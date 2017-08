Utile: Substantele nutritive care cresc masa musculara; Cum iti dai seama daca alunitele tale sunt cancerigene; Romania, pe primul loc in Europa in topul imbolnavirilor de rujeola

Multe persoane merg la sala pentru tonifierea musculaturii, nu neaparat pentru a slabi. Ele stiu ca nutritia este foarte importanta si ca organismul trebuie sa asimileze toate substantele nutritive esentiale. De aceea, cer sfaturi de la antrenorii de fitness care, de cele mai multe ori, spun ce alimente trebuie sa contina dieta. Substantele nutritive care cresc masa musculara sunt: Vitamina C Vitamina C se gaseste in aproape toate fructele si legumele, ea este responsabila de sanatatea vaselor de sange care sustin nevoia muschilor de oxigen si substante nutritive. Poti obtine doza zilnica necesara dintr-o portocala, o jumatate de ardei rosu gras sau dintr-o cana de capsuni. Ulei de peste Acizii grasi Omega-3 care se gasesc in uleiul de peste stimuleaza fluxul sangvin catre musculatura, reduce distrugerea proteinelor musculare si scade inflamatia, favorizand vindecarea mai rapida. Aceste substante nutritive sunt unele dintre cele mai bune pentru cresterea masei musculare, potrivit Click Detectarea precoce a cancerului de piele poate fi un pas salvator, mai ales in cazul unor forme extrem de periculoase, cum ar fi melanomul si carcinomul cu celule scuamoase. Domnul doctor Laurentiu Vladau, specialist dermatolog, spune ca primele semne ale acestei afectiuni pot fi depistate in stadiu incipient chiar si de catre pacient, la domiciliu, prin monitorizarea in mod regulat a alunitelor si observarea unor neregularitati care indica potential cancerigen. In ciuda faptului ca fiecare persoana are cel putin o alunita (nev), putini dintre noi stiu sa distinga un nev sanatos de unul care are potentialul de a se transforma in cancer de piele. Acesta este motivul pentru care medicii dermatologi recomanda sa acordam o atentie deosebita alunitelor si sa le examinam periodic (de preferat lunar) pentru a descoperi din timp semnale ale unor boli extrem de grave. O buna informare cu privire la caracteristicile alunitelor periculoase, precum si monitorizarea lor periodica acasa pot ajuta la identificarea nevilor cu potential cancerigen intr-un stadiu incipient, in care ar putea fi tratati prin simpla excizie, noteaza doctorulzilei.ro Noua lege a vaccinarii, propusa ca urmare a epidemiei de rujeola cu care se confrunta tara noastra, starneste controverse pe retelele de socializare. Pe de o parte, parintii care prefera sa isi protejeze copiii prin vaccinare saluta noile masuri propuse de Guvern, insa, de pe alta parte, tabara antivaccinistilor blameaza ideea de a plati amenzi in cazul neinformarii cu privire la procesul de vaccinare. Vaccinul ROR si riscul de autism. Cel mai incriminat vaccin este cel ROR (rujeola-oreion-rubeola), de care se leaga controversatul studiu al dr. Andrew Wakefield, realizat pe cativa copii care fusesera deja diagnosticati cu diverse forme de tulburari de dezvoltare inainte de vaccinare. Cei care sunt contra vacinarii aduc intotdeauna in discutie acest studiu - retras ulterior din revista medicala Lancet, din motive care tineau de corectitudinea informatiilor - pentru a incrimina vaccinul ROR de aparitia autismului, dar niciodata nu prezinta si partea mai putin favorabila cauzei lor, respectiv faptul ca dr. Wakefield a fost platit pentru a ajuta la instrumentarea unui proces ce viza compania ce producea vaccinul ROR la momentul respectiv. Studii ulterioare, realizate pe esantioane reprezentative, au infirmat categoric legatura dintre vaccinuri si aparitia autismului, conform Libertatea pentru femei Daca va scarpinati constant capul si aveti un scalp sensibil, ar putea fi mai mult decat matreata - o problema comuna cu care se confrunta peste 70% dintre oameni. Produsele cosmetice nepotrivite, igiena precara si alimentatia incorecta pot afecta sanatatea parului si scalpului. "Exista multe cauze care pot aduce si simptome deranjante la nivelul scalpului, precum iritatia, inrosirea, descuamarea sau mancarimea. Insa, inainte de a cauta solutia potrivita, este necesar sa se incerce identificarea si corectarea problemei medicale sau nutritionale care a adus aceasta simptomatologie", explica cercet. dr. Horatiu Albu, master in biologia moleculara. Iata care sunt cauzele cele mai des intalnite, dar si tratamentul care ajuta la eliminarea lor! Matreata si dermatita seboreeica. Acestea sunt cele mai frecvente motive care creeaza mancarime si iritatii la nivelul scalpului. Raspunsul inflamator al organismului provoaca mancarimea, descuamarea si acumularea pielii moarte la nivelul scalpului ceea ce se soldeaza cu senzatie de disconfort, scrie CSID Problemele cu hormonii ne dau viata peste cap. Cateva kilograme in plus, asezate pe unde nu trebuie, un fir de par rasarit de te miri unde, stari de panica si senzatii inexplicabile, emotii de necontrolat... Cine e de vina pentru toate aceste schimbari care se produc in organism? Hormonii! Oamenii de stiinta se tot straduiesc sa reproduca organismul uman in variante tehnice superperformante. Dar niciun robot nu atinge statutul de replica fidela. Si asta pentru ca Marele Creator (fie el Dumnezeu, Mama Natura, fie oricare alta entitate superioara noua, ca sa multumim pe toata lumea) a conceput omul dupa criterii si mecanisme numai de El stiute. Poate de aceea trairile umane, cauzele aparitiei lor si motivele pentru care se declanseaza raman inca invaluite in mister. Singura explicatie credibila tine de￯ ￯dansul hormonilor￯. Iar problemele cu hormonii chiar dau viata peste cap. Hormonii nu sunt decat mesageri ai glandelor care ii secreta, cei ce transmit organelor interne ceea ce au de facut. Caci glandele endocrine se afla destul de departe de organele pe care le au in subordine si au nevoie de o varianta de comunicare. informeaza Libertatea pentru femei