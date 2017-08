Utile: Cum sa scapi de negi, alunite si petele de varsta cu remedii naturale; Ajutoare contra racelii de vara; Beneficiile consumului de cafea

Cand oamenii de stiinta au vorbit cu o familie pentru a afla secretul longevitatii, ei au spus ca mananca in fiecare zi o mancare simpla - un amestec de fulgi de ovaz fierti in lapte si indulciti cu gem de mere -, dar foarte nutritiva. Fulgii de ovaz: datorita continutului ridicat de fibre, fulgii de ovaz au capacitatea de a elimina toxinele acumulate in organism si de a creste nivelul de energie, scrie Click Otetul din cidru de mere are numeroase utilizari, in special pentru frumusetea pielii. Pentru a elimina negii, inmoaie o bucatica de vata in otet si pune-o pe zona cu pricina, apoi acoper-o cu un plasture. In scurt timp, negul va disparea, ca urmare a actiunii acidului din otet. Si coaja de banana poate fi eficienta in indepartarea negilor, deoarece contine o enzima care are capacitatea de a distruge stratul gros de celule. Freaca bine suprafata negului cu coaja de banana, apoi aplica pe acesta partea albicioasa si acopera cu un plasture, noteaza Libertatea pentru femei. Echinacea este o planta care se recomanda de multe ori in preventia si tratarea racelilor. Are actiune de stimulare a sistemului imunitar, lupta impotriva virusurilor si inhiba inmultirea lor, combate bacteriile. Prepara o infuzie dintr-o lingura de planta la o cana de apa clocotita. Lasa la infuzat 15 minute si strecoara. Bea zilnic 2-3 cani cu lichid la temperatura camerei, cu 30 de minute inainte de mesele principale. Intreaba fitoterapeutul inainte sa utilizezi acest leac, daca suferi de o boala autoimuna sau daca esti alergica. Pentru desfundarea nasului, adauga in alimentele tale usturoi sau boia iute. Nu ocoli hreanul ras, pentru ca are un puternic efect antibacterian si antiinflamator, arata Click pentru femei. onsumul regulat de cafea te poate ajuta sa-ti prelungesti viata, potrivit celor mai actuale studii. Datele se bazeaza pe monitorizarea a peste 700.000 de adulti americani de varsta mijlocie si persoane de varsta a treia. Astfel lista de beneficii legate de consumul moderat de cafea s-a marit considerabil. Cercetatorii au descoperit ca persoanele care beau zilnic cafea, comparativ cu nonconsumatorii, au un risc de deces cu 18% mai mic in urmatorii 10- 16 ani, relateaza CSID Statul pe scaun mult timp. Stand asezata multe ore la rand poate duce la aparitia durerii in partea inferioara a spatelui, dar creste si riscul de infectii vaginale. Timpul lung de sedere in aceeasi pozitie creste temperatura si, prin urmare, umiditatea din zona genitala din cauza ventilatiei reduse. Caldura, frecarea si umiditatea provoaca iritatii in regiunea vaginala si creeaza conditii pentru dezvoltarea germenilor si ciupercilor patogene. Cele mai frecvente amenintari la adresa sanatatii genitale cu care se confrunta femeile in timpul lunilor calde de vara sunt candidozele si infectiile urinare, potrivit Unica