Utile: Zaharul - pericol pentru sanatate, dar bun pentru piele; Care sunt beneficiile coacazelor pentru sanatate; Fertilitatea este influentata de temperatura. Care este legatura dintre zilele caniculare si sansele de conceptie

Masca exfolianta cu zahar. Datorita proprietatilor astringente pe care le are, zaharul poate fi folosit pentru exfoliere corpului si pentru combaterea excesului de sebum cauzat de modificarile hormonale. Impreuna cu substantele nutritive prezente in coaja de portocala, vei obtine o crema exfolianta naturala. Masca cu zahar pentru calcaie uscate si crapate. Daca calcaiele uscate si crapate sunt lasate netratate, vor aparea infectiile. Pentru a le evita, foloseste zaharul. Efectele de inmuiere si exfoliere ale zaharului vor elimina celulele moarte ale pielii, lasand-o catifelata, informeaza Click Coacazele cresc rezistenta organismului la boli. Coacazele au un efect tonic general si cresc rezistenta organismului la procesele infectioase. De asemenea, stimuleaza formarea globulelor rosii. Ajuta la cresterea in greutate si la formarea oaselor la copii. Prin toate acestea, fructele de coacaz sunt foarte utile pentru cei aflati la cei doi poli ai vietii, fiind indicate mai ales in alimentatia copiilor si a varstnicilor. Se recomanda si in perioada de convalescenta. De aceea, este important sa stii cum poti conserva coacaze pentru iarna pentru ca sa beneficiiezi tot anul de efectele lor, relateaza Libertatea Fiica, mama, sora, bunica, nepoata, prietena, colega. Fiecare dintre noi are o ruda sau o cunostinta care a primit diagnosticul "cancer". Se intampla, in timp, din cauza fumatului, a expunerii necugetate la soare, a unei alimentatii departe de recomandarile nutritionistilor. Contactul cu chimicalele si radiatiile in cazul unor meserii, dar si abuzul de alcool ne aduc mai aproape de verdictul dur, de care putem scapa daca retinem un singur cuvant "preventie". "Le spun tuturor pacientelor care imi trec pragul ca nu putem spune cu precizie de ce apar cancerele, precizeaza descopera.ro Cunoscut si sub denumirea de "elixirul tineretii", laptisorul de matca are efecte extraordinare atat in bolile degenerative ce afecteaza sistemul nervos, cat si in sustinerea imunitatii organismului pe toata perioada anului. Specialistii in nutritie considera ca acest produs este unul dintre cele mai puternice stimulatoare ale celulelor stem, avand un rol important in regenerarea organismului. Cercetatorii japonezi afirma despre laptisorul de matca ca nu are efecte secundare si ca acesta a fost folosit in unele cazuri inclusiv pentru a trata cancerul cu succes, noteaza Click pentru femei.



Incalzirea globala ar putea afecta in mod direct fertilitatea in doua moduri-cheie. In primul rand, vremea fierbinte ar putea afecta comportamentul sexual. Prin urmare, activitatea sexuala este mult mai dificila la temperaturi ridicate. In al doilea rand, temperatura ar putea influenta negativ factorii de sanatate ai reproducerii, cum ar fi calitatea spermei si menstruatia. Exista cateva studii experimentale destul de convingatoare asupra mamiferelor care sustin aceasta posibilitate, anunta doctorulzilei.ro.