de matreata cu aspirina si sare; Ce probleme de sanatate anunta caderea parului

Stresul si starea de oboseala sunt doi factori care ne creaza probleme in viata de fiecare zi. Pe aceasta tema, nutritia sporita cu seleniu a atras atentia cercetatorilor din diferite tari. Mai mult, studiile efectuate de cercetatorii americani scot in evidenta faptul ca seleniul revigoreaza organismul uman si reprezinta un pas urias in prevenirea cancerului, a diverselor forme de cancer. De asemenea, acest oligoelement este un important factor protector in cazurile de hipertensiune, atac de cord, apoplexie si nefrita. In acelasi timp, folosirea corecta in dieta a seleniului poate sa incetineasca procesul de imbatranire, noteaza Click. 1.Sangerarile gingivale. Sangerarea la periaj, la folosirea atei dentare sau la consumul unor alimente reprezinta un prin semn al paradontozei. Acest fenomen se explica prin faptul ca bacteriile si toxinele lor din placa bacteriana provoaca o infectie care face ca tesuturile sa fie predispuse la sangerare. 2.Durere, roseata sau umflarea gingiilor fara motiv aparent. Unul dintre raspunsurile de aparare ale sistemului imunitar este inflamatia gingiilor, o reactie prin care organismul incearca sa izoleze bacteriile care cauzeaza boala si sa impiedice raspandirea lor in alte parti ale corpului, scrie Libertatea pentru femei. Bea mai multa apa. Se considera ca celulita este cauzata in mare parte de aportul insuficient de apa. Pentru ca apa umfla celulele pieii si netezeste incretiturile subcutanate. Daca iti doresti o piele neteda, ar trebui sa bei cel putin opt pahare pe zi. Elimina grasimile. Aspectul de " coaja de portocala" este dat de grasimea care se afla sub piele. Femeile au un strat de tesut conjunctiv neregulat si discontinuu imediat sub piele. Daca nu ai grasime, nu vei avea nici celulita, precizeaza CSID. Bicarbonat de sodiu. Spala parul asa cum o faci in mod normal. Pune in palma doua linguri de bicarbonat de sodiu si maseaza scalpul cu el. Nu il lasa sa actioneze mai mult de 4 minute. Clateste imediat suvitele, samponeaza si apoi clateste-le iar cu apa calduta. Sare. Maseaza scalpul si parul cu sare uscata. Prinde suvitele coc si lasa sarea sa actioneze cel putin 15 minute, dupa care clateste cu apa calduta. Gel de aloe vera. Aloe vera nu trebuie sa lipseasca din rutina de ingrijire a parului si a pielii, potrivit Click pentru femei. Sarcina afecteaza echilibrul hormonal care are ca efect caderea parului. "Dezechilibrele hormonale ovariene sunt cel mai des intalnite la femei. Si dezechilibrele tiroidine pot avea ca efect caderea parului", sustine Daciana Branisteanu. Dupa ce trece aceasta perioada organismul se reechilibreaza si parul nu mai cade. Anticonceptionalele pot fi si ele o cauza a caderii parului, mai ales daca au estrogen si progesteron. Ca tratamente trebuie sa apelati la o corectie hormonala, in paralel cu tratamentul pentru stimularea cresterii parului. Dupa chimioterapie este normal ca unul dintre efectele secundare sa fie pierderea podoabei capilare, arata doctorulzilei.ro