​Utile: Cea mai mare greseala a fumatorului care creste riscul de cancer la plamani; 8 sfaturi pentru a te hrani corect pe canicula; Cum sa-ti pastrezi creierul in cea mai buna forma.

Fumatul este unul dintre cele mai daunatoare vicii, care provoaca cele mai grave probleme de sanatate si la care se renunta foarte greu. Fie din curiozitate, fie pentru a scapa de stresul zilnic, oamenii ajung sa fie dependenti de tigari si sa le vada ca pe o placere. Printre cele mai raspandite obiceiuri ale fumatorilor este de a se delecta cu tigara dupa o masa, mic dejun, pranz sau cina. Desi tutunul nu este recomandat deloc, nivelul de pericol creste daca acesta este consumat dupa ce ai mancat. Potrivit oamenilor de stiinta, daca masa ta este urmata de tigara, poti provoca daune la fel de mari organismului ca atunci cand ai fuma 10 tigari deodata. Riscul de aparitie a cancerului pulmonar creste in acest caz. Digestia va avea de suferit in mod direct, pentru ca fumul pe care il ingerezi irita foarte tare mucoasa gastrica, inca din momentul in care aceasta incepe sa functioneze, scrie Diva Hair In epoca moderna, devine tot mai usor sa uiti de tine, de nevoile tale, sa fii observator al propriilor stari si trairi. Internetul, telefonia, televizorul, revistele, emisiunile si toate distractiile exterioare ne muta atentia din interiorul nostru, catre ceea ce se intampla in afara noastra. Este adevarat, este tentant si usor sa te pierzi in numeroasele variante de divertisment, amuzament, care pot fi captivante, chiar adictive in unele cazuri. Si da, poate parea antrenant, poate chiar relaxant, sa te pierzi cu orele in fata unui ecran, urmarind o emisiune, un serial, analizand cu toata curiozitatea ce mai mananca azi vecinul de la 6 care tocmai a postat o poza cu cina sa. Te prinde, intr-adevar. Si uneori nu e neaparat un lucru rau, ci poate fi benefica o astfel de relaxare, o detasare de la propriile probleme. Cu toate acestea, psihologul Andra Tanasescu afirma ca beneficiile pierderii sinelui in lumea exterioara, prin mutarea focusului din interior spre exterior, sunt mai putine decat problemele pe care le cauzeaza acest lucru, relateaza Doctorul Zilei Te simti mai molesit in aceasta perioada? Poate fi din cauza ca nu mananci ceea ce trebuie! Iti spunem ce este bine sa incluzi in dieta mai ales in aceasta perioada! La temperaturi crescute, corpul este supus unui stres canicular. Ce inseamna asta? Pe caldura, organismul face eforturi pentru a-si scadea temperatura, iar acest lucru inseamna eliminare de apa, dar si de saruri minerale, pierderi care trebuie compensate prin alimentatie. Iata de ce trebuie sa mai tii cont daca vrei sa eviti problemele de sanatate vara asta! Primul lucru la care trebuie sa te gandesti dimineata este apa! Plata sau minerala, apa nu trebuie sa iti lipseasca din meniul zilnic. Bea cel putin 2,5 litri si mai mult, daca depui efort fizic. Nu te imbata cu gandul ca apa rece te va racori! Apa rece se elimina mai repede prin transpiratie, pe cand, cea calda este asimilata mai bine, prin urmare, vei mai hidratat. Mizeaza pe fructele si legumele care te hidrateaza: rosii (94% apa), telina (95% apa), castraveti (96% apa), capsuni, pepene (ambele, 92% apa), marul (84% apa) si caise (86% apa). Acestea nu numai ca iti potolesc setea, dar iti ofera si vitaminele si mineralele de care ai nevoie, anunta ClickSanatate Nu e prea tarziu sa incepi sa urmezi cateva trucuri ce te vor ajuta sa-ti imbunatatesti memoria. Memoria este una dintre functiile de baza care ne ajuta sa functionam ca si indivizi in societate. Uitarea este un fenomen normal, necesar in anumite limite. Exista trei forme ale uitarii: totala, partiala, lapsusul. Uitarea intervine ca o supapa care lasa sa se elimine ceea ce nu mai corespunde noilor solicitari puse in fata individului. Uitarea treptata, graduala a anuᅡmitor informatii contribuie la echilibrarea sistemului cognitiv al individului. Pentru a putea combate uitarea este bine sa cunoastem cauzele ei (invatare nerationala, stari de oboseala, surmenaj, anxietate, etc). Este necesar sa combatem nu orice fel de uitare, ci doar pe aceea care impiedica adaptarea corespunzatoare la solicitarile mediului. Mai jos vom indica cateva modalitati de combatere a uitarii. Lecturarea unei carti nu este doar o modalitate foarte buna de a va relaxa dupa o zi lunga. Un studiu publicat in 2013 sugereaza ca cei care adora sa citeasca au un risc mai scazut de declin cognitiv spre sfarsitul vietii decat cei care nu agreeaza cititul, noteaza CSID Boala Alzheimer este una dintre cele mai cumplite boli cu care se poate confrunta o persoana. Iata la ce ar trebui sa acorzi atentie pe parcursul vietii si care sunt factorii care o pot declansa. Spre deosebire de alte boli infioratoare, boala Alzheimer nu are leac. Odata instalata, tot ce poti face este sa incetinesti progresul ei. Asadar, cea mai buna metoda anti-imbolnavire este preventia pe cat este posibil. Studiile arata ca exista o multime de factori de mediu, precum si anumite stiluri de viata care pot contribui la dezvoltarea bolii Alzheimer. Studiile arata ca expunerea la plumb poate contribui la aparitia bolilor cardiovasculare. O cantitate de plumb in sange peste medie are legatura cu un risc crescut de dementa si Alzheimer. Si expunerea la metale grele provoaca un stres oxidativ in organism. Acest stres poate fi redus daca se consuma alimente bogate in antioxidanti - fructe, legume verzi si colorate. Aceste medicamente includ antidepresivele triciclice, antihistaminice, etc. Utilizate pe o perioada indelungata cresc riscul de aparitie a bolii Alzheimer. Insecticidele sunt asociate cu riscul de aparitie al bolii Alzheimer. Preventia consta in spalarea fructelor, legumelor inainte de a fi consumate, scrie Libertatea pentru femei