Utile: Alimente benefice pentru sanatatea fumatorilor; Facem sau nu rosu in gat de la inghetata si bauturi reci? Raspunsul surprinzator al medicului; Studiu asupra obezitatii: o revolutie a sanatatii condusa de catre consumatori

De-a lungul deceniilor, despre efectele negative ale fumatului asupra sanatatii s-au lansat sute si sute de studii . Din pacate, mii de fumatori nu reusesc sa renunte la acest stil de viata nesanatos. In aceasta privinta, nutritionistii europeni cauta solutii si recomanda o hrana care sa reduca, in buna masura, efectele acestui obicei nociv. "In mod cert, hrana poate sa ajute fumatorul sa renunte la acest obicei. In organismul fumatorului se produce fenomenul numit "stresul oxidativ", care apare atunci cand productia de molecule numite radicali liberi depaseste capacitatea de aparare a corpului impotriva oxidarii", mentioneaza Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente in fitoterapie si nutritie, in studiul: "Alimentele cu proprietati antioxidante". Cercetatorii europeni sustin ca, pentru a-si imbunatati starea de sanatate, fumatorii au nevoie de antioxidanti, substante nutritive ce pot fi procurate din alimentele consumate de ei in viata de fiecare zi, informeaza Click Fiecare anotimp aduce noi provocari pentru parinti, in special celor care au copii mici. Din dorinta lor permanenta de a experimenta noi senzatii si gusturi, cat si din dorinta parintilor de a-si multumi puiutii, pot aparea diverse situatii suparatoare si uneori chiar grave. Astfel iau nastere, inainte de toate, foarte multe intrebari si frustrari la care multe mamici si multi tatici nu au primit raspunsuri, fi e au primit unele evazive. Dr. Rodica Ciaus, medic primar pediatru la Medlife prin mainile careia au trecut mii de copii, ne-a oferit lamuriri clare despre cele mai mari temeri venite o data cu anotimpul cald."Inghetata si sucurile reci nu provoaca asa zisul rosu in gat. Dimpotriva! Chiar e recomandat ca in aceasta situatie sa i se dea copilului sucuri si alimente reci", a declarat doamna doctor, potrivit doctorulzilei.ro Nivelul obezitatii in lume atinge niveluri alarmante in unele tari, iar in altele rata de crestere este critica, conform unui studiu realizat de Nielsen CEE in perioada aprilie-iunie 2017. Sentimentul ca "suntem ceea ce mancam" nu a fost niciodata mai adevarat pentru consumatorii din intreaga lume si mai ales in partea noastra de Europa. Cercetarile Nielsen confirma ca a venit vremea pentru actiune, iar companiile, guvernele si consumatorii joaca un rol esential. Cu 55% din populatie supra-ponderala, Romania se situeaza sub media Est Europeana, dar incidenta obezitatii creste mai rapid decat in zona, fiind cu 14% mai mare decat in 1990. Desi rata obezitatii in Europa Centrala si de Est nu este la fel de ridicata ca in Vest, raspandirea sa este mare, iar dorinta consumatorilor pentru produse mai sanatoase reprezinta o oportunitate in crestere pentru producatori si comercianti, noteaza CSID Continuam sa cumparam produse cosmetice pentru ingrijirea pielii si totusi ne plangem ca nu avem tenul perfect. Insa, in incercarea de a imbunatati aspectul pielii, uitam de nevoile nutritive ale pielii. Exact ca si restul corpului, pielea are nevoie de substante nutritive. Cele mai esentiale elemente nutritive de care are nevoie pielea noastra sunt vitaminele. Si pentru ca exista atat de multe tipuri de vitamine, este dificil sa stim care-i lipseste cel mai mult pielii. Insa, in functie de tipul de piele pe care-l ai sau de problemele dermatologice, poti decide ce vitamina vei include in rutina de ingrijire. Vitaminele care joaca un rol-cheie in mentinerea sanatatii pielii sunt: Vitamina A Alimentele care contin vitamina A si care poate fi aplicata pe piele sunt: untul, morcovul, laptele, mongo, coada de papadie (lichidul laptos). Compuse din retinol, retiniol, acid retinoic si carotenoizi, vitamina A incetineste procesul de imbatranire si actioneaza ca un scut protector pentru pielea afectata de factori externi. In plus, vitamina A stimuleaza productia de elastina, scrie Click Exista multe dezbateri in ce priveste mancarea raw sau cea gatita, caci provoaca controverse. Care sa fie mai sanatoasa? Care este mai buna pentru tine? Vorbind sincer, exista unele alimente care sunt mai gustoase raw, crude si negatite, in timp ce altele capata o savoare mai placuta daca sunt gatite. Care sa fie oare mai bune pentru organismul nostru, mai sanatoase? Mai stim si ca cele raw au mai multe vitamine, iar unele alimente ajung mai sarace din punct de vedere nutritiv dupa ce au fost gatite. Dar mai este si cazul in care cele gatite dobandesc mai multe astfel de substante. Fiecare dintre adepti sustine ca varianta lor este mai buna si mai sanatoasa si nu au mare incredere in cealalta. Cum functioneaza dieta raw Multe diete cu alimente raw contin pana la 70% alimente raw ¬ aici includem fructele, legumele, nucile si semintele, alimente fermentate printre altele. Un procentaj scazut de persoane care mananca organic si negatit consuma si lactate, poate si peste sau carne cruda, conform Libertatea pentru femei