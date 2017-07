Utile: Semne ca ai un stil de viata toxic; Cancerul tacut si agresiv care afecteaza multi romani; Simptomele atacului de cord in functie de sex

Organismul tau iti transmite constant semnale atunci cand ceva nu merge corespunzator. Invata sa le observi, sa le interpretezi corect si sa te bucuri de o viata sanatoasa! Stilul de viata agitat, orele putine de somn si alimentatia deficitara isi pun amprenta atat asupra psihicului cat si a fizicului. Daca te lupti de ceva timp cu surplusul de kilograme si nici o dieta nu pare sa dea randament, observa-ti stilul de viata pentru a afla exact ce iti transmite organismul tau. Daca reusesti sa dormi cele 8 ore pe noapte iar dimineata te trezesti mai obosit decat te-ai culcat, inseamna ca ceva nu functioneaza corespunzator. Renunta la mesele copioase inainte de culcare, nu consuma o cantitate mare de lichide seara pentru a nu fi nevoit sa te trezesti in timpul noptii sa mergi la baie, evita alimentele picante sau grase care ar putea sa iti cauzeze arsuri stomacale sau sa iti ingreuneze dieta. Incearca sa reduci cantitatea de cafea din timpul zilei, limiteaza-te la una singura dimineata si acorda-ti mai mult timp pentru recreere, potrivit Click Cancerul de piele este unul dintre cele mai periculoase boli maligne, iar in proportie de 80% dintre cazurile de melanom malign din Romania, pacientii au sanse de supravietuire de maximum 5 ani de la depistarea afectiunii, potrivit unui avertisment lansat de catre Societatea Romana de Medicina Estetica si Dermatologie Cosmetica si Chirurgicala (SRMEDCC). Acest luru se intampla din cauza ca Romania nu are foarte mult personal pregatit in acest domeniu, iar tumorile sunt descoperite destul de tarziu, iar sansele de supravietuire sunt minime. De altfel, pacientii romani nu stiu cat ce inseamna melanomul si cum trebuie sa se protejeze de el. La noi in tara, in 25 de ani, mai exact din 1983 pana in 2008, riscul imbolnavirii cu cancer a crescut de la 1-2 cazuri la 100.000 de locuitori la 4,6 cazuri la 100.000 de locuitori. Principala cauza a cresterii acestui risc este reprezentata de expunerea indelungata la soare si/sau la ultraviolete artificiale, scrie doctorulzilei.ro In timp ce ne temem de cancer ca de cel mai mare flagel al momentului, specialistii subliniaza un alt fapt, la fel de important: bolile cardiovasculare produc mai multe victime anual! Cum este posibil? Desi acestea se instaleaza treptat, fiind incurajate de stilul de viata contemporan, semnele lor sunt aproape imposibil de detectat. Si, daca luam in considerare ca rata de supravietuire a unui atac de cord (in afara spitalului) este de doar 6%, este vital sa identifici la timp simptomele producerii acestuia. Iar ultimele cercetari ale oamenilor de stiinta indica faptul ca semnele prevestitoare ale unui atac de cord sunt diferite la barbati si femei. Simptomele generale ale atacului de cord (disconfort in zona pieptului, care dureaza mai mult de cateva minute sau apare si dispare imediat, durere de stomac, de brate, de gat, de maxilar sau de spate, respiratie intretaiata sau transpiratie) nu apar la ambele genuri sau sunt preponderente in cazul unuia dintre ele, noteaza Divahair Ficatul este cel mai mare organ intern. Cantareste aproximativ 2 kilograme, fiind numit si motorul principal al organismului datorita rolului extrem de important pe care il are. Din pacate, ciroza este o afectiune dura in care ficatul se deterioreaza incet, lent, adesea asimptomatic pana intr-un anumit stadiu si nu mai poate functiona normal datorita unor leziuni continue pe termen lung. De cele mai multe ori simptomele afectarii ficatului se pot observa prea tarziu. Care sunt functiile ficatului. Organ complex ajuta la preluarea, depozitarea si procesare tuturor nutrimentilor din alimentatia ta. Creaza proteine noi, ajuta la crearea de factori de coagulare si la mentinerea imunitatii. Mai mult de atat este responsabil cu crearea bilei care ajuta organismul sa absoarba si sa alimine colesterolul rau si grasimile din organismul tau. Chiar daca este greu sa observi momentul in care ficatul incepe sa fie afectat de diversi factori nocivi atat interni cat si externi, pe masura ce boala avanseaza este mai mult decat posibil sa te confrunti cu simptome precum oboseala accentuara sau pierderea in greutate fara sa tii diete sau sa faci sport excesiv, informeaza Click Cancerul cerebral ocupa ultimul loc in topul celor mai frecvente tipuri de cancer in Romania, cu peste 800 de cazuri nou diagnosticate, potrivit studiului Global Burden of Cancer, publicat in revista stiintifica Oncology. Din nefericire, multe cazuri de tumori pe creier sunt adesea descoperite tardiv si au o evolutie foarte agresiva, astfel incat rata de supravietuire este una extrem de scazuta. Dureri de cap persistente. Este destul de dificil de facut diferenta intre o banala durere de cap si o tumoare pe creier, dar un indiciu pretios este momentul in care apare acest simptom neplacut. Durerea de cap care persista zile in sir, se inrautateste si nu dispare nici macar cu ajutorul analgezicelor ar putea fi un simptom al unei tumori pe creier. Pierderea treptata a vederii si a auzului. Un simptom al tumorilor cerebrale adesea ignorat este pierderea acuitatii vizuale, find afectata in mod special vederea periferica, conform Libertatea pentru femei