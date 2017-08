Utile: Si tu faci aceste greseli la dus?; Cum stii ca ai probleme cu inima. Simptomele pe care multi oameni le ignora pana e prea tarziu; Cea mai mare greseala a fumatorului care creste riscul de cancer la plamani

Dupa o zi lunga si grea la serviciu tot ce iti mai poti dori este sa ajungi acasa si sa faci o baie care sa te ajute sa te relaxezi si sa adormi mai bine. Tu stii care sunt greselile cele mai frecvente pe care le facem la dus si care ne afecteaza pielea? Nu a spus nimeni pana acum ca exista anumite reguli de care ar trebui sa tinem cont atunci cand facem dus. Insa chiar si asa, potrivit site-ului dailymail.com, doctorul Derek V Chan, un dermatolog de succes din New York a precizat cateva dintre greselile prin ajutorul carora lezam pielea atunci cand facem dus. Chiar daca un dus fierbinte poate fi o adevarata placere pentru tine uneori, medicul aprecizat ca intotdeauna trebuie ca apa sa aiba o temperatura medie deoarece apa foarte fierbinte va facilita deshidratarea pielii inlaturand lubrifiantii naturali ai pielii tale. In cazul in care te confrunti cu anumite eczeme mai ales, apa fierbinte va inrautati aspectul pielii si va intarzia procesul de regenerare natural al pielii. Doctorul a punctat si faptul ca daca folosesti chiar si pentru o scurta perioada apa cu o temperatura mai mare de 49 de grade te poti alege cu arsuri la nivelul pielii tale, noteaza Click Durerile de stomac, senzatia de greata si indigestia, oboseala, senzatia de lipsa de aer, tusea la efort si transpiratiile sunt manifestarile care pot anunta un infarct si care, de cele mai multe ori, sunt ignorate sau puse pe seama unei cu totul alte probleme. De pilda, simptomele de indigestie sunt asociate cu o masa copioasa, oboseala cu stresul si cu suprasolicitarea la serviciu, iar respiratia dificila la efort este considerata o consecinta normala a fumatului. Simptomelor atipice de infarct sunt tusea si transpiratia abundenta, cu o banala raceala, avertizeaza medicii cardiologi. "In majoritatea cazurilor, durerea de infarct este cum alta nu e. Este o crampa musculara pe care nu o poti confunda", spune prof. dr. Dan Gaita, presedintele Fundatiei Romane a Inimii. Medicul compara durerea de inima cu aceea pe care o resimtim atunci cand avem un carcel: vreme de aproximativ un minut si jumatate nu putem pune piciorul in pamant, atat de puternica e durerea. "La fel e si cu muschiul inimii. Dar mai este si situatia in care infarctul apare brusc si fara nicio manifestare", completeaza specialistul, potrivit doctorulzilei.ro Fumatul este unul dintre cele mai daunatoare vicii, care provoaca cele mai grave probleme de sanatate si la care se renunta foarte greu. Fie din curiozitate, fie pentru a scapa de stresul zilnic, oamenii ajung sa fie dependenti de tigari si sa le vada ca pe o placere. Printre cele mai raspandite obiceiuri ale fumatorilor este de a se delecta cu tigara dupa o masa, mic dejun, pranz sau cina. Desi tutunul nu este recomandat deloc, nivelul de pericol creste daca acesta este consumat dupa ce ai mancat. Potrivit oamenilor de stiinta, daca masa ta este urmata de tigara, poti provoca daune la fel de mari organismului ca atunci cand ai fuma 10 tigari deodata. Riscul de aparitie a cancerului pulmonar creste in acest caz. Digestia va avea de suferit in mod direct, pentru ca fumul pe care il ingerezi irita foarte tare mucoasa gastrica, inca din momentul in care aceasta incepe sa functioneze, scrie Divahair Desi, de cele mai multe ori simptomele crizei de bila sunt asociate cu dereglari ale ficatului, simptomele afectiunilor celor doua organe difera destul de mult. Bila sau mai cunoscuta fiind sub denumirea de fiere este un mic organ situata sub ficat cu rolul de a ajuta la digerarea grasimilor intr-un mod mai facil. Ca orice alt organ si la nivelul bilei se pot produce anumite dereglari. Orice simptom pe care il resimti la nivelul oricarei parti a corpului tau este bine sa il analizezi minutios si sa te prezinti la medicul specialist. 2 simptome deloc straine, cel putin o data ai avut de aface cu ele, acestea fiind mai des intalnite la persoanele cu probleme la nivelul bilei. Mia ales daca ai consumat recent alimente bogate in grasimi sau mult prea procesate. De asemenea daca te stii cu probleme la nivelul acestui organ este bine sa eviti consumul anumitor condimente precum ardeiul iute, usturoiul, ghimbirul sau chiar turmenicul. De cele mai multe ori cand bila este data peste cap te poti confrunta cu senzatia de balonare sau chiar indigestie, conform Click Afla ce boli sunt cauzate de aerul conditionat si cum previi imbolnavirile. Acestea apar mai ales vara, cand temperaturile cresc iar aerul conditionat este folosit zilnic. Aerul conditionat este prima alegere a persoanelor care vor sa se racoreasca pe timp de canicula. Dincolo de eficienta acestuia exista si o parte negativa care afecteaza serios starea de sanatate. Aerul conditionat se face vinovat de diverse afectiuni - nevralgii, pneumonie, conjunctivita, raceli si chiar paralizii. Diferenta de temperatura intre mediul interior si cel exterior nu trebuie sa depaseasca 10 grade. Organismul se adapteaza greu la diferente mari de temperatura, iar asta il face vulnerabil in fata bolilor. Fluxul de aer rece nu trebuie indreptat catre persoanele din camera. Lucru valabil si in autoturism. Boli cauzate de aerul conditionat - cum previi imbolnavirile. Dupa cum spuneam, aerul conditionat este responsabil de aparitia multor boli si afectiuni, informeaza Libertatea pentru femei