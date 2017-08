Utile: Uite cum eviti toxiinfectiile alimentare pe caldura; Greseala pe care o faci cand mananci salata; Cele mai bune remedii naturale pentru arsurile solare

Cand incep sa creasca temperaturile, riscul ca alimentele sa se altereze creste. Indiferent daca le cumparati din piata sau din magazin ar fi bine sa respectati cateva reguli "de aur" pentru evitarea imbolnavirilor, toxiinfectiile alimentare fiind pe primul loc in topul afectiunilor de vara. Veterinarii va ofera cateva recomandari importante. In sezonul cald creste riscul alterarii alimentelor si, implicit, al aparitiei toxiinfectiilor alimentare si ar fi bine sa fie respectate cateva masuri simple, dar foarte eficiente. Iata tot ce trebuie sa stii sa ca eviti sa te imbolnavesti. Cumpara din magazine sigure Cumparati produse alimentare numai din locuri sau spatii inregistrate sau autorizate sanitar veterinar, pentru ca veti avea garantia unor produse sigure, care sunt controlate sanitar veterinar si care sunt depozitate in conditii corespunzatoare de temperatura si igiena. Pune imediat mancarea la rece Cat mai repede posibil dupa cumparare, alimentele de origine animala trebuie se fie puse in frigider, unde se pastreaza astfel: carnea refrigerata, laptele, produsele din lapte si ouale se tin la o temperatura intre 0-4 grade C, potrivit Click Vara este anotimpul perfect, care ofera foarte multe variante pentru a avea o dieta sanatoasa. Fructele si legumele sunt la discretie, iar retetele care sa le includa stau la dispozitia oricui. Salata se numara printre preferintele multor consumatori vegetarieni si nu numai. Pe langa faptul ca se prepara foarte usor si rapid, aceasta are foarte multe vitamine si poate inlocui cu succes o masa bogata. Contine proteine slabe, grasimi sanatoase si carbohidrati, de aceea este satioasa. Exista, totusi, o greseala pe care foarte multi o fac atunci cand isi prepara o salata. Pe langa toate celelalte ingrediente care se folosesc pentru dressing, nu lipeste uleiul de floarea soarelui. Da, este greu sa iti imaginezi o salata fara ulei, dar acesta contine grasimi procesate care sunt daunatoare pentru organism. Uleiul de floarea soarelui reprezinta, de fapt, grasime pura, ceea ce inseamna ca sunt necesare cantitati moderate, iar consumul exagerat contribuie la cresterea in greutate, noteaza Divahair Arsurile solare sunt foarte neplacute. Durerile si usturimea nu sunt totul. Uneori, pot sa deterioreze pielea pe viata, ca si starea generala de sanatate. De aceea, ar fi mai bine sa previi arsurile solare. Totusi, daca nu ai fost atenta vezi ce remedii naturale pentru arsuri solare ai la dispozitie. Remedii naturale pentru arsuri solare. Apa rece. Apa este primul si cel mai important remediu care te ajuta sa scapi de arsurile solare. Apa rece reduce inflamatia si calmeaza pielea. Totusi, nu folosi apa prea rece sau cu gheata. Contracta vasele de sange. Un flux redus de sange intarzie vindecarea. Nu uita sa te hidratezi. Bea multa apa la temperatura camerei, mai multa decat de obicei. Un corp hidratat se vindeca mai usor de o arsura solara. Pune o compresa rece cu apa pentru a calma arsurile solare. Foloseste un prosop de bumbac udat si stors. Lasa 10-15 minute. Poti sa repeti de mai multe ori pe zi, de cate ori simti nevoia. Mai poti face o baie cu apa rece sau dus rece (nu mai rece de 18-20 de grade). Nu sta mai mult de 15-20 de minute. Nu face acest tratament daca ai probleme cu inima, conform Libertatea pentru femei Aproximativ 18% dintre oameni recunosc faptul ca "de obicei, isi ascund dintii in fotografii", multi dintre ei fiind stanjeniti de aspectul galben al acestora. Dintii sunt cateva dintre primele aspecte pe care oamenii le observa. Ei sunt un semn de sanatate, precum si de incredere. Prima impresie consta intr-un aspect curat si ingrijit, deci dintii nostri ar face bine sa fie cat mai aspectuosi. Daca albirea dintilor la salon ridica problema costurilor prea mari sau teama de a nu ii sensibiliza, am pregatit pentru tine cateva modalitati de a-i intretine acasa! Periaza dintii dupa fiecare masa! Cea mai buna modalitate de a-ti albi dintii in mod natural, dar nu intotdeauna cea mai usoara, este sa ii speli de fiecare data dupa ce ai consumat ceva. Acest lucru necesita multa persistenta si poate fi chiar dificil, in functie de locul in care te afli la momentul mesei (cum ar fi locul de munca sau scoala), scrie CSID Tratamentul cu celule stem se bucura de succes in cazul celor care sufera de leucemie. Dar functioneaza si in terapia pentru a peste 70 de boli grave. Potrivit statisticilor, in anul 2000, au fost afectati 256.000 de copii si adulti din intreaga lume. Toti au dezvoltat o forma de leucemie. Iar 209.000 de persoane au murit din acest motiv. Aproximativ 90% din toate cazurile de leucemie sunt diagnosticate la adulti. Leucemia este un cancer al celulelor sangelui sau ale maduvei osoase. Si este caracterizat printr-o crestere anormala a celulelor imature albe din sange. Dupa 25 de ani de experienta in tratarea Leucemiei Acute Limfoblastice prin transplant de celule stem, Universitatea de Medicina din Minnesota a publicat un raport in care arata ca peste 600 de pacienti cu varste intre 6 luni si 55 ani au primit tratamentul cu celule stem, prin transplant, dupa o prealabila pregatire mieloablativa prin chimio si radioterapie. Rezultatele au aratat ca 42% dintre pacienti au primit transplant de maduva de la donator compatibil. Si nu mai prezentau boala dupa 5 ani de urmarire medicala, informeaza Libertatea pentru femei