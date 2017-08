Utile: Sfaturi pentru cardiaci. Ce trebuie sa faca in zilele caniculare; De la leucemie la ciroza. Boli grave ascunse de banala anemie; Este expunerea la soare in timpul sarcinii benefica?

Persoanele care sufera de afectiuni cardiace trebuie sa faca unele modificari in stilul de viata vara. Unii se vor simti mai obositi si epuizati in cea mai mare parte a timpului, in timp ce altii ar putea sa sufere complicatii precum batai ale inimii mai accelerate sau respiratie ingreunata. Pentru a evita toate aceste neplaceri din timpul verii, uite ce trebuie sa faca persoanele care sufera de boli cardiovasculare, in special daca au hipertensiune arteriala: 1. In zilele cu temperaturi ridicate apa este esentiala pentru organism. In plus, apa unul dintre factorii care tin sub control hipertensiunea arteriala. 2. Evita sa iesi din casa intre orele 10:00-19:00. 3. Bea bauturi pe baza de fructe si legume proaspete pentru a te mentine hidratata. Recomandate pentru cardiaci sunt limonadele si fresh-urile de portocale. 4. Daca urmezi un tratament medicamentos recomandat de doctor, nu pleca de acasa inainte sa-ti iei pastilele. Nu neglija tratamentul atunci cand iesi din casa sau cand conduci. 5. Nu purta haine stramte sau culori care duc la cresterea temperaturii corpului. In schimb, poarta ochelari de soare si palarie pe cap cand iesi afara, scrie Click Daca sunteti palizi, aveti dureri de cap, o stare permanenta de oboseala, lipsa de energie, chiar daca ati dormit suficient, e posibil sa aveti anemie. De obicei, boala e cauzata de lipsa fierului in organism, insa poate fi si un simptom al unor afectiuni mai grave. Anemia este o scadere a concentratiei de hemoglobina din sangele sub 12 g/100 ml la femeie sau 13 g/100 ml la barbat. Hemoglobina este o proteina complexa (care contine fier) ce reprezinta cea mai importanta componenta a globulelor rosii din sange numite hematii sau eritrocite. Anemia apare de regula din cauza lipsei fierului (mai ales la copii), si se manifesta printre altele cu maini si picioare reci sau amortite si temperatura scazuta a corpului. De asemenea, anemicii au si simptome cardiace: aritmie, scurtarea respiratiei si durere in piept. Leny Caban, medic primar hematologie clinica la Institutul Clinic Fundeni, vorbeste despre cele mai frecvente afectiuni grave care cauzeaza anemie. Leucemii. Acestea sunt de fapt un grup de afectiuni hematologice, caracterizate prin proliferarea maligna a leucocitelor, adica a globulelor albe, in maduva osoasa, acolo unde globulele albe sunt produse, noteaza doctorulzileil.ro Cercetarile indica o legatura dintre deficitul de acid folic si expunerea la razele soarelui. De aceea este bine sa limitezi timpul de stat la plaja, atat in timpul sarcinii, cat si in afara ei. Dr. Silviu Istoc, medic obstetrica-ginecologie ne spune ca expunerea la soare in timpul sarcinii poate fi periculoasa pentru fat. Expunerea la soare in timpul sarcinii. Pericole de dezvoltare a fatului Un studiu publicat intr-o editie din 2005 a constatat ca dupa expunerea la radiatiile UV apare degradarea acidului folic. Deoarece acidul folic este necesar pentru cresterea si dezvoltarea copilului, acesta prezinta un argument solid pentru a ramane departe de razele soarelui in timpul sarcinii. "Lipsa acidului folic determina uneori deformari fizice. Obtinerea suficienta a acidului folic este deosebit de importanta in timpul primului trimestru. In timp ce legatura dintre expunerea la lumina solara si ranirea fatului nu este complet dovedita, ramanerea in afara soarelui si protejarea corpului este o decizie inteleapta in primele luni de sarcina", explica specialistul, potrivit Libertatea pentru femei Poate ca nu stiai, dar modul in care iti decorezi dormitorul poate avea influenta asupra calitatii somnului tau. Asadar, cele care nu trebuie sa lipseasca din incapere sunt plantele. Planta sarpe Planta sarpe este cunoscuta si sub numele de Sansevieria. Desi majoritatea plantelor elibereaza oxigen in timpul zilei si se odihnesc noaptea, planta sarpe elibereaza oxigen tot timpul - chiar si atunci cand dormi. Aceasta planta nu este deloc pretentioasa: are nevoie doar de lumina si de apa, informeaza Click Bolile copilariei la adulti nu sunt foarte frecvente, dar se manifesta mult mai agresiv. Oreionul, conjunctivita si boala mana-picior-gura sunt doar cateva dintre afectiunile specifice copilariei, care pot aparea si la varsta adulta. Varicela - febra, durerile de cap si veziculele cu lichid care provoaca mancarime sunt principalele simtome ale varicelei, afectiune ce apare de regula la copiii sub 15 ani. In cazul adultilor, simptomele sunt multe mai grave, putand evolua in deshidratare severa, pneumonie si infectii cerebrale. Vaccinul antivaricela este singura metoda prin care va puteti proteja de aceasta afectiune. Oreionul - durerile musculare, umflarea ganglionilor limfatici la nivelul obrazului sau al maxilarului si febra sunt semne ale oreionului, una dintre bolile copilariei care se poate manifesta si la adulti. Este o afectiune contagioasa, asa ca este important sa evitati contactul cu persoanele infectate pentru cel putin 2 saptamani, conform Libertatea pentru femei