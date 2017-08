Utile: Deshidratarea organismului in zilele caniculare are efecte grave; Cata apa trebuie sa bei pe zi in functie de greutate; Pulsul crescut tripleaza riscul de AVC. Iata care sunt valorile normale si cum iti poti masura singur ritmul cardiac

Vara, mai ales in zilele caniculare, ne confruntam cu fenomenul deshidratarii: organismul pierde o cantitate mare de lichide - de apa si saruri minerale. Acest disconfort nedorit are mai multe cauze: consumul redus de apa sau pierderea lichidelor din corp prin transpiratie, diaree, voma sau prin eforturi fizice. Semnale specifice hidratarii precare. O hidratare precara a corpului se manifesta printr-o senzatie de oboseala accentuata si prin crampe musculare. In mod obsnuit, corpul absoarbe lichide din sange sau din alte tesuturi ale organismului. Cand corpul este deshidratat nu mai poate sa asigure cantitatea necesara de lichid pentru ca sangele sa circule normal si in acest caz poate sa apara starea de soc. In zilele toride, metabolismul se accelereaza Deshidratarea corpului influenteaza si cresterea metabolismului. In acest caz apar modificari la nivelul tegumentelor, incepand cu descuamarea pielii si pana la arsurile grave ale acesteia, scrie Click Apa este esentiala pentru sanatate. Probabil auzi constant sfaturi legate de beneficiile consumului a 2 litri de apa zilnic, pentru a nu suferi de deshidratare si pentru ca organismul tau sa isi mentina toate functiile la capacitate maxima. De-a lungul anilor, studiile au venit cu diverse recomandari. Adevarul este ca nevoile noastre in materie de hidratare depind de multi factori, inclusiv de starea noastra de sanatate, de cat de activi suntem, de locul in care traim, dar si de greutatea pe care o avem. Corpul uman este alcatuit din aproximativ 70% apa, iar fiecare functie a acestuia depinde de acest lichid. O persoana care are 45 de kilograme trebuie sa bea aproximativ 2 litri de apa pe zi, pe cand una care are 130 de kilograme poate ajunge pana la 5 litri de apa. Incepand de la valoarea de 2 litri de apa pentru 45 de kg, poti afla care este cantitatea ideala pentru corpul tau adaugand 200 ml de apa/5 kg. In tabelul de mai jos vei afla care este cantitatea zilnica de apa indicata pentru greutatea ta, potrivit Divahair Monitorizarea batailor inimii este una dintre investigatiile fundamentale in descoperirea unei afectiuni cardiace, afirma medicii. Simpla masurare a pulsului o data pe luna poate ajuta la prevenirea decesului prin accident vascular cerebral (AVC), potrivit specialistilor americani din cadrul Asociatiei Nationale a Accidentului Vascular Cerebral. Un ritm cardiac marit in starea de repaus poate creste riscul decesului prematur chiar si in cazul persoanelor sanatoase, avertizeaza cercetatorii. In situatia in care pulsul creste anormal in starea de repaus, bolnavul simte bataile inimii sub forma unor zgomote in ureche ori a unor pulsatii la nivelul gatului. In plus, respiratia i se accelereaza, experimenteaza dureri de tip angios si chiar stari de lesin. Masurarea pulsului este foarte simpla si nu necesita niciun aparat special. Ai nevoie doar de un ceas cu secundar si de cel mult un minut din timpul tau. Pulsul poate fi luat la nivelul gatului (arterei carotide), incheieturii mainii, coapselor (artera femurala), sau in spatele genunchiului, noteaza doctorulzilei.ro Alimentele sunt ajutorul cel mai de pret al sanatatii tale. Momentul in care alegi sa le consumi poate face diferenta dintre sanatate si boala. Daca vrei sa te bucuri de toti nutrimentii pe care natura ti i-a pus la dispozitie este necesar sa acorzi o atentie deosebita calitatilor sale nutritionale si sa urmaresti fenomenul cauza efect. Orice aliment consumat la momentul potrivit poate fi o caramida la consolidarea sanatatii si starii de bine. Nu doar o data ai auzit de celebrul lapte inainte de culcare. Un pahar de lapte caldut te va ajuta sa te relaxezi iar pe timpul noptii celulele vor avea suficient timp la dispozitie pentru a extrage nutrimentii necesari pentru ca tu sa incepi ziua cu energie. Daca in schimb alegi sa il consumi dimineata, aceasta va ingreuna digestia, iti va crea senzatia de disconfort abdominal. Inlocuieste celebrul bol de lapte cu cereale cu piureul de fructe cu cereale, conform Click Viata moderna, cu nenumaratele sale responsabilitati, ne pune uneori la grea incercare. Cu totii trecem prin perioade in care starea psihica este profund afectata. Iar capacitatea noastra de a ne reechilibra este depasita. Acestea sunt momentele cand avem nevoie de ajutor. Si nu trebuie sa ne fie rusine sa il cerem. Romania inregistreaza cifre alarmante privind incidenta tulburarilor mintale - 1330,58 la suta de mii de locuitori. Ceea ce ne claseaza pe locul doi ca valoare in Europa. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii intre 9% si 10% dintre romani sunt diagnosticati cu depresie. In realitate insa, numarul tulburarilor psihice este semnificativ mai mare. Si se intinde pe o paleta larga, de la sfera tulburarilor usoare anxios-depresive, atacuri de panica, dependenta de alcool si substante, la psihoze sau schizofrenie. Atat psihologul, cat si psihiatrul, studiaza comportamentul uman, functiile psihice si psihopatologia. Dar daca privim psihopatologia ca fiind pe un spectru care la un capat prezinta forme usoare, iar la celalalt forme severe, psihologul cu pregatire clinica si de psihoterapie se va ocupa de obicei de prima jumatate a spectrului, iar psihiatrul de cea de-a doua, informeaza Libertatea pentru femei