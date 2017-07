Utile: ​Cata apa trebuie sa bei pentru a avea rinichi sanatosi; La ce boli grave pot duce infectiile urinare netratate; Ceaiul verde este un remediu eficient contra matretii

Recomandarea de a bea 8 pahare de apa pe zi este buna, dar nu batuta in cuie, caci este o recomandare generala. Institutul de medicina a estimat ca barbatii au nevoie de aproximativ 13 pahare (3 litri), in timp ce femeile au nevoie de aproximativ 9 pahare (2, 2 litri). Mai putina apa, mai buna, daca ai probleme cu rinichii. Cand acestia cedeaza, corpul nu mai secreta suficienta apa. Persoanele care iau tratament pentru dializa trebuie sa reduca considerabil cantitatea de apa consumata, asa cum le recomanda medicul, noteaza Click Cand infectia nu este tratata la timp sau medicamentele nu sunt adecvate creste riscul complicatiilor. Infectiile urinare cronice pot duce la leziuni renale. Avansarea rapida a infectiilor de tract urinar duce la insuficienta renala, deshidratare, septicemie sau chiar moarte. Infectiile urinare pot aparea la orice varsta, se pot trata foarte usor, dar netratate duc la distrugerea sistemului urinar, a rinichilor, punand in pericol viata. Infectiile urinare constituie o problema majora in sarcina, caci gravidele sunt mai predispuse la infectii urinare din cauza modificarilor hormonale si mecanice locale, informeaza doctorulzilei.ro. Parul si scalpul uscat pot fi tratate cu ceai verde. Acesta impreuna cu uleiul esential de menta au proprietati antioxidante si antimicrobiene. Ai nevoie de 1 cana de ceai verde in care adaugi 2-3 picaturi de ulei esential de menta. In acest preparat adauga si 1 lingurita de otet (alb, de preferinta) si lasa-l sa se raceasca. Dupa ce ti-ai udat parul, da-ti pe scalp si par cu ceaiul verde pregatit. Maseaza pielea timp de 5 minute, inainte de a te clati cu un sampon bland, fara sulfati si balsam. Poti apela la aceasta metoda 1-2 ori pe saptamana, precizeaza Libertatea pentru femei Paprika este condiment care poate fi folosit in multe retete, de la supe la tocanite, gulas si preparate din orez, cartofi, carne si poate fi presarata chiar si peste popcorn daca vrei un bun inlocuitor pentru sare. Desigur ca, poti opta si pentru boia picanta, mai ales daca iti plac mancarurile picante. Fructe citrice. Proaspat stors, sucul de lamaie sau de lime, poate fi adaugat peste carnea de pui din cuptor, peste, fructe de mare si salate. Nu uita ca nu trebuie sa adaugi tot sucul de lamaie de la inceput, ci sa pui sucul ramas peste mancare cand este aproape gata. Astfel, vei evita ca ce ai gatit sa aiba un gust amar, scrie Click pentru femei. Daca urmezi un program strict de slabit, este recomandat sa iti limitezi consumul dulciurilor favorite la o data sau de doua ori pe saptamana. Potrivit nutritionistilor, acest numar ar trebui sa fie stabilit in functie de progresul pe care il faci si sa fie discutat cu nutritionistul tau. Singura exceptia de la regula de 1-2 ori pe saptamana este ciocolata neagra. Un studiu din 2011 de la Universitatea Harvard a ajuns la concluzia ca un consum regulat de cateva patratele de ciocolata neagra pe zi este beenfic pentru scadearea presiunii arteriale, actionand ca un antiinflamator, dar si pentru intarirea sistemului imunitar, arata Divahair