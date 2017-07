Utile: Care este mai sanatoasa: mancarea raw sau cea gatita; De ce avem sentimente ostile fata de persoane ce inspira autoritate; Cat trebuie sa dureze o partida de sex pentru ca femeia sa ajunga la orgasm?

. Se intampla destul de frecvent ca unii oameni sa se simta inconfortabil in prezenta persoanelor ce sunt percepute ca fiind cu autoritate si acest are o mare legatura cu relatia pe care orice persoana a avut-o cu parintii. Incepand cu al doilea an de viata, odata ce copilul a implinit 1 an de zile, posibilitatile lui cu privire la lumea inconjuratoare devin mult mai ample. El incepe sa aiba vedere mai buna, sa inteleaga cuvinte si sa le utilizeze la randul lui, sa mearga, sa isi faca nevoile singur si pe langa aceste semne ale dezvoltarii fizice, dezvoltarea psihologica vine spre a incadra acest tablou. Daca inainte orice obiect care nu mai era in fata ochilor sai, era considerat disparut, distrus, acum accepta si posibilitatea faptului ca el sa existe in alta parte, daca inainte vedea lumea doar in trasaturi diametral opuse, acum poate accepta si ambivalenta afectiva, daca inainte era constrans de mersul in genunchi si avea nevoie de mai mult sprijin din partea persoanelor de langa el, acum se poate deplasa mult mai usor etc. Dintre multele lucruri important de mentionat aici, doresc sa amintesc de faptul ca toate dezvoltarile pe care le traieste, atat cele fizice precum si cele psihologice, ii hranesc si ii intaresc dorintele de explorare, de experimentare a realitatii exterioare si a celei interioare, scrie descopera.ro Printre cauzele cele mai comune ale senzatiei de greata sunt raul de mare sau de miscare,debutul unei sarcini,expunerea la anumite toxine chimice,stresul emotional (frica),afectiunile biliare,intoxicatia alimentara,indigestia,precum si mirosurile puternice. In urma fiecarei mese,colecistul (adica vezica biliara) se contracta si secreta bila in intestine,pentru a dizolva alimentele. Atunci cand hrana este bogata in grasimi,vezica biliara trebuie sa lucreze suplimentar,eliminand in tubul digestiv o cantitate mai mare de lichid pentru a facilita digestia. Uneori,bila se mai si blocheaza,adica nu se mai elimina,iar digestia se desfasoara greoi,proces cunoscut sub numele de "bila lenesa". Printre simptomele acesteia se numara si greata,care poate da o stare accentuata de disconfort. Ca sa linistesti starea de greata,poti sa iei medicamente,multe din ele se gasesc in farmacie si le poti cumpara fara prescriptie medicala,care amelioreza simptomele de voma. Momentul zilei in care te confrunti cu aceasta stare de rau iti poate indica si cauza. Daca ti se face greata la scurt timp dupa ce ai mancat,greata sau varsaturile pot indica un ulcer, relateaza Doctorul Zilei Exista multe dezbateri in ce priveste mancarea raw sau cea gatita, caci provoaca controverse. Care sa fie mai sanatoasa? Care este mai buna pentru tine? Vorbind sincer, exista unele alimente care sunt mai gustoase raw, crude si negatite, in timp ce altele capata o savoare mai placuta daca sunt gatite.Mai stim si ca cele raw au mai multe vitamine, iar unele alimente ajung mai sarace din punct de vedere nutritiv dupa ce au fost gatite. Dar mai este si cazul in care cele gatite dobandesc mai multe astfel de substante. Fiecare dintre adepti sustine ca varianta lor este mai buna si mai sanatoasa si nu au mare incredere in cealalta. Multe diete cu alimente raw contin pana la 70% alimente raw - aici includem fructele, legumele, nucile si semintele, alimente fermentate printre altele. Un procentaj scazut de persoane care mananca organic si negatit consuma si lactate, poate si peste sau carne cruda. Se spune ca prin gatire se distrug enzimele si multi nutrienti. Poate fi cam greu sa urmezi o astfel de dieta stricta, tocmai de aceea sunt putine persoane care se incumeta la asa ceva, noteaza Libertateapentrufemei Cu putina atentie si disciplina obiceiurile tale matinale te vor ajuta sa obtii silueta dorita si sa te bucuri de o stare de sanatate perfecta. Se spune "cine se trezeste de dimineata ajunge departe", ei bine, da este adevarat. Obiceiurile tale matinale pot fi cel bun aliat sau cel mai mare dusman atat al sanatatii tale cat si al siluetei. Daca si tu ai obiceiurile descrise mai jos, atunci ai nevoie de o schimbare. u mai este nici un secret faptul ca lipsa somnului stimuleaza secretia de cortizon, hormon resposabil cu stresul din organism si ca in felul acesta suntem mai predispusi la a consuma mai multe produse nesanatoase care isi pot pune amprenta pe silueta ta si nu numai. Insa orice medalie are un revers al ei, iar studiile cu privire la cate ore este indicat sa dormim pe noapte au ajuns la concluzia ca mai mult de 10 ore de somn ajuta indicele de masa corporala sa creasca, astfel ca mai bine baga-te in pat inainte de miezul noptii si nu pierde rasaritul pentru a avea echilibru si energie in toate. Practic, in felul acesta vei reusi sa iti controlezi mult mai usor greutatea si asta se datoreaza faptului ca iti vei incepe ziua constientizand ca ai un target de atins in ceea ce priveste sanatatea ta, anunta ClickSanatate Orgasmul feminin, in special cel vaginal, poate juca un rol important in evolutie. Aceasta poate explica dificultatea cu care este obtinut, deoarece scopul sau este acela de a permite femeii sa diferentieze (desigur, in mod inconstient) un partener adecvat de unul nepotrivit. Aceasta explica de ce orgasmul apare mai frecvent atunci cand femeia respectiva se simte relaxata si cand este cu un partener sexual atent, cu care exista o armonie emotionala, ideala pentru o relatie pe termen lung. Insa exista si o alta perspectiva: orgasmul poate fi una dintre armele utilizate de corpul femeii pentru a-l alege, fara sa isi dea seama, pe tatal copiilor sai. In timpul orgasmului, dimensiunile vaginului se reduc cu 30%. Contractiile uterului din timpul orgasmului pot facilita fertilizarea, favorizand ascensiunea unui numar mai mare de spermatozoizi catre trompele uterine, in timp ce orgasmul in sine poate influenta forta cu care se deplaseaza spermatozoizii. Astfel, corpul ghideaza predispozitia de a avea orgasm in functie de "compatibilitatea" partenerului actual sau de circumstante. Cu alte cuvinte, in spatele caracterului impredictibil al orgasmului feminin, se poate afla o strategie specifica de reproduce, de care nu este constienta nici macar femeia respectiva, scrie Doctorul Zilei