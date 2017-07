Utile: Pepenele verde, nenumarate beneficii pentru sanatate si silueta; Primele semne ale unei boli de tiroida; 12 alimente alcaline care previn obezitatea, cancerul si bolile de inima

Cei care fac parte din cronotipul delfinului au parte de un somn destul de tulburat. Sunt diagnosticati des cu insomnie, iar dimineata se trezesc obositi si raman asa pana seara tarziu. Isi recapata energia la miezul noptii si nu sunt foarte productivi pe parcursul zilei. La fel ca delfinii adevarati care dorm doar pe jumatate pentru a se apara de pradatori, persoanele care fac parte din aceasta categorie au aceeasi configuratie in ceea ce priveste somnul. Le este foarte greu sa se trezeasca dimineata, ceea ce le dezvolta si o stare de anxietate, informeaza Divahair Este posibil sa spui ca pepenele rosu este mai mult apa si ca continutul nutritional este minim, daca nu inexistent. Insa, in ciuda faptului ca este 92% apa, fiecare bucati de pepene pe care o mancam contine vitaminele A, B6 si C, precum si o cantitate mare de antioxidanti si aminoacizi. Pepenele rosu contine un element nutritiv care se gaseste in foarte putine alimente. L-citrulina, caci despre acest aminoacid vorbim, creste nivelul de energie. L-citrulina fiind transformata prin metabolizare intr-un aminoacid numit arginina are efecte benefice asupra inimii, sistemului circulator si sistemului imunitar, scrie Click. Atunci cand nivelul hormonilor tiroidieni este prea mic sau prea mare, apar schimbari in activitatea mai multor organe, care se manifesta printr-o multitudine de simptome. Schimbarea brusca si inexplicabila a greutatii. Unul dintre cele mai comune simptome care sugereaza o problema la tiroida este modificarea brusca, aparent fara o explicatie a greutatii corporale. Cresterea in greutate poate semnala un nivel scazut al hormonilor glandei tiroide, ceea ce se numeste hipotiroidism, noteaza doctorulzilei.ro. Spanacul are abilitatea de a-ti imbunatati memoria, indeparta radicalii liberi si de a face inima mai puternica deoarece este plin de antioxidanti. Contine din plin vitaminele B6, A, K, C, putin colesterol si grasimi. Printre nutrientii de care te poti bucura sunt niacina, fierul, magneziul, potasiul, zincul si calciul. Sucul de lamaie trateaza problemele la rinichi, in special pietrele, dar reduce si riscul de infarct. Este benefic si impotriva cancerului, tine sub control tensiunea arteriala si previne constipatia. Contine minerale ca zinc, cupru, calciu, riboflavina, potasiu si vitaminele A, E, C si B6, arata Libertatea pentru femei. La ora actuala exista mai multe metode de tratament a varicelor, in functie de gravitatea bolii. In cazuri mai usoare se folosesc urmatoarele: -compresia elastica, prin purtarea unui ciorap medical elastic; -tratamentul medicamentos (pentoxifilin, detralex). Se administreaza bolnavilor care au un inceput de insuficienta venoasa; -scleroterapia (se fac injectii in vene cu substante sclerozante). Este un procedeu minim invaziv, iar pacientul are nevoie de mai multe sedinte, relateaza Click pentru femei