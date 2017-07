​Utile: De ce apar si cum se trateaza cearcanele; Beneficiile uimitoare ale ceaiului de macese; Facem sau nu rosu in gat de la inghetata si bauturi reci? Raspunsul surprinzator al medicului

Cearcanele pot fi estompate usor si rapid prin injectarea directa cu substante de umplutura dermica. Cel mai des folosit este acidul hialuronic. "Substanta injectata este imbogatita cu aminoacizi, antioxidanti, minerale si vitamine, care se combina prin restructurarea globala a dermului. Adica pielea se hidrateaza, se intinde usor, atenuand atat cearcanele, cat si ridurile. Procedura este usoara, dureaza cateva minute, iar efectele se mentin pana la un an, daca starea de hidratare a pielii e buna", explica Valentin Burada, citata de Click Printre remediile naturiste impotriva se regaseste si uleiul de cocos. Acest produs natural este un antisepctiv excelent, dar este si hidratant si granitor, astfel ca va forma o bariera impotriva microbilor. Pulverizeaza pe rana ulei de cocos dupa fiecare masa, dupa care elimina-l in chiuveta. Un alt remediu bun este consumul de lapte de cocos, de trei sau patru ori pe zi, noteaza Unica Nu astepta sa te imbraci si abia apoi sa aplici crema cu factor de protectie unde mai ai loc. Exista un motiv foarte intemeiat pentru care crema de protectie trebuie aplicata inainte de a te imbraca. Factorul de protectie solara are nevoie de cel putin 20 de minute pentru a intra in piele. In plus, atunci cand deja te-ai imbracat si vrei sa aplici crema, nu vei acoperi decat foarte putine zone ale corpului. Daca ai o piele sensibila, ar trebui sa alegi produse cu ingrediente naturale, antiinflamatorii, potrivite pentru un ten sensibil si (daca e cazul) pentru o piele cu tenta rosiatica, relateaza Libertatea pentru femei Combate afectiunile respiratorii. O ceasca de ceai de macese te ajuta sa lupti impotriva tusei si combate astmul sau insuficienta respiratorie. Gratie continutul lor bogat in vitamina C, macesele sunt un aliat de nadejde atunci cand apare o raceala suparatoare. Imbunatateste sistemul circulator. Cu un continut ridicat de antioxidanti, macesele ajuta la scaderea nivelului de colesterol rau si reduce riscul bolilor de inima precum infarctul. De asemenea, ele sunt o sursa importanta de fier, un mineral important care imbunatateste organismul si combate anemia, potrivit Click pentru femei. Inghetata si sucurile reci nu provoaca asa zisul rosu in gat. Dimpotriva! Chiar e recomandat ca in aceasta situatie sa i se dea copilului sucuri si alimente reci. De exemplu, atunci cand ne ardem la deget, il tinem sub apa rece pentru a calma durerea, nu-i asa? De aceea, atunci cand micutii au gatul rosu, reactie data de o amigdalita, potrivit ar fi ca micutii sa primeasca lichide reci! Amigdalita este de natura virala, deci se transmite de la un alt individ bolnav pe cale aeriana, ori bacteriana. Se transmite prin contactul direct cu un individ bolnav sau prin contactul cu obiecte atinse de un individ bolnav", ne explica dr. Rodica Ciaus, citat de doctorulzilei.ro