Utile: Obiceiuri alimentare care cresc riscul de cancer la colon; Ce boli pot ascunde durerile de cap; Ingredientul care iti ingusteaza arterele

Alimentatia joaca un rol extrem de important pentru sanatate, fiind una dintre principalele cauze raspunzatoare de aparitia bolilor. De exemplu, daca dieta ta este bogata in grasimi, atunci riscul de a dezvolta cancer la colon este crescut. La fel se intampla si in cazul dietelor care contin multa proteina animala, de aceea este util sa cunosti care sunt factorii care iti pot influenta sanatatea intr-un mod negativ. Nu doar grasimile nesanatoase si consumul exagerat de alimente de origine animala contribuie la cresterea riscului cancerului de colon. Din pacate, mancarea procesata, cea de tip fast-food contine doi aditivi foarte periculosi, si anume: carboximetilceluloza - cunoscuta si sub denumirea de guma de celuloza si polisorbat 80. Cafeaua are proprietatea de a impiedica dezvoltarea acestui tip de cancer, scrie Click Jumatate din populatia adulta a planetei sufera de diverse forme de dureri la nivelul capului, iar majoritatea oamenilor sunt diagnosticati complet eronat, arata un raport lansat recent de Organizatia Mondiala a Sanatatii. Afectiunea, aparent banala, are efecte dezastruoase asupra vietii de zi cu zi: lipsa concentrarii la locul de munca, izolarea de prieteni sau deteriorarea relatiilor sexuale. In 15% din cazuri, durerile chinuitoare nu dispar decat dupa varsta a treia. "E o boala extrem de perfida. Doar un bun specialist poate distinge intre atate tipuri sub care se prezinta durerea de cap", atrage atentia prof. dr. Constantin Popa, de la Institutul de Boli Cerebro-Vasculare din Bucuresti. Potrivit acestuia, migrena ramane cea mai temuta forma a durerilor de cap, dar si cea mai usor de depistat. Cu un spectru specific de simptome precum pulsatii dureroase doar pe o jumatate a craniului, roseata oculara si, uneori, aspect de pleoapa cazuta, migrena apare la pubertate si persista cateva zeci de ani, informeaza Doctorul Zilei Sanatatea inimii este cea mai importanta, iar periclitarea ei conduce la aparitia a numeroase alte probleme. Acest organ are un rol esential pentru corpul omenesc, asa ca ingrijirea lui constituie o datorie pentru fiecare. Toata lumea isi doreste o inima sanatoasa, desi studiile arata ca 1 din 3 persoane sufera de probleme cardiovasculare. Acestea provin de la obiceiurile daunatoare si de la ritmul de viata dezechilibrat, in care nu se regasesc sportul sau alimentatia sanatoasa. Orice inflamatie a arterelor implica reducerea capacitatii lor de a transporta in mod corespunzator sangele la inima si implicit in restul corpului. Exista un anumit ingredient care, daca este consumat in exces, ingusteaza considerabil arterele, ceea ce poate provoca probleme serioase. Este vorba despre zahar! Pe cat de mult ne binedispune atunci cand avem pofta de ceva dulce, pe atat este de daunator pentru sanatate, mai ales in exces, noteaza Diva Hair Noaptea, nu dormi? Nu ai somn? Te perpelesti si nu poti inchide un ochi? Ziua, te simti stoarsa de vlaga si fara niciun chef? Trebuie sa stii ca tulburarile de somn nu sunt normale. Toata lumea mai trece prin perioade in care somnul nu e asa cum ar trebui. Numai ca, daca acestea se prelungesc, e necesara opinia specialistului. Caci insomniile, de orice tip, pot fi simptomele unor boli dintre cele mai grave. Cand nu ai somn nu e de bine. Tulburarile de somn reprezinta o noua epidemie globala ce pune in pericol sanatatea si calitatea vietii a 45% din populatia lumii. Un studiu recent scoate la iveala faptul ca unul din patru romani sufera din aceasta cauza. Peste o treime dintre noi au dificultati in a adormi, iar 23% se trezesc cel putin o data pe timpul noptii. Trist este ca mai bine de jumatate dintre noi dormim mai putin de 7 ore, conform Libertatea In aceste zile caniculare, cand temperaturile foarte ridicate ne fura vigoarea, iar migrenele se asociaza, deseori, cu senzatia de neliniste sau cu insomnia, este bine sa consumam bauturi, preparate in casa din plante, fructe si condimente-medicament. Bauturile pe care vi le prezentam sunt racoritoare si revigorante, avand efecte dovedite impotriva oboselii. Totodata, aceste licori foarte gustoase si sanatoase trateaza o varietate de boli- de la afectiuni respiratorii, digestive si pana la boli ale sistemului nervos. In studiul sau "Bauturi racoritoare naturale eficiente in zilele toride", Eugen Giurgiu, doctor in biochimie cu competente in fitoterapie si nutritie, ne recomanda sa consumam aceste bauturi tonice, mai eficiente decat racoritoarele cumparate din comert. Referindu-se la zilele caniculare, cu grad ridicat de disconfort, nutritionistii europeni recomanda persoanelor care apreciaza bauturile nealcoolice, preparate din ingrediente naturale, o bautura sanatoasa, ce poate fi consumata dimineata, la micul dejun, "Bautura fericirii", precizeaza Click