Utile: ​Aceasta bautura combate balonarea; De ce sa nu sufli niciodata lumanarile de pe tort; Care este cea mai buna apa de baut pentru sanatate

Deliciosul fruct are foarte multe minerale, vitamine si nutrimenti benefici pentru buna functionare a organismului tau. Secretul este sa consumi ananas proaspat si nu pe cel din conserva sau din compot deoarece in felul acesta iti vei servi o mare doza de zahar si aditivi alimentari deloc prietenosi cu sanatatea ta. Ananasul are un puternic efect antioxidant si detoxifiant, are putine calorii si este un adevarat pansament pentru sistemul tau digestiv si nu numai, informeaza Click. Conform studiilor, suflatul lumanarilor poate creste numarul de bacterii de pe suprafata tortului cu 1400 de procente. Suntem invatati sa stranutam cu mana la gura si sa nu folosim obiecte folosite de cei din jurul nostru. Insa nimeni nu ne invata ca nu este bine sa le dam tort contaminat invitatilor nostri. Cercetatorii de la Universitatea Clemson din Carolina de Sud au publicat un studiu care explica exact ce se intampla atunci cand cineva trage aer in piept si apoi il elimina pe suprafata tortului, relateaza Divahair Multi spun ca, pe langa puritatea apei, cea mai buna apa de baut ar fi bine sa aiba un PH alcalin. Exista teorii care spun ca apa alcalina (ionizata) are un puternic efect antioxidant. De aceea, elimina radicalii liberi din organism si poate preveni cancerul, artrita si alte boli degenerative. Totusi, aceste teorii nu sunt suficient studiate. Pana la urma, cea mai buna apa de baut este cea filtrata si usor alcalina, precizeaza Libertatea pentru femei. Apa de orez este exact ceea ce pare - apa ramasa dupa gatirea orezului. Actioneaza demulcent, ceea ce inseamna ca este o substanta care amelioreaza inflamatia, formand un fel de bariera linistitoare pe mucoasa stomacului. Ceaiul de menta (sau menta, in general) poate ajuta la relaxarea muschilor stomacului. De asemenea ajuta la imbunatatirea fluxului de bila, ceea ce te va ajuta sa digeri alimentele in mod corespunzator. Acest lucru este util in special daca suferi de indigestie sau de gaze/balonare, scrie CSID Proprietatile antiinflamatoare si de curatare pe care le contine apa de ananas sunt folosite pentru a stimula eliminarea nodulilor de grasimi, ei fiind cei care formeaza celulita. In plus, bromelaina, compuul activ prezent in ananas, imbunatateste digestia si previne depunerea grasimilor in diferite parti ale corpului. Ce trebuie sa faci: Ai nevoie de 500 ml apa si doua felii de ananas, curatate de coaja. Pune apa intr-o oala, pe foc, apoi adauga si cele doua felii de ananas, potrivit Click pentru femei.